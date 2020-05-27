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Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской обладминистрации

Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской обладминистрации

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас Володин является временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

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Автор: 

Кабмин (14023) Киевская область (4105) ОГА (2388) Володин Василий (44)


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зеленый?
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27.05.2020 13:39 Ответить
ОПЗЖ -БЮТ
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27.05.2020 13:42 Ответить
значит свой )))

У каждого Володи должен быть свой Володин
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27.05.2020 13:44 Ответить
очередной бизнес тренер по мотвации или просто фокусник из цирка ?
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27.05.2020 13:45 Ответить
 
 