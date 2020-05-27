Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской обладминистрации
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас Володин является временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации.
Также на Цензор.НЕТ: На Киевщине за сутки 16 случаев COVID-19, всего 1 474 инфицированных, - ОГА
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У каждого Володи должен быть свой Володин