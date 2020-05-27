Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской обладминистрации

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас Володин является временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

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