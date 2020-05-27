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Прокурора Луганщини судитимуть за розголошення держтаємниці, - Офіс Генпрокурора

Прокурора Луганщини судитимуть за розголошення держтаємниці, - Офіс Генпрокурора

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора направила до суду обвинувальний акт щодо прокурора одного з відділів Старобільської місцевої прокуратури Луганської області за розголошення державної таємниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурор відділу, виконуючи покладені на нього обов’язки з питань захисту державної таємниці, розголосив відомості про факт проведення негласних слідчих (розшукових) дій третій особі.

Підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні забезпечуватимуть прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

"У разі доведення вини правоохоронцеві загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора відкрив провадження через підбурювання українських військовослужбовців до держзради віцеадміралом Чорноморського флоту РФ

Автор: 

прокурор (620) державна таємниця (24) Офіс Генпрокурора (3235) Луганська область (4868)


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А что он Там раскрыл , - что россияне бродят Рядом, а это Тайна.
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27.05.2020 14:18 Відповісти
Та ви шо!!!)))
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27.05.2020 14:21 Відповісти
не ужели он озвучил прейскурант расценок услуг прокуратуры ?
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27.05.2020 14:23 Відповісти
C каких это пор тайна следствия стала государственной??
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27.05.2020 14:25 Відповісти
Так, у Зеленського десь збоку, суто формально, стоїть державний прапор, але в кадрі з'являється вкрай рідко, та губиться на фоні загального оформлення.
Прокурора Луганщины будут судить за разглашение гостайны, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6094

Це не прес-конференція президента України.
Це прес-конференція чергового персонажа Зеленського, і крапка.
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27.05.2020 14:30 Відповісти
Напевне, прокурора судитимуть за те, що повідомив волонтеру про негласні слідчі дії...
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27.05.2020 14:50 Відповісти
 
 