Прокурора Луганщины будут судить за разглашение гостайны, - Офис Генпрокурора

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора направила в суд обвинительный акт в отношении прокурора одного из отделов Старобельской местной прокуратуры Луганской области за разглашение государственной тайны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что прокурор отдела, выполняя возложенные на него обязанности по защите государственной тайны, разгласил сведения о факте проведения негласных следственных (розыскных) действий третьему лицу.

Поддержание публичного обвинения в уголовном производстве будут обеспечивать прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

"В случае доказательства вины, правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - говорится в сообщении.

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