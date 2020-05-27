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Прокурора Луганщины будут судить за разглашение гостайны, - Офис Генпрокурора

Прокурора Луганщины будут судить за разглашение гостайны, - Офис Генпрокурора

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора направила в суд обвинительный акт в отношении прокурора одного из отделов Старобельской местной прокуратуры Луганской области за разглашение государственной тайны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что прокурор отдела, выполняя возложенные на него обязанности по защите государственной тайны, разгласил сведения о факте проведения негласных следственных (розыскных) действий третьему лицу.

Поддержание публичного обвинения в уголовном производстве будут обеспечивать прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

"В случае доказательства вины, правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - говорится в сообщении.

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Автор: 

прокурор (1127) государственная тайна (24) Офис Генпрокурора (2453) Луганская область (6486)


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А что он Там раскрыл , - что россияне бродят Рядом, а это Тайна.
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27.05.2020 14:18 Ответить
Та ви шо!!!)))
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27.05.2020 14:21 Ответить
не ужели он озвучил прейскурант расценок услуг прокуратуры ?
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27.05.2020 14:23 Ответить
C каких это пор тайна следствия стала государственной??
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27.05.2020 14:25 Ответить
Так, у Зеленського десь збоку, суто формально, стоїть державний прапор, але в кадрі з'являється вкрай рідко, та губиться на фоні загального оформлення.
Прокурора Луганщины будут судить за разглашение гостайны, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6094

Це не прес-конференція президента України.
Це прес-конференція чергового персонажа Зеленського, і крапка.
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27.05.2020 14:30 Ответить
Напевне, прокурора судитимуть за те, що повідомив волонтеру про негласні слідчі дії...
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27.05.2020 14:50 Ответить
 
 