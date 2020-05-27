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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський підписав "антикризовий" закон про продовження пільг для бізнесу

Зеленський підписав

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Закон дозволить працівникам закладів охорони здоров'я державної та / або комунальної власності, які борються з поширенням коронавірусу та лікують пацієнтів з COVID-19, отримати за травень та червень 2020 року грошову компенсацію податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), утриманого з їхніх доплат у розмірі до 300% до заробітної платні.

Також документ передбачає можливість отримання часткової допомоги з безробіття для фізичних осіб – підприємців у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження.

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При цьому така допомога на період карантину з 2 квітня 2020 року не підлягатиме оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Крім того, самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе за травень – цей період зараховуватиметься їм до страхового стажу для отримання пенсій, виплат за соціальним страхуванням.

Закон також надає органам місцевого самоврядування право ухвалити рішення щодо зменшення ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Крім того, документ дозволяє подовжити дію мораторію на проведення податковими органами документальних і фактичних перевірок, звільнення громадян від відповідальності за прострочення виконання зобов'язань за договорами про споживчий кредит, ненарахування платникам податків та платникам ЄСВ пені, незастосування штрафів за порушення податкового законодавства, несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, несвоєчасне подання звітності про сплату ЄСВ по останній день місяця, у якому завершується дія встановленого на всій території України карантину.

Автор: 

бізнес (1968) закон (2822) Зеленський (23642) карантин (18172) пільги (438) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
Гроші на крові !
18 травня на російському телеканалі "СТС" розпочалася серіал "Родичі" виробництва студії "Квартал 95", одним з продюсерів є Зеленський.
Також у Росію продали серіал "Папік" виробництва студії "Квартал 95" - він вийшов в ефір "СТС" в січні 2020 року.
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27.05.2020 15:38
+9
Зеленский подписал закон о компенсации работникам медучреждений, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 711
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27.05.2020 15:42
+8
Зеленский подписал "антикризисный" закон о продлении льгот для бизнеса - Цензор.НЕТ 1118

Сім'я головного дорожника Харкова Володимира Чумакова купила дім в Іспанії (16 млн грн). Яких вам ще реформ не вистачає ???

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1265140122812645376/photo/1
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27.05.2020 15:36
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Хомут на жопу натягивает. Уже не поможет.
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27.05.2020 15:36 Відповісти
заслуживЗеленский подписал закон о компенсациях работникам медучреждений, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2961
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27.05.2020 15:44 Відповісти
Зеленский подписал "антикризисный" закон о продлении льгот для бизнеса - Цензор.НЕТ 1118

Сім'я головного дорожника Харкова Володимира Чумакова купила дім в Іспанії (16 млн грн). Яких вам ще реформ не вистачає ???

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1265140122812645376/photo/1
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27.05.2020 15:36 Відповісти
Налоговая сейчас повальным нахрапом проверяет все предприятия за период 2017-2019 годов! по всем мысленным и немысленным причинам, законным и незаконным основаниям, вот и все, что нужно знать об этом "льготном периоде"!!!
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27.05.2020 15:37 Відповісти
Узеленского работников гос/комун - здравоохранения уже приравняли к БИЗНЕСУ....
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27.05.2020 15:37 Відповісти
Не видно никаких льгот для малого и среднего бизнеса. Только для олигархов есть льготы.
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27.05.2020 15:38 Відповісти
Зеленский подписал "антикризисный" закон о продлении льгот для бизнеса - Цензор.НЕТ 9720
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27.05.2020 15:39 Відповісти
Гроші на крові !
18 травня на російському телеканалі "СТС" розпочалася серіал "Родичі" виробництва студії "Квартал 95", одним з продюсерів є Зеленський.
Також у Росію продали серіал "Папік" виробництва студії "Квартал 95" - він вийшов в ефір "СТС" в січні 2020 року.
показати весь коментар
27.05.2020 15:38 Відповісти
Ну все, Закон подписал, теперь можно и баиньки
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27.05.2020 15:40 Відповісти
Зеленский подписал закон о компенсации работникам медучреждений, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 711
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27.05.2020 15:42 Відповісти
Зеленский подписал закон о компенсациях работникам медучреждений, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8149
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27.05.2020 15:44 Відповісти
В стране нет реального бизнеса , кроме бизнеса аллигаторхов .
Ну как же им не помочь ???
Святое дело !
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27.05.2020 15:56 Відповісти
Дурнуватый бедосик считает, что от его "подписал" деньги из воздуха появятся?
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27.05.2020 17:05 Відповісти
правильно.
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27.05.2020 18:46 Відповісти
 
 