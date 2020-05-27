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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский подписал закон о компенсациях работникам медучреждений, борющихся с COVID-19

Зеленский подписал закон о компенсациях работникам медучреждений, борющихся с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц - предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

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Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май - этот период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, документ позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите, неначислении налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором завершается действие установленного по всей территории Украины карантина.

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Автор: 

закон (3175) Зеленский (20185) карантин (16729) компенсации (478) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Гроші на крові !
18 травня на російському телеканалі "СТС" розпочалася серіал "Родичі" виробництва студії "Квартал 95", одним з продюсерів є Зеленський.
Також у Росію продали серіал "Папік" виробництва студії "Квартал 95" - він вийшов в ефір "СТС" в січні 2020 року.
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27.05.2020 15:38
+9
Зеленский подписал закон о компенсации работникам медучреждений, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 711
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27.05.2020 15:42
+8
Зеленский подписал "антикризисный" закон о продлении льгот для бизнеса - Цензор.НЕТ 1118

Сім'я головного дорожника Харкова Володимира Чумакова купила дім в Іспанії (16 млн грн). Яких вам ще реформ не вистачає ???

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1265140122812645376/photo/1
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27.05.2020 15:36
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Хомут на жопу натягивает. Уже не поможет.
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27.05.2020 15:36 Ответить
заслуживЗеленский подписал закон о компенсациях работникам медучреждений, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2961
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27.05.2020 15:44 Ответить
Зеленский подписал "антикризисный" закон о продлении льгот для бизнеса - Цензор.НЕТ 1118

Сім'я головного дорожника Харкова Володимира Чумакова купила дім в Іспанії (16 млн грн). Яких вам ще реформ не вистачає ???

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1265140122812645376/photo/1
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27.05.2020 15:36 Ответить
Налоговая сейчас повальным нахрапом проверяет все предприятия за период 2017-2019 годов! по всем мысленным и немысленным причинам, законным и незаконным основаниям, вот и все, что нужно знать об этом "льготном периоде"!!!
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27.05.2020 15:37 Ответить
Узеленского работников гос/комун - здравоохранения уже приравняли к БИЗНЕСУ....
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27.05.2020 15:37 Ответить
Не видно никаких льгот для малого и среднего бизнеса. Только для олигархов есть льготы.
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27.05.2020 15:38 Ответить
Зеленский подписал "антикризисный" закон о продлении льгот для бизнеса - Цензор.НЕТ 9720
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27.05.2020 15:39 Ответить
Гроші на крові !
18 травня на російському телеканалі "СТС" розпочалася серіал "Родичі" виробництва студії "Квартал 95", одним з продюсерів є Зеленський.
Також у Росію продали серіал "Папік" виробництва студії "Квартал 95" - він вийшов в ефір "СТС" в січні 2020 року.
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27.05.2020 15:38 Ответить
Ну все, Закон подписал, теперь можно и баиньки
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27.05.2020 15:40 Ответить
Зеленский подписал закон о компенсации работникам медучреждений, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 711
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27.05.2020 15:42 Ответить
Зеленский подписал закон о компенсациях работникам медучреждений, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8149
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27.05.2020 15:44 Ответить
В стране нет реального бизнеса , кроме бизнеса аллигаторхов .
Ну как же им не помочь ???
Святое дело !
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27.05.2020 15:56 Ответить
Дурнуватый бедосик считает, что от его "подписал" деньги из воздуха появятся?
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27.05.2020 17:05 Ответить
правильно.
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27.05.2020 18:46 Ответить
 
 