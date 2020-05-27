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Новини
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Під час затримання громадян, які "закладали" наркотики, харківський поліцейський застосував зброю, - Нацполіція

Під час затримання громадян, які

У Харкові в середу, 27 травня, вдень на затриманні підозрюваних в розповсюдженні наркотиків на вул.Хуторянська, був поранений один з переслідуваних і травмований поліцейський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час патрулювання співробітники підрозділу "Схід" отримали орієнтування, що двоє невідомих на автомобілі ВАЗ-2108 розкладають закладки з наркотиками.

"Поліцейські виявили та зупинили вказаний в орієнтуванні автомобіль на вулиці Хуторянській. При наближенні до автівки, водій транспортного засобу скоїв наїзд на одного з поліцейських. При цьому виникла реальна загроза життю і здоров’ю працівника поліції та оточуючих. Тому, на підставі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, здійснивши декілька пострілів по колесах транспортного засобу правопорушників", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок події працівник поліції отримав травми руки і ноги, 33-річний водій автомобіля - вогнепальне поранення сідниці. Постраждалі доставлені до лікарні.

Також у транспортному засобі був 31-річний чоловік. Зараз його опитують правоохоронці. Як з’ясувалося, обидва чоловіки раніше притягувалися до кримінальної відповідальності: один за вчинення наркозлочинів, інший – за крадіжки.

На місці події працює слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Харківській області та Слобідського відділу поліції .

Автор: 

наркотики (1446) Харків (5546) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+13
изрешетил пердак, маленькой лошадке!!
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27.05.2020 16:41
+7
Садитесь. *Гражданин судья а он не может сесть...*.
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27.05.2020 16:42
+7
метко стрелял по колесам!
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27.05.2020 16:48
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изрешетил пердак, маленькой лошадке!!
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27.05.2020 16:41 Відповісти
Я - маленькая лошадка
И мне живётся не сладко,
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день и я её брошу.
Я - маленькая лошадка,
Но стою очень много денег.
Я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
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27.05.2020 16:47 Відповісти
Негоже на чужой территории работать.
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27.05.2020 16:41 Відповісти
Садитесь. *Гражданин судья а он не может сесть...*.
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27.05.2020 16:42 Відповісти
метко стрелял по колесам!
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27.05.2020 16:48 Відповісти
Надо было подойти к "заложителю", да по-дружески погладить его по говоке с мягкими словами: у тебя ещё вся главная травка впереди, только пока что вовремя подмывайся.
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27.05.2020 16:49 Відповісти
Ничего не умеют! Водить авто не умеют (подтверждение этому количество разбитых полицейских машин), стрелять не умеют (хорошо хоть в этой ситуации не труп), с женщинами не умеют без насилия.
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27.05.2020 17:08 Відповісти
Перше і третє підтверджую, а от на рахунок другого: краще б він застрелив гада, це був би добрий вчинок.
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27.05.2020 19:51 Відповісти
Законтачил...
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27.05.2020 17:09 Відповісти
где колеса, а где ягодицы
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27.05.2020 17:13 Відповісти
Молодцы полицейские.
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27.05.2020 18:39 Відповісти
Пуля-дура: стрелял по колесам, а влетела в жопу.
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27.05.2020 19:12 Відповісти
Нужно снайперов ставить... Только ублюдок начнет закладывать или другой ублюдок искать, а снайпер тут как тут...
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27.05.2020 19:14 Відповісти
Клоунада тупая. Одни клоуны унижаются и бегают закладывают, вторые, еще большие клоуны платят, а потом бегают ищут. Это клоунада, по другому не назвать.
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27.05.2020 20:34 Відповісти
Наркоші кулю в дупу - оригінальненько.
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28.05.2020 09:13 Відповісти
 
 