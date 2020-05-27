Під час затримання громадян, які "закладали" наркотики, харківський поліцейський застосував зброю, - Нацполіція

У Харкові в середу, 27 травня, вдень на затриманні підозрюваних в розповсюдженні наркотиків на вул.Хуторянська, був поранений один з переслідуваних і травмований поліцейський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час патрулювання співробітники підрозділу "Схід" отримали орієнтування, що двоє невідомих на автомобілі ВАЗ-2108 розкладають закладки з наркотиками.

"Поліцейські виявили та зупинили вказаний в орієнтуванні автомобіль на вулиці Хуторянській. При наближенні до автівки, водій транспортного засобу скоїв наїзд на одного з поліцейських. При цьому виникла реальна загроза життю і здоров’ю працівника поліції та оточуючих. Тому, на підставі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, здійснивши декілька пострілів по колесах транспортного засобу правопорушників", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок події працівник поліції отримав травми руки і ноги, 33-річний водій автомобіля - вогнепальне поранення сідниці. Постраждалі доставлені до лікарні.

Також у транспортному засобі був 31-річний чоловік. Зараз його опитують правоохоронці. Як з’ясувалося, обидва чоловіки раніше притягувалися до кримінальної відповідальності: один за вчинення наркозлочинів, інший – за крадіжки.

На місці події працює слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Харківській області та Слобідського відділу поліції .