Кіпр обіцяє покрити витрати туристів, які заразяться коронавірусом на відпочинку

Кіпр зобов'язується покрити всі витрати туристів, які отримали позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки на острові.

Про це йдеться в урядовому листі, з яким ознайомилося агентство Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Цей лист уряд Кіпру розіслав іноземним урядам, авіакомпаніям і туроператорам. У ньому викладені строгі санітарно-гігієнічні протоколи, які держава ухвалює, щоб залучити іноземних туристів.

Уряд Кіпру обіцяє оплатити проживання, харчування та ліки для туристів з COVID-19 і їхніх сімей. Відпочивальникам, які заразилися, потрібно буде сплатити тільки поїздку на таксі в аеропорт і переліт додому.

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Лікарня на 100 ліжок буде обслуговувати виключно іноземних мандрівників з підтвердженим коронавірусом. Близько 112 відділень інтенсивної терапії будуть зарезервовані для пацієнтів в критичному стані.

Для членів сімей пацієнтів та їхніх близьких людей буде зарезервований "карантинний готель" на 500 номерів.

Кіпр отримує від туризму 13% свого доходу. Очікується, що падіння в цій сфері для кіпрських бізнесменів може бути до 70%.

Туристів на Кіпрі почнуть приймати в червні, правда, тільки з 19 країн і тільки з результатами тестів на коронавірус.