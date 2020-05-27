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Новини Коронавірус і карантин
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Кіпр обіцяє покрити витрати туристів, які заразяться коронавірусом на відпочинку

Кіпр обіцяє покрити витрати туристів, які заразяться коронавірусом на відпочинку

Кіпр зобов'язується покрити всі витрати туристів, які отримали позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки на острові.

Про це йдеться в урядовому листі, з яким ознайомилося агентство Associated Press,  інформує Цензор.НЕТ.

Цей лист уряд Кіпру розіслав іноземним урядам, авіакомпаніям і туроператорам. У ньому викладені строгі санітарно-гігієнічні протоколи, які держава ухвалює, щоб залучити іноземних туристів.

Уряд Кіпру обіцяє оплатити проживання, харчування та ліки для туристів з COVID-19 і їхніх сімей. Відпочивальникам, які заразилися, потрібно буде сплатити тільки поїздку на таксі в аеропорт і переліт додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

Лікарня на 100 ліжок буде обслуговувати виключно іноземних мандрівників з підтвердженим коронавірусом. Близько 112 відділень інтенсивної терапії будуть зарезервовані для пацієнтів в критичному стані.

Для членів сімей пацієнтів та їхніх близьких людей буде зарезервований "карантинний готель" на 500 номерів.

Кіпр отримує від туризму 13% свого доходу. Очікується, що падіння в цій сфері для кіпрських бізнесменів може бути до 70%.

Туристів на Кіпрі почнуть приймати в червні, правда, тільки з 19 країн і тільки з результатами тестів на коронавірус.

Автор: 

карантин (18172) Кіпр (245) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Да все равно в этом году мало кто рискнет, толку что оплатят проживание если отдых будет испорчен и проведешь его в больнице или карантине.
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27.05.2020 17:52
+2
Спасибо . В этом году потерпим .
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27.05.2020 17:48
+1
от этого вирусняка многие умирают - этим что оплатят?
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27.05.2020 17:52
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Спасибо . В этом году потерпим .
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27.05.2020 17:48 Відповісти
коронапсихозник)
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27.05.2020 19:25 Відповісти
от этого вирусняка многие умирают - этим что оплатят?
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27.05.2020 17:52 Відповісти
ящик бесплатно и музыку!
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27.05.2020 18:00 Відповісти
Да все равно в этом году мало кто рискнет, толку что оплатят проживание если отдых будет испорчен и проведешь его в больнице или карантине.
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27.05.2020 17:52 Відповісти
не скажи, зубожили ломанутся, халява же!
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27.05.2020 21:39 Відповісти
На похороны?
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27.05.2020 17:55 Відповісти
похороны от короны возможны только если ты утонишь и возьмут тест у тебя на корону. а так умереть от барановируса очень тяжело.
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27.05.2020 19:44 Відповісти
Malo kto pojedut otdyxat v drugije strani,budet svojej strane kurortax otdyxat.
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27.05.2020 17:57 Відповісти
Да нахер вы обосрались со своим туризмом - ехать болеть и дохнуть на чужбине
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27.05.2020 17:59 Відповісти
Вот только как, вернувшись с Кипра и заболев, доказать что ты заразился именно там и получить свою компенсацию? Сказочки для лохов
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27.05.2020 18:01 Відповісти
Це така акція? Заразись коронавірусом та виграй безкоштовний відпочинок)))
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27.05.2020 18:03 Відповісти
Им будут ставить диагноз ОРЗ и никаких проблем
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27.05.2020 18:25 Відповісти
А кто подохнет - тому сделают кипарисовый гробик
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27.05.2020 19:17 Відповісти
Пришлют венок на могилу.
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27.05.2020 19:56 Відповісти
 
 