На Київщині зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, загалом 1517 інфікованих, - ОДА

Серед усієї кількості інфікованих у Київській області 121 дитина і 281 медичний працівник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області станом на 10:00 28 травня 2020 року офіційно підтверджено 1517 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 121 дитина і 281 медпрацівник (за весь період). Нових випадків за останню добу - 43 (з них 17 - іншими лабораторіями).

На стаціонарному лікуванні перебувають 218 осіб, а на самоізоляції - 1299.

Водночас за час пандемії одужали 358 осіб, серед них 26 дітей.

Зафіксовано 30 летальних випадків у Київській області від початку пандемії.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4383 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 40 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6704 контактними особами.

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