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Новини Коронавірус і карантин
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У 9 військових артбригади на полігоні в Рівненській області виявлено коронавірус

У 9 військових артбригади на полігоні в Рівненській області виявлено коронавірус

У дев'яти військовослужбовців 44-ї артилерійської бригади на Рівненському полігоні підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

"У 9-х військовослужбовців підтвердились підозри на коронавірус. Зараз вони перебувають у Рівненському госпіталі, стан здоров'я задовільний", - сказав Кульпа.

За його словами, підозру на коронавірус було виявлено під час планового ПЛР-тестування на полігоні ще 24 травня. Тоді тести у декількох військовослужбовців показали позитивний результат, тому було рекомендовано розмістити їх в медичний ізолятор, а згодом направити на дообстеження у Рівненський шпиталь.

Симптоми, які б вказували на хворобу у військовослужбовців були відсутні, температура тіла не перевищувала норми, а стан здоров’я не викликав стурбованості, однак сьогодні додаткове обстеження таки виявило коронавірус.

Як проінформував Кульпа, решта особового складу, який знаходиться на полігоні, перебуває на обсервації та виконує рекомендації медиків щодо недопущення поширення хвороби.

Водночас, у пункті постійної дислокації в Тернополі, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 немає. Там також вживаються профілактичні заходи.

Читайте також: У ЗСУ виявлено 16 нових випадків COVID-19, хворіють 69 військовослужбовців, - Командування Медсил (оновлено)

Автор: 

карантин (18172) 44 артилерійська бригада (33) ЗСУ (7489) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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29.05.2020 00:37 Відповісти
симптомов нет, температуры нет, но борцуны невидемого фронта всегда при делах. 72 млрд.гр. освоить как то надо. Не борьба с болезнью а борьба за разкродання. Другой логики в их поступках нет. Но есть логика болезни короножадность.
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29.05.2020 03:59 Відповісти
А казали, -армійські Щури не розповсюджують...Тоді хто інфікує військових
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29.05.2020 08:10 Відповісти
 
 