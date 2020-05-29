Добровольцю Пивоварову вдруге відмовили в українському громадянстві: "Сподіваюся, Зеленський хоча б посмертно не відмовить у громадянстві"

У наданні українського громадянства вдруге відмовили громадянину Ізраїлю Григорію Пивоварову, який від початку війни на Донбасі воював добровольцем, а з 2016 року підписав контракт із ЗСУ.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що раніше йому відмовили в українському громадянстві, бо не мав прописки. Пивоваров розповідає, що вже отримав документи на прописку, однак тепер відмовили в громадянстві через те, що закордонний паспорт став недійсним.

За його словами, він вже 10 років не проживає в Ізраїлі, а останні 7 років живе в Україні.

"З початку війни (воював на Донбасі. - Ред.) як доброволець, а з лютого 2016 року - як службовець ЗСУ за контрактом (вже другий контракт без доган та зальотів). УБД, командна посада, державна нагорода від президента, поранення під час виконання бойового завдання під час захисту Батьківщини, а для нашої системи це до дупи!!! Але я не здаюся та буду продовжувати обороняти Україну та продовжувати доводити свою гідність бути громадянином. Сподіваюся, Пане Президенте В. Зеленський, хоча б ПОСМЕРТНО не відмовите мені в громадянстві України", - написав Пивоваров.

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