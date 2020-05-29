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Добровольцю Пивоварову вдруге відмовили в українському громадянстві: "Сподіваюся, Зеленський хоча б посмертно не відмовить у громадянстві"

Добровольцю Пивоварову вдруге відмовили в українському громадянстві:

У наданні українського громадянства вдруге відмовили громадянину Ізраїлю Григорію Пивоварову, який від початку війни на Донбасі воював добровольцем, а з 2016 року підписав контракт із ЗСУ.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що раніше йому відмовили в українському громадянстві, бо не мав прописки. Пивоваров розповідає, що вже отримав документи на прописку, однак тепер відмовили в громадянстві через те, що закордонний паспорт став недійсним.

За його словами, він вже 10 років не проживає в Ізраїлі, а останні 7 років живе в Україні.

"З початку війни (воював на Донбасі. - Ред.) як доброволець, а з лютого 2016 року - як службовець ЗСУ за контрактом (вже другий контракт без доган та зальотів). УБД, командна посада, державна нагорода від президента, поранення під час виконання бойового завдання під час захисту Батьківщини, а для нашої системи це до дупи!!! Але я не здаюся та буду продовжувати обороняти Україну та продовжувати доводити свою гідність бути громадянином. Сподіваюся, Пане Президенте В. Зеленський, хоча б ПОСМЕРТНО не відмовите мені в громадянстві України", - написав Пивоваров.

Добровольцю Пивоварову вдруге відмовили в українському громадянстві: Сподіваюся, Зеленський хоча б посмертно не відмовить у громадянстві 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про подвійне громадянство ВР обговорить і доопрацює до осені, - Стефанчук

Автор: 

громадянство (1070) Зеленський (23659) добровольці (907)


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Топ коментарі
+17
Ти-зрадник і донецьке лайно. Геть з України!
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29.05.2020 12:40
+14
Петро тут до чого? Не він же гарант зараз...
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29.05.2020 12:40
+14
Зеленський дає громадянство лише тим, кому дозволяє *****.
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29.05.2020 12:42
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А у Петра часу не було?
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29.05.2020 12:39 Відповісти
Ти-зрадник і донецьке лайно. Геть з України!
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29.05.2020 12:40 Відповісти
Петро тут до чого? Не він же гарант зараз...
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29.05.2020 12:40 Відповісти
ваш питух петро, вообще никому гражданство из иностранных добровольцев не дал, только обещал
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29.05.2020 14:36 Відповісти
Но ваш петух зелёный всем дал?
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30.05.2020 10:44 Відповісти
я за петра не голосовал - так что мимо зебилоид...
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30.05.2020 14:23 Відповісти
Гадаєш, Петро двічі на день особисто заглядав у поштову скриньку?
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29.05.2020 13:51 Відповісти
Мильковича 4 года назад вообще депортировать хотели вместо гражданства. Побратимы спрятали, на нуле ...
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29.05.2020 12:41 Відповісти
Зеленський дає громадянство лише тим, кому дозволяє *****.
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29.05.2020 12:42 Відповісти
Це є соєвий пук в калюжу. Буквально через тиждень після своєї інаугурації Зеленський надав громадянство багатьом добровольцям, які роками чекали цієї "милості" від сизоносого Гетьмана.
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Кацапе, чому ти кажеш "це є" замість "це" ?
У вас там не можуть скинутися на нормального викладача мови?
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29.05.2020 12:57 Відповісти
Ти розсекретив мене - старого лисого львівського кацапа. За це тобі честь і хвала, а також чоколядова медалька від соєвого кнура.
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29.05.2020 15:27 Відповісти
Ось так просто: зайшов на сторінку ФБ і "дав" протягом одного дня.
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29.05.2020 13:58 Відповісти
Они дадут два гражданства лугандону и донбабве. Им нужны малороское тупое быдло в гражданах, а не патриоты Украины. Обсасывать день и ночь в парламенте вопросы двойного гражданства и не давать гражданство человеку, который защищает страну, это по меньшей мере статья 111- измена родине. Я надеюсь, что доживу до того времени, как зеленогнойная шобла вся сядет по этой статье, кто выживет.
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29.05.2020 12:44 Відповісти
русские вроде после 2-3 лет службы дают всяким таджикам гражданство....
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29.05.2020 12:44 Відповісти
Зеленые уроды...
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29.05.2020 12:49 Відповісти
Да зеля в своем теплом мире живет. Ему пох...
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29.05.2020 12:54 Відповісти
Еврей здорового человека а вава еврей курильщика
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29.05.2020 12:57 Відповісти
Зато лугандонов с российским гражданством "слуги уродов" готовы продолжать считать гражданами Украины.
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29.05.2020 12:58 Відповісти
для мразей во власти главное дать гражданство "вате ".
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29.05.2020 13:00 Відповісти
100%
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29.05.2020 13:09 Відповісти
Бо не кацап.

Серпень 2019.

Зеленский https://ukranews.com/news/643047-zelenskim-bylo-predostavleno-grazhdanstvo-dvum-rossiyanam-za-vydayushhiesya-zaslugi-pered-ukrainoj предоставил гражданство Украины 5 россиянам и 2 белорусам.
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29.05.2020 13:06 Відповісти
Зебильная падла!
Баньте меня.
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29.05.2020 13:07 Відповісти
Не, я лайкнул. Правда, она и на форуме правда!
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29.05.2020 14:32 Відповісти
Я может отстал от жизни, но хочу спросить. А сейчас, что контракт на служву в ВСУ можно и с не гражданином Украины подписывать?
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29.05.2020 13:28 Відповісти
Зато проросійським ************* громадянство дають на раз-два!
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29.05.2020 14:10 Відповісти
К Зеленскому ,как президенту ,прошение скорее всего не дошло.Отказы я так понял бюрократические.Я думаю эта статья поможет в решении вопроса.Я очень на это надеюсь.
Герої не вмирають.Дай боже тобі здоров'я Григорію
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29.05.2020 14:23 Відповісти
Григорий, не обижайтесь!

Просто у власти Клоун, у которого ума хватает только играть своим хреном на рояле
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29.05.2020 14:31 Відповісти
Для любой власти , активные люди . добровольцы , и т.д. гораздо выгоднее мертвые ,чем живые ! Мертвым можно даже памятник поставить , они не помешают реализовывать теневые схемы , предавать Украину , воровать , а у живых обострено чувство справедливости и они создают власти массу проблем! Поэтому заслуги перед Украиной это лишний повод убрать человека с глаз долой , мертвый патриот - лучше чем живой патриот ! Вот девиз власти.
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29.05.2020 16:47 Відповісти
Чувак, я с тобой готов поменяться гражданством, если бы так можно было сделать.в Израиль фиг попадёшь, а если и пропустят в аэропорту, то получить гражданство нереально.
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29.05.2020 18:32 Відповісти
Коли вже люди, що пишуть статті на Цензорі навчиться журналістиці? Якщо не хайп, то хейт. Чому не написано, коли була перша відмова? 99%, що за часів Петі.
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30.05.2020 15:03 Відповісти
 
 