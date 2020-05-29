Добровольцю Пивоварову вдруге відмовили в українському громадянстві: "Сподіваюся, Зеленський хоча б посмертно не відмовить у громадянстві"
У наданні українського громадянства вдруге відмовили громадянину Ізраїлю Григорію Пивоварову, який від початку війни на Донбасі воював добровольцем, а з 2016 року підписав контракт із ЗСУ.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що раніше йому відмовили в українському громадянстві, бо не мав прописки. Пивоваров розповідає, що вже отримав документи на прописку, однак тепер відмовили в громадянстві через те, що закордонний паспорт став недійсним.
За його словами, він вже 10 років не проживає в Ізраїлі, а останні 7 років живе в Україні.
"З початку війни (воював на Донбасі. - Ред.) як доброволець, а з лютого 2016 року - як службовець ЗСУ за контрактом (вже другий контракт без доган та зальотів). УБД, командна посада, державна нагорода від президента, поранення під час виконання бойового завдання під час захисту Батьківщини, а для нашої системи це до дупи!!! Але я не здаюся та буду продовжувати обороняти Україну та продовжувати доводити свою гідність бути громадянином. Сподіваюся, Пане Президенте В. Зеленський, хоча б ПОСМЕРТНО не відмовите мені в громадянстві України", - написав Пивоваров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У вас там не можуть скинутися на нормального викладача мови?
Серпень 2019.
Зеленский https://ukranews.com/news/643047-zelenskim-bylo-predostavleno-grazhdanstvo-dvum-rossiyanam-za-vydayushhiesya-zaslugi-pered-ukrainoj предоставил гражданство Украины 5 россиянам и 2 белорусам.
Баньте меня.
Герої не вмирають.Дай боже тобі здоров'я Григорію
Просто у власти Клоун, у которого ума хватает только играть своим хреном на рояле