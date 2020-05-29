Росіяни скасували теплоходні круїзи в окупований Крим

Російський оператор ТОВ "Чорноморські морські круїзи" скасував круїзи лайнера "Князь Володимир" з Краснодарського краю сусідньої Росії в окупований Крим через пандемію коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"У зв'язку з нестабільною епідеміологічною обстановкою і продовженням карантину на території Краснодарського краю на підставі постанови голови Краснодарського краю повідомляємо, що найближчі круїзи скасовуються", - сказано в повідомленні оператора.

Орієнтовна дата відновлення круїзів - середина липня 2020 року.

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Оператор вже оголошував про скасування круїзів у Крим у квітні.

Раніше планувалося, що цього року судно здійснить 35 рейсів.

"Князь Володимир" - єдиний російський круїзний лайнер, який курсує в сезон навігації з Сочі по Чорному морю із заходами в Новоросійськ, окуповані Ялту і Севастополь.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році судно "Князь Володимир" буде здійснювати заходи не тільки в порти окупованого Криму, але і невизнаної Абхазії.

Морські порти, розташовані на території окупованого Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта), закриті розпорядженням української влади ще в 2014 році.