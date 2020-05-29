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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
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Росіяни скасували теплоходні круїзи в окупований Крим

Росіяни скасували теплоходні круїзи в окупований Крим

Російський оператор ТОВ "Чорноморські морські круїзи" скасував круїзи лайнера "Князь Володимир" з Краснодарського краю сусідньої Росії в окупований Крим через пандемію коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"У зв'язку з нестабільною епідеміологічною обстановкою і продовженням карантину на території Краснодарського краю на підставі постанови голови Краснодарського краю повідомляємо, що найближчі круїзи скасовуються", - сказано в повідомленні оператора.

Орієнтовна дата відновлення круїзів - середина липня 2020 року.

Також читайте: В окупованому Криму офіційно підтверджено 522 випадки захворювання на COVID-19, померли 14 осіб

Оператор вже оголошував про скасування круїзів у Крим у квітні.

Раніше планувалося, що цього року судно здійснить 35 рейсів.

"Князь Володимир" - єдиний російський круїзний лайнер, який курсує в сезон навігації з Сочі по Чорному морю із заходами в Новоросійськ, окуповані Ялту і Севастополь.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році судно "Князь Володимир" буде здійснювати заходи не тільки в порти окупованого Криму, але і невизнаної Абхазії.

Морські порти, розташовані на території окупованого Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта), закриті розпорядженням української влади ще в 2014 році.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14124) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+17
Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5660
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29.05.2020 16:04
+5
Ото же хитрожопе створіння! Хоче всидіти на двох стільцях, але клись дупа все ж репне!
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29.05.2020 16:15
+4
Курортний сезон вдався від самого початку! Тепер у криму буде золоте Ельдорадо!
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29.05.2020 16:13
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Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5660
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29.05.2020 16:04 Відповісти
Нафига оно нам?
Странная редакционная политика.
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29.05.2020 16:06 Відповісти
Нафига ты тут? Сдохнешь, про тебя через пару секунд никто и не вспомнит здесь.
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29.05.2020 16:36 Відповісти
А тебе здесь памятник поставят.
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29.05.2020 16:44 Відповісти
Як Лукашенко вирішив проблему Криму на картахРоссияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8284
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29.05.2020 16:07 Відповісти
Ото же хитрожопе створіння! Хоче всидіти на двох стільцях, але клись дупа все ж репне!
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29.05.2020 16:15 Відповісти
Шо значить досвідчена людина...
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29.05.2020 16:25 Відповісти
Курортний сезон вдався від самого початку! Тепер у криму буде золоте Ельдорадо!
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29.05.2020 16:13 Відповісти
Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8264
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29.05.2020 16:13 Відповісти
Здоров'я рузьськіх вітязєй, на непотопляємом авіаносце, прєвише всего!
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29.05.2020 16:18 Відповісти
А может отменили из за того что это корыто постоянно в ремонте или просто спроса нет на это передвижение в обезвоженный Крым!?
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29.05.2020 16:35 Відповісти
Тільки хотів написать - "воно ж "чадом пердить" і "гайками сере..."
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29.05.2020 16:47 Відповісти
Експлуатують , падли, нашого князя Володимира.
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29.05.2020 17:31 Відповісти
А яке право мають козлорилі щось приймати по Українському Криму?
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29.05.2020 18:15 Відповісти
 
 