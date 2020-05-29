Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым

Российский оператор ООО "Черноморские морские круизы" отменил круизы лайнера "Князь Владимир" из Краснодарского края соседней России в оккупированный Крым из-за пандемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края на основании постановления главы Краснодарского края сообщаем, что ближайшие круизы отменяются", – сказано в сообщении оператора.

Ориентировочная дата возобновления круизов – середина июля 2020 года.

Оператор уже объявлял об отмене круизов в Крым в апреле.

Ранее планировалось, что в этом году судно совершит 35 рейсов.

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"Князь Владимир" — единственный российский круизный лайнер, который курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, оккупированные Ялту и Севастополь.

Ранее сообщалось, что в 2020 году судно "Князь Владимир" будет осуществлять заходы не только в порты оккупированного Крыма, но и непризнанной Абхазии.

Морские порты, расположенные на территории оккупированного Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году.

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