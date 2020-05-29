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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым

Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым

Российский оператор ООО "Черноморские морские круизы" отменил круизы лайнера "Князь Владимир" из Краснодарского края соседней России в оккупированный Крым из-за пандемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края на основании постановления главы Краснодарского края сообщаем, что ближайшие круизы отменяются", – сказано в сообщении оператора.

Ориентировочная дата возобновления круизов – середина июля 2020 года.

Оператор уже объявлял об отмене круизов в Крым в апреле.

Ранее планировалось, что в этом году судно совершит 35 рейсов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приезжающим в оккупированный Крым "без определенной цели" придется самим оплачивать свою обсервацию

"Князь Владимир" — единственный российский круизный лайнер, который курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, оккупированные Ялту и Севастополь.

Ранее сообщалось, что в 2020 году судно "Князь Владимир" будет осуществлять заходы не только в порты оккупированного Крыма, но и непризнанной Абхазии.

Морские порты, расположенные на территории оккупированного Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году.

Также на Цензор.НЕТ: Россиян, которые "без причины" едут в Крым, не пускают на оккупированный полуостров

Автор: 

карантин (16729) Крым (26362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5660
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29.05.2020 16:04
+5
Ото же хитрожопе створіння! Хоче всидіти на двох стільцях, але клись дупа все ж репне!
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29.05.2020 16:15
+4
Курортний сезон вдався від самого початку! Тепер у криму буде золоте Ельдорадо!
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29.05.2020 16:13
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Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5660
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29.05.2020 16:04 Ответить
Нафига оно нам?
Странная редакционная политика.
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29.05.2020 16:06 Ответить
Нафига ты тут? Сдохнешь, про тебя через пару секунд никто и не вспомнит здесь.
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29.05.2020 16:36 Ответить
А тебе здесь памятник поставят.
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29.05.2020 16:44 Ответить
Як Лукашенко вирішив проблему Криму на картахРоссияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8284
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29.05.2020 16:07 Ответить
Ото же хитрожопе створіння! Хоче всидіти на двох стільцях, але клись дупа все ж репне!
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29.05.2020 16:15 Ответить
Шо значить досвідчена людина...
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29.05.2020 16:25 Ответить
Курортний сезон вдався від самого початку! Тепер у криму буде золоте Ельдорадо!
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29.05.2020 16:13 Ответить
Россияне отменили теплоходные круизы в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8264
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29.05.2020 16:13 Ответить
Здоров'я рузьськіх вітязєй, на непотопляємом авіаносце, прєвише всего!
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29.05.2020 16:18 Ответить
А может отменили из за того что это корыто постоянно в ремонте или просто спроса нет на это передвижение в обезвоженный Крым!?
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29.05.2020 16:35 Ответить
Тільки хотів написать - "воно ж "чадом пердить" і "гайками сере..."
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29.05.2020 16:47 Ответить
Експлуатують , падли, нашого князя Володимира.
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29.05.2020 17:31 Ответить
А яке право мають козлорилі щось приймати по Українському Криму?
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29.05.2020 18:15 Ответить
 
 