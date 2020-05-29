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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж", який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Прийняття цього закону сприятиме безпеці держави, стабільному функціонуванню та забезпеченню телекомунікаційними послугами органів державної влади, захисту власності операторів, провайдерів телекомунікацій, реалізації програми "Держава у смартфоні" та інших державних програм щодо цифровізації послуг. Ухвалення документа також сприятиме ефективності проведення розслідувань і розкриттю злочинів правоохоронними органами", - підкреслили в ОП.

Закон посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі.

Вносяться зміни до статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі, технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, що входять до складу мережі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів і на посадових осіб – від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон вносить зміни до статті 360 Кримінального кодексу України, згідно з якими умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі, технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, що входять до складу мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 120 годин, або обмеженням волі на строк від одного до трьох років. Повторні дії караються штрафом від 3000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

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Автор: 

закон (2822) Зеленський (23659) зв'язок (392) штраф (1851)


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Топ коментарі
+17
однозначно. а то вдруг кто то не увидит свежий сезон "скотов". или стс (кацапия) не успеет закачать сериальчик "родственнички" за который вазелину заплатила рублики соска ***** кабаева
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29.05.2020 22:05
+6
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал закон об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей."
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 25
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29.05.2020 22:27
+3
а с другой стороны, против своего электората пошел.
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29.05.2020 22:06
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однозначно. а то вдруг кто то не увидит свежий сезон "скотов". или стс (кацапия) не успеет закачать сериальчик "родственнички" за который вазелину заплатила рублики соска ***** кабаева
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29.05.2020 22:05 Відповісти
а с другой стороны, против своего электората пошел.
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29.05.2020 22:06 Відповісти
кого это...? баранов ?
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29.05.2020 22:12 Відповісти
пізно зеля підписав той закон.Гудок вже майже весь укртелеком роздерибанив і на металолом здав.
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29.05.2020 22:24 Відповісти
А відповідальність за прокладання кабелів зв'язку з порушеннями технологічних вимог зв'язку, державних будівельних норм та СНіП буде посилена? Чи провода і надалі будуть висіти між будинками як в якомусь гетто? Коли будуть саджати в тюрму тих хто будує телекомунікаційні мережі з порушеннями всіх можливих норм проектування та правил будівництва? За кабелі на ЛЕП коли почнуть саджати в тюрму телеком-операторів та провайдерів? За кабелі по фасадам коли почнуть відрубати руки говнозв'язківцям? Відповідальність не може посилюватись односторонньо! Схоже що Президент Зеленський ще не зрозумів принципів на яких має формуватись політика держави в сфері телекомунікацій, зв'язку, провайдингу! Відповідальність тих хто краде кабель однозначно потрібно збільшувати особливо під час війни! Але ж давайте почнемо і на операторів та провайдерів зв'язку накладати відповідальність за всі порушення які вони допускають при будівництві телекомунікаційних мереж! Як так вийшло що Ахметов здав на металобрухт автоматичні телефонні станції побудовані за часів СРСР зі срібла, золота та палладію? А замість АТС в спеціальних пром-приміщеннях з двома вводами електромереж, з генераторами та купою допоміжної інфраструктури Ахметов поставив якісь смішні шкафи під під'їздами які перестануть працювати відразу як вимкнеться світло по місту і не буде можливості цілодобово підтримувати ці шкафи-АТС в робочому стані і охороняти їх від диверсантів! За це коли буде кримінальна відповідальність накладена на Ахметова? За знищення телекомунікаційних мереж України?
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29.05.2020 23:53 Відповісти
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 3661
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30.05.2020 09:19 Відповісти
ну тех, которые кабеля на крышах и в подвалах срезают и в металлолом сдают.

они уж точно за него голосовали
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29.05.2020 22:30 Відповісти
А чего ты думаеш что Зе пошёл против своего электората?!Просто подписал очередной неработающий закон!!!Ведь копоменты на местах ни хрена не работают!!! У нас в посёлке за три(!!!) копоменты не соизволили раскрыть ни одного воровства и грабежа -ни у "барыг",ни у "нищебродов"! За маски..за брошенный окурок..они конечно прицепяться..а на остальное фуй положили!!!
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30.05.2020 15:46 Відповісти
Телеканал "ДОМ" теперь в безопасности.
Теперь его никто не смотрит, но и никто не станет повреждать.
Из-за ненадобности.
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29.05.2020 22:09 Відповісти
Да кому тот Дом нужен! Главное, что теперь никто не посмеет обрезать 1+1
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29.05.2020 22:17 Відповісти
запуск 5g и тотальный контроль населения через чипы
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29.05.2020 22:13 Відповісти
Зеленский подписал закон об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей - Цензор.НЕТ 5515
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29.05.2020 22:17 Відповісти
Я знал, что нашествие этой зеленой нечисти не просто так
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29.05.2020 22:18 Відповісти
Бос туугой! В ПАР такие антены давным-давно ставят, чтобы пейзаж не портили.
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30.05.2020 12:57 Відповісти
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 7668
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29.05.2020 22:52 Відповісти
Покушение на телевизор - страшнейшее из преступлений зе-мира
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29.05.2020 22:15 Відповісти
я вот так думаю - мы шутили про бедосика нашего "куда не поедет там катастрофа случается". надо было его вообще из самолета не выпускать. как в "приключениях итальянцев". как только он перестал шарится по заграницам в Украине одни катаклизмы - боинг, экономика, корона, кадры, полицаи, разборки со стрельбой.. ска - он реально всадник апокалипсиса
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29.05.2020 22:18 Відповісти
Жду комменты от стороннокив 5G заговоров, от вас, дегенератов необразованых закон проталкивают.
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29.05.2020 22:21 Відповісти
у твоих хозяев очень мало времени осталось ,фбр завело дело на гейтса и его шайку.новому мировому порядку не суждено быть победило добро!
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29.05.2020 22:24 Відповісти
рептилоиды еще не снятся по ночам?
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29.05.2020 22:26 Відповісти
Тебе не страшно интернетом пользоваться? Ведь все твои действия где-то логируются. Бу. Срочно купи шапочку из фольги. Причём за нал в переходе, ибо если закажешь через интернет, то рептилоиды это вычислят и сделают в ней дырочки.
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29.05.2020 22:27 Відповісти
Напиши еще чтонибудь про плоскую землю, комменты 10 соросов на рептилоидах из 10ти
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29.05.2020 22:49 Відповісти
это о тебе и таких как ты, рожденных с гайкой в башке
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 7206
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30.05.2020 10:59 Відповісти
Уже выше есть. Бил Гейтс ночами не спит и тратит миллиарды, чтоб узнать сколько литров балтики 9 они выпили
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29.05.2020 22:26 Відповісти
Вышки 5G спасены?
К описанным санкциям нужно добавить "компенсация затрат на восстановление", иначе хрень это всё.
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29.05.2020 22:24 Відповісти
Ну оно по хозправу априори так.
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29.05.2020 22:50 Відповісти
Понимаем правильно - вововочка, сделает всё возможное чтобы за это заплатил я и ты, а он со своими пресмыкающимися будет с этого угарать..
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29.05.2020 22:27 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал закон об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей."
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 25
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29.05.2020 22:27 Відповісти
В Україні є погана звичка не виконувати закони, тому іцей закон не будуть виконувати.
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29.05.2020 22:31 Відповісти
Зеленский превзошел сам себя. Теперь когда президент подписывает закон против той или иной формы вандализма этот закон воспринимается негативно ибо его подписал президент. Т.е. теперь любой закон подписанный президентом априори плохой. Завтра подпишет какой-то закон о наказаниях коррупционеров, а потом его отменят ибо этот закон подписывал Зеленский
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29.05.2020 22:31 Відповісти
Шановні наші грузинські браття та сестри!Дозвольте щиро привітати вас із Днем Незалежності Грузії!Наші країни мають багато спільних знаменників, а народи купаються у взаємній любові!Українці добре пам'ятають, що Михайло Грушевський закінчував саме Тифліську гімназію, а перший пам'ятник Лесі Українці з'явився не де небудь, а саме в Сурамі!Неодноразово буваючи у Грузії я помітив, що і грузини теж не забувають, хто, спільно з ними проливав кров у боях за Абхазію, чиї гелікоптери рятували біженців і чий президент, спільно з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії, був на центральній площі Тбілісі 12 серпня 2008 року, щоб уберегти вашу столицю від російських бомб!Ми щиро дякуємо вам за підтримку України у боротьбі з нашим спільним ворогом - росією!Як дипломатією у ПАРЄ чи ООН, так і зі зброєю в руках грузинських добровольців на Донбасі!Ми цінуємо це! І жодні вибрики наших чи ваших політиків не зруйнують тої міцної україно-грузинської дружби, яка скроплена кров'ю наших Героїв!Об'їздивши Грузію від Батумі і Кобулетті до Мцхета і Сурамі, від Тбілісі і Телаві до Гудаурі, я можу впевнено сказати одне!Якщо і є десь у світі країна, де українців ******* більше, ніж в Україні, то це ГРУЗІЯ!!!საქართველოს გაუმარჯოს!
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29.05.2020 22:33 Відповісти
На фото то ли сидящий усох, то ли кресло слишком большое. Ну хоть зеленое.
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29.05.2020 22:34 Відповісти
голосуйте на сайте белого дома за петицию с требованием ареста билла гейтса
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29.05.2020 22:37 Відповісти
А где можно проголосовать за петицию о принудительном регулярном(раз в 2 года) прохождении теста Айзенка и лишения избирательного права всех набравших меньше 80 балов?
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29.05.2020 22:39 Відповісти
Это что, мне теперь и кабеля, метров сто, не украсть?!))
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29.05.2020 22:55 Відповісти
Як скоро вийде закон про обов'язковий перегляд "продуктів" студіі 95?
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29.05.2020 23:14 Відповісти
А О КОНТРОЛЕ ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЭТИХ СЕТЕЙ ОН ЗАБЫЛ ПОДПИСАТЬ !? ИДИОТИНА !!!
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29.05.2020 23:16 Відповісти
Телефонні кабелі мають міді дуже мало. Там шкурка вичинки не варта. Ріжуть щоб знищити дротовий телефонний зв"язок мобільні оператори, тому що це їхні конкуренти.
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29.05.2020 23:29 Відповісти
А кто слил персональные данные уже нашли?
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30.05.2020 00:18 Відповісти
клрвану деньги нужны ...
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30.05.2020 00:37 Відповісти
обезьяна штрафов навыдумывала, спасибо НеЛоху
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30.05.2020 00:36 Відповісти
Блин проснулись,у нас лайфовскую вышку уже трижды грабили,одного поймали и не помогло.Надо вешать прямо на месте преступления для профилактики.
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30.05.2020 08:13 Відповісти
У нас в селе год назад мародеры устроили интернет кошмар. Воровали кабели укр телекома. подземные. А когда вытащить не удавалось тупо резали и бросали. 2 месяца почти все соседние села были без связи, включая администрацию и ментов. Потом поймали этих уродов на горячем. И... дали по морде и отпустили. А нужно было пристрелить.
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30.05.2020 08:49 Відповісти
Забыл вишенку. А через месяц пришел провайдер Хом нет. Все знали, что это его рук дело, но дружно понесли ему бабло.
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30.05.2020 08:50 Відповісти
 
 