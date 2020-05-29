РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10149 посетителей онлайн
Новости
4 737 45

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей", который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Принятие этого закона будет способствовать безопасности государства, стабильному функционированию и обеспечению телекоммуникационными услугами органов государственной власти, защите собственности операторов, провайдеров телекоммуникаций, реализации программы "Государство в смартфоне" и других государственных программ по цифровизации услуг. Принятие документа также будет способствовать эффективности проведения расследований и раскрытию преступлений правоохранительными органами", - подчеркули в ОП.

Закон усиливает уголовную и административную ответственность за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети.

Также читайте: Где-то 20% обещанных Зеленским законопроектных инициатив воплощены в жизнь, - Стефанчук

Вносятся изменения в ст. 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или повреждения телекоммуникационной сети влекут за собой применение штрафа к гражданам от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц – от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вносит изменения в ст. 360 Уголовного кодекса Украины, согласно которым умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, технических средств телекоммуникации или сооружений связи, наказывается штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок до 120 часов, либо ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет. Повторные действия наказываются штрафом от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также читайте: Зеленский подписал закон о компенсациях работникам медучреждений, борющихся с COVID-19

Автор: 

закон (3175) Зеленский (20202) связь (322) штраф (1282)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
однозначно. а то вдруг кто то не увидит свежий сезон "скотов". или стс (кацапия) не успеет закачать сериальчик "родственнички" за который вазелину заплатила рублики соска ***** кабаева
показать весь комментарий
29.05.2020 22:05
+6
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал закон об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей."
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 25
показать весь комментарий
29.05.2020 22:27
+3
а с другой стороны, против своего электората пошел.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
однозначно. а то вдруг кто то не увидит свежий сезон "скотов". или стс (кацапия) не успеет закачать сериальчик "родственнички" за который вазелину заплатила рублики соска ***** кабаева
показать весь комментарий
29.05.2020 22:05 Ответить
а с другой стороны, против своего электората пошел.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:06 Ответить
кого это...? баранов ?
показать весь комментарий
29.05.2020 22:12 Ответить
пізно зеля підписав той закон.Гудок вже майже весь укртелеком роздерибанив і на металолом здав.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:24 Ответить
А відповідальність за прокладання кабелів зв'язку з порушеннями технологічних вимог зв'язку, державних будівельних норм та СНіП буде посилена? Чи провода і надалі будуть висіти між будинками як в якомусь гетто? Коли будуть саджати в тюрму тих хто будує телекомунікаційні мережі з порушеннями всіх можливих норм проектування та правил будівництва? За кабелі на ЛЕП коли почнуть саджати в тюрму телеком-операторів та провайдерів? За кабелі по фасадам коли почнуть відрубати руки говнозв'язківцям? Відповідальність не може посилюватись односторонньо! Схоже що Президент Зеленський ще не зрозумів принципів на яких має формуватись політика держави в сфері телекомунікацій, зв'язку, провайдингу! Відповідальність тих хто краде кабель однозначно потрібно збільшувати особливо під час війни! Але ж давайте почнемо і на операторів та провайдерів зв'язку накладати відповідальність за всі порушення які вони допускають при будівництві телекомунікаційних мереж! Як так вийшло що Ахметов здав на металобрухт автоматичні телефонні станції побудовані за часів СРСР зі срібла, золота та палладію? А замість АТС в спеціальних пром-приміщеннях з двома вводами електромереж, з генераторами та купою допоміжної інфраструктури Ахметов поставив якісь смішні шкафи під під'їздами які перестануть працювати відразу як вимкнеться світло по місту і не буде можливості цілодобово підтримувати ці шкафи-АТС в робочому стані і охороняти їх від диверсантів! За це коли буде кримінальна відповідальність накладена на Ахметова? За знищення телекомунікаційних мереж України?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:53 Ответить
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 3661
показать весь комментарий
30.05.2020 09:19 Ответить
ну тех, которые кабеля на крышах и в подвалах срезают и в металлолом сдают.

они уж точно за него голосовали
показать весь комментарий
29.05.2020 22:30 Ответить
А чего ты думаеш что Зе пошёл против своего электората?!Просто подписал очередной неработающий закон!!!Ведь копоменты на местах ни хрена не работают!!! У нас в посёлке за три(!!!) копоменты не соизволили раскрыть ни одного воровства и грабежа -ни у "барыг",ни у "нищебродов"! За маски..за брошенный окурок..они конечно прицепяться..а на остальное фуй положили!!!
показать весь комментарий
30.05.2020 15:46 Ответить
Телеканал "ДОМ" теперь в безопасности.
Теперь его никто не смотрит, но и никто не станет повреждать.
Из-за ненадобности.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:09 Ответить
Да кому тот Дом нужен! Главное, что теперь никто не посмеет обрезать 1+1
показать весь комментарий
29.05.2020 22:17 Ответить
запуск 5g и тотальный контроль населения через чипы
показать весь комментарий
29.05.2020 22:13 Ответить
Зеленский подписал закон об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей - Цензор.НЕТ 5515
показать весь комментарий
29.05.2020 22:17 Ответить
Я знал, что нашествие этой зеленой нечисти не просто так
показать весь комментарий
29.05.2020 22:18 Ответить
Бос туугой! В ПАР такие антены давным-давно ставят, чтобы пейзаж не портили.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:57 Ответить
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 7668
показать весь комментарий
29.05.2020 22:52 Ответить
Покушение на телевизор - страшнейшее из преступлений зе-мира
показать весь комментарий
29.05.2020 22:15 Ответить
я вот так думаю - мы шутили про бедосика нашего "куда не поедет там катастрофа случается". надо было его вообще из самолета не выпускать. как в "приключениях итальянцев". как только он перестал шарится по заграницам в Украине одни катаклизмы - боинг, экономика, корона, кадры, полицаи, разборки со стрельбой.. ска - он реально всадник апокалипсиса
показать весь комментарий
29.05.2020 22:18 Ответить
Жду комменты от стороннокив 5G заговоров, от вас, дегенератов необразованых закон проталкивают.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:21 Ответить
у твоих хозяев очень мало времени осталось ,фбр завело дело на гейтса и его шайку.новому мировому порядку не суждено быть победило добро!
показать весь комментарий
29.05.2020 22:24 Ответить
рептилоиды еще не снятся по ночам?
показать весь комментарий
29.05.2020 22:26 Ответить
Тебе не страшно интернетом пользоваться? Ведь все твои действия где-то логируются. Бу. Срочно купи шапочку из фольги. Причём за нал в переходе, ибо если закажешь через интернет, то рептилоиды это вычислят и сделают в ней дырочки.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:27 Ответить
Напиши еще чтонибудь про плоскую землю, комменты 10 соросов на рептилоидах из 10ти
показать весь комментарий
29.05.2020 22:49 Ответить
это о тебе и таких как ты, рожденных с гайкой в башке
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 7206
показать весь комментарий
30.05.2020 10:59 Ответить
Уже выше есть. Бил Гейтс ночами не спит и тратит миллиарды, чтоб узнать сколько литров балтики 9 они выпили
показать весь комментарий
29.05.2020 22:26 Ответить
Вышки 5G спасены?
К описанным санкциям нужно добавить "компенсация затрат на восстановление", иначе хрень это всё.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:24 Ответить
Ну оно по хозправу априори так.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:50 Ответить
Понимаем правильно - вововочка, сделает всё возможное чтобы за это заплатил я и ты, а он со своими пресмыкающимися будет с этого угарать..
показать весь комментарий
29.05.2020 22:27 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Зеленский подписал закон об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей."
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж - Цензор.НЕТ 25
показать весь комментарий
29.05.2020 22:27 Ответить
В Україні є погана звичка не виконувати закони, тому іцей закон не будуть виконувати.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:31 Ответить
Зеленский превзошел сам себя. Теперь когда президент подписывает закон против той или иной формы вандализма этот закон воспринимается негативно ибо его подписал президент. Т.е. теперь любой закон подписанный президентом априори плохой. Завтра подпишет какой-то закон о наказаниях коррупционеров, а потом его отменят ибо этот закон подписывал Зеленский
показать весь комментарий
29.05.2020 22:31 Ответить
Шановні наші грузинські браття та сестри!Дозвольте щиро привітати вас із Днем Незалежності Грузії!Наші країни мають багато спільних знаменників, а народи купаються у взаємній любові!Українці добре пам'ятають, що Михайло Грушевський закінчував саме Тифліську гімназію, а перший пам'ятник Лесі Українці з'явився не де небудь, а саме в Сурамі!Неодноразово буваючи у Грузії я помітив, що і грузини теж не забувають, хто, спільно з ними проливав кров у боях за Абхазію, чиї гелікоптери рятували біженців і чий президент, спільно з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії, був на центральній площі Тбілісі 12 серпня 2008 року, щоб уберегти вашу столицю від російських бомб!Ми щиро дякуємо вам за підтримку України у боротьбі з нашим спільним ворогом - росією!Як дипломатією у ПАРЄ чи ООН, так і зі зброєю в руках грузинських добровольців на Донбасі!Ми цінуємо це! І жодні вибрики наших чи ваших політиків не зруйнують тої міцної україно-грузинської дружби, яка скроплена кров'ю наших Героїв!Об'їздивши Грузію від Батумі і Кобулетті до Мцхета і Сурамі, від Тбілісі і Телаві до Гудаурі, я можу впевнено сказати одне!Якщо і є десь у світі країна, де українців ******* більше, ніж в Україні, то це ГРУЗІЯ!!!საქართველოს გაუმარჯოს!
показать весь комментарий
29.05.2020 22:33 Ответить
На фото то ли сидящий усох, то ли кресло слишком большое. Ну хоть зеленое.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:34 Ответить
голосуйте на сайте белого дома за петицию с требованием ареста билла гейтса
показать весь комментарий
29.05.2020 22:37 Ответить
А где можно проголосовать за петицию о принудительном регулярном(раз в 2 года) прохождении теста Айзенка и лишения избирательного права всех набравших меньше 80 балов?
показать весь комментарий
29.05.2020 22:39 Ответить
Это что, мне теперь и кабеля, метров сто, не украсть?!))
показать весь комментарий
29.05.2020 22:55 Ответить
Як скоро вийде закон про обов'язковий перегляд "продуктів" студіі 95?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:14 Ответить
А О КОНТРОЛЕ ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЭТИХ СЕТЕЙ ОН ЗАБЫЛ ПОДПИСАТЬ !? ИДИОТИНА !!!
показать весь комментарий
29.05.2020 23:16 Ответить
Телефонні кабелі мають міді дуже мало. Там шкурка вичинки не варта. Ріжуть щоб знищити дротовий телефонний зв"язок мобільні оператори, тому що це їхні конкуренти.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:29 Ответить
А кто слил персональные данные уже нашли?
показать весь комментарий
30.05.2020 00:18 Ответить
клрвану деньги нужны ...
показать весь комментарий
30.05.2020 00:37 Ответить
обезьяна штрафов навыдумывала, спасибо НеЛоху
показать весь комментарий
30.05.2020 00:36 Ответить
Блин проснулись,у нас лайфовскую вышку уже трижды грабили,одного поймали и не помогло.Надо вешать прямо на месте преступления для профилактики.
показать весь комментарий
30.05.2020 08:13 Ответить
У нас в селе год назад мародеры устроили интернет кошмар. Воровали кабели укр телекома. подземные. А когда вытащить не удавалось тупо резали и бросали. 2 месяца почти все соседние села были без связи, включая администрацию и ментов. Потом поймали этих уродов на горячем. И... дали по морде и отпустили. А нужно было пристрелить.
показать весь комментарий
30.05.2020 08:49 Ответить
Забыл вишенку. А через месяц пришел провайдер Хом нет. Все знали, что это его рук дело, но дружно понесли ему бабло.
показать весь комментарий
30.05.2020 08:50 Ответить
 
 