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В Україні 30-31 травня пройдуть значні дощі, можливі підтоплення, - ДСНС

В Україні 30-31 травня пройдуть значні дощі, можливі підтоплення, - ДСНС

30 і 31 травня в Україні очікуються значні дощі, ДСНС прогнозує підвищення рівня води в річках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях значні дощі.

Вдень 30 травня у північних та західних районах Київської області значні дощі.

ДСНС також попереджає, що 30 травня - 1 червня, в зв'язку з очікуваними значними дощами, на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8:00 29 травня, без негативних наслідків.

Протягом 31 травня - 1 червня, в зв'язку зі значними дощами, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м ( над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

Можливе формування значного місцевого, схилового стоку.

Також читайте: Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках. ФОТОрепортаж

Гідрометцентр (159) дощі (108) погода (789) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+10
Зато зимой тепло было
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30.05.2020 09:01
+8
Ну, так....без парасолі краще не виходити. Або взагалі вдома сидіти. Така погода, що тільки спати )
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30.05.2020 08:48
+8
задолбала погода
послезавтра лето, а одеваешься, как в середине осени
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30.05.2020 08:57
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Ну, так....без парасолі краще не виходити. Або взагалі вдома сидіти. Така погода, що тільки спати )
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30.05.2020 08:48 Відповісти
В Украине 30-31 мая пройдут значительные дожди, возможны подтопления, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3922
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30.05.2020 08:56 Відповісти
Ви ще не виспалися за карантин?
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30.05.2020 09:00 Відповісти
У нас увечері як почався, так і йде. Я поки кроликів погодував-намок до нитки.
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30.05.2020 09:20 Відповісти
Ну і шо, нехай поливає, а то постійно скиглили, що де вода, немає води.... ото намалюйте маляву усім міжнародним балаболам, що є вода...
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30.05.2020 08:50 Відповісти
жрать то что будешь?льет каждый день не просыхая,сгниет все что и взойти еще не успело
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30.05.2020 08:51 Відповісти
+ овощи не растут из-за низкой температуры, из-за этого и дорогие
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30.05.2020 08:59 Відповісти
Особенно капуста)))
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30.05.2020 09:03 Відповісти
и капуста была б дешевле, еслиб огурцы ценой "давили"
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30.05.2020 09:32 Відповісти
Где льёт, а где только капает. На **************** криворожье под деревьями земля сухая
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30.05.2020 09:00 Відповісти
Что ты "ноешь"? Тебя люди из сел ещё "нах..утор, бабочек ловить...", не посылали?...В мае формируется корневая система растений и идёт усиленная вегетация... То есть, закладывается основа урожая... Поэтому и говорят по сёлам: "Дождь в маю : агрономия - пох.ю...". А то, что прохладно - тоже не беда... Корни этого не боятся... Наоборот, не будет перегрева... Главное, чтобы перед созреванием дожди не зарядили...
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30.05.2020 10:46 Відповісти
Слава Господу Богу за дощик, нарешті в Україні відновиться водний баланс.
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30.05.2020 08:53 Відповісти
задолбала погода
послезавтра лето, а одеваешься, как в середине осени
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30.05.2020 08:57 Відповісти
Зато зимой тепло было
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30.05.2020 09:01 Відповісти
не було зими - не буде і літа..
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30.05.2020 10:46 Відповісти
Да нормальная погода, не жарко ))
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30.05.2020 09:14 Відповісти
Ещё полмесяца дождей и все на огородах пропадет. Умные люди уже томатную пасту начали закупать.
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30.05.2020 09:14 Відповісти
Некоторые "умные" и гречку мешками скупили пару месяцев назад...
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30.05.2020 09:25 Відповісти
А ещё более умные её ещё в прошлом году наварили... И дешевле, и знаешь, что ешь... (а не краситель с консервантами, вкусовыми добавками и крахмалом...).
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30.05.2020 11:21 Відповісти
Ты "брат" перепутал рашу с якутской пастой и Украину, где все натуральное, если конечно умеешь читать.
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30.05.2020 16:16 Відповісти
Знаешь, я, как-то, имел неосторожность сказать о "натуральности", на рыбалке... Особенно громко смеялся директор консервного завода...
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30.05.2020 18:32 Відповісти
Чукчі, якщо вірити старому анекдоту, 1 травня саджають картоплю. а 2 травня викопують. Бо "кУсаць сильно хоцца". Я "тащуся" від тих хто завалює комірчини у підвалі або лоджії мішками з картохою і беруть для вживання ту, яка починає псуватися. Таким чином на всю зиму-весну вони забезпечені ПОГАНОЮ картоплею. На відміну від тих хто регулярно купує по 1-2 кг нормальної картоплі, там де можна вибрати поштучно.
П.С. у роки антиалкогольного указу з томатної пасти примудрялися гнати самогонку.
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31.05.2020 12:25 Відповісти
Дожди нужны, зима была без снега и земля вся просохла.
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30.05.2020 09:17 Відповісти
Природа смывает корону с улиц и домов
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30.05.2020 09:17 Відповісти
Кстати, да. Именно дожди сбили весь тополиный пух, который уже начал был летать.
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30.05.2020 09:26 Відповісти
Зеленський винен?................... Ні?
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30.05.2020 09:30 Відповісти
когда-то мэром Львова был Погрибняк.
повилась поговорка.
- витер дуе, дощ пи..дуе
миж лопатками сквозняк,
ти диви що витворяе
та зараза Погрибняк!
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30.05.2020 10:01 Відповісти
Щось суне , - Мабудь буде Дождь .
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30.05.2020 09:42 Відповісти
У вас только суне, а в Киеве срання льет как из ведра😁
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30.05.2020 10:22 Відповісти
заливает капец в Киеве. в квартире от этого такая влага, что ужас!!!
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30.05.2020 10:35 Відповісти
Зеленский на пресс конференции сказал, что урожай пропадает и надо долждь и начало заливать регулярно! Он прям, как Брюс Всемогущий!
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30.05.2020 10:37 Відповісти
Ура!
За зиму все болота, все торфяники пересохли нахрен!
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30.05.2020 10:41 Відповісти
У природы нет плохой погоды. (С)
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30.05.2020 11:35 Відповісти
А что скажут балаболы из WWF которые пугали Украину нехваткой воды?
Или они каждую неделю будут новые пугалки придумывать?
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30.05.2020 11:45 Відповісти
ога, щас в бочку наберём и пофиг нам прогнозы. А вот в июле и августе ни одного дождя!
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30.05.2020 12:51 Відповісти
Сегодня ночью в Харькове выпало более месячной нормы дождя.Всю ночь грохотала гроза.Уровень грунтовых вод,достиг весеннепаводковых отметок,чего уже несколько лет не наблюдалось.Пришлось установить в погребе дренажный насос. Культурные растения от такой погоды угнетены, а холодостойкие сорняки прут к небу.Может быть сорным и заражённый грибком хлеб,который даже скотиняка жрать не будет.Ожидается нашествие вредителей хлеба.Барыги эти проблемы порешают,а вот единоличники- навряд ли.
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30.05.2020 12:39 Відповісти
 
 