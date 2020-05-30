В Україні 30-31 травня пройдуть значні дощі, можливі підтоплення, - ДСНС

30 і 31 травня в Україні очікуються значні дощі, ДСНС прогнозує підвищення рівня води в річках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях значні дощі.

Вдень 30 травня у північних та західних районах Київської області значні дощі.

ДСНС також попереджає, що 30 травня - 1 червня, в зв'язку з очікуваними значними дощами, на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8:00 29 травня, без негативних наслідків.

Протягом 31 травня - 1 червня, в зв'язку зі значними дощами, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м ( над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

Можливе формування значного місцевого, схилового стоку.

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