В Украине 30-31 мая пройдут значительные дожди, возможны подтопления, - ГСЧС
30 и 31 мая в Украине ожидаются значительные дожди, ГСЧС прогнозирует повышение уровня воды в реках.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ривненской, 31 мая в западных областях значительные дожди.
Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области значительные дожди.
ГСЧС также предупреждает, что 30 мая – 1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий.
В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.
Возможно формирование значительного местного, склонного стока.
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послезавтра лето, а одеваешься, как в середине осени
П.С. у роки антиалкогольного указу з томатної пасти примудрялися гнати самогонку.
повилась поговорка.
- витер дуе, дощ пи..дуе
миж лопатками сквозняк,
ти диви що витворяе
та зараза Погрибняк!
За зиму все болота, все торфяники пересохли нахрен!
Или они каждую неделю будут новые пугалки придумывать?