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В Украине 30-31 мая пройдут значительные дожди, возможны подтопления, - ГСЧС

В Украине 30-31 мая пройдут значительные дожди, возможны подтопления, - ГСЧС

30 и 31 мая в Украине ожидаются значительные дожди, ГСЧС прогнозирует повышение уровня воды в реках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем ​​в северных, Волынской, Ривненской, 31 мая в западных областях значительные дожди.

Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области значительные дожди.

ГСЧС также предупреждает, что 30 мая – 1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий.

В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Возможно формирование значительного местного, склонного стока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за сильного ливня в Одессе подтопило несколько улиц, полиция перекрыла движение на некоторых участках. ФОТОрепортаж

Автор: 

Гидрометцентр (665) дожди (229) погода (2819) ГСЧС (4944)


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Топ комментарии
+10
Зато зимой тепло было
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30.05.2020 09:01
+8
Ну, так....без парасолі краще не виходити. Або взагалі вдома сидіти. Така погода, що тільки спати )
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30.05.2020 08:48
+8
задолбала погода
послезавтра лето, а одеваешься, как в середине осени
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30.05.2020 08:57
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Ну, так....без парасолі краще не виходити. Або взагалі вдома сидіти. Така погода, що тільки спати )
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30.05.2020 08:48 Ответить
В Украине 30-31 мая пройдут значительные дожди, возможны подтопления, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3922
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30.05.2020 08:56 Ответить
Ви ще не виспалися за карантин?
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30.05.2020 09:00 Ответить
У нас увечері як почався, так і йде. Я поки кроликів погодував-намок до нитки.
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30.05.2020 09:20 Ответить
Ну і шо, нехай поливає, а то постійно скиглили, що де вода, немає води.... ото намалюйте маляву усім міжнародним балаболам, що є вода...
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30.05.2020 08:50 Ответить
жрать то что будешь?льет каждый день не просыхая,сгниет все что и взойти еще не успело
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30.05.2020 08:51 Ответить
+ овощи не растут из-за низкой температуры, из-за этого и дорогие
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30.05.2020 08:59 Ответить
Особенно капуста)))
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30.05.2020 09:03 Ответить
и капуста была б дешевле, еслиб огурцы ценой "давили"
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30.05.2020 09:32 Ответить
Где льёт, а где только капает. На **************** криворожье под деревьями земля сухая
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30.05.2020 09:00 Ответить
Что ты "ноешь"? Тебя люди из сел ещё "нах..утор, бабочек ловить...", не посылали?...В мае формируется корневая система растений и идёт усиленная вегетация... То есть, закладывается основа урожая... Поэтому и говорят по сёлам: "Дождь в маю : агрономия - пох.ю...". А то, что прохладно - тоже не беда... Корни этого не боятся... Наоборот, не будет перегрева... Главное, чтобы перед созреванием дожди не зарядили...
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30.05.2020 10:46 Ответить
Слава Господу Богу за дощик, нарешті в Україні відновиться водний баланс.
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30.05.2020 08:53 Ответить
задолбала погода
послезавтра лето, а одеваешься, как в середине осени
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30.05.2020 08:57 Ответить
Зато зимой тепло было
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30.05.2020 09:01 Ответить
не було зими - не буде і літа..
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30.05.2020 10:46 Ответить
Да нормальная погода, не жарко ))
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30.05.2020 09:14 Ответить
Ещё полмесяца дождей и все на огородах пропадет. Умные люди уже томатную пасту начали закупать.
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30.05.2020 09:14 Ответить
Некоторые "умные" и гречку мешками скупили пару месяцев назад...
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30.05.2020 09:25 Ответить
А ещё более умные её ещё в прошлом году наварили... И дешевле, и знаешь, что ешь... (а не краситель с консервантами, вкусовыми добавками и крахмалом...).
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30.05.2020 11:21 Ответить
Ты "брат" перепутал рашу с якутской пастой и Украину, где все натуральное, если конечно умеешь читать.
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30.05.2020 16:16 Ответить
Знаешь, я, как-то, имел неосторожность сказать о "натуральности", на рыбалке... Особенно громко смеялся директор консервного завода...
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30.05.2020 18:32 Ответить
Чукчі, якщо вірити старому анекдоту, 1 травня саджають картоплю. а 2 травня викопують. Бо "кУсаць сильно хоцца". Я "тащуся" від тих хто завалює комірчини у підвалі або лоджії мішками з картохою і беруть для вживання ту, яка починає псуватися. Таким чином на всю зиму-весну вони забезпечені ПОГАНОЮ картоплею. На відміну від тих хто регулярно купує по 1-2 кг нормальної картоплі, там де можна вибрати поштучно.
П.С. у роки антиалкогольного указу з томатної пасти примудрялися гнати самогонку.
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31.05.2020 12:25 Ответить
Дожди нужны, зима была без снега и земля вся просохла.
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30.05.2020 09:17 Ответить
Природа смывает корону с улиц и домов
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30.05.2020 09:17 Ответить
Кстати, да. Именно дожди сбили весь тополиный пух, который уже начал был летать.
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30.05.2020 09:26 Ответить
Зеленський винен?................... Ні?
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30.05.2020 09:30 Ответить
когда-то мэром Львова был Погрибняк.
повилась поговорка.
- витер дуе, дощ пи..дуе
миж лопатками сквозняк,
ти диви що витворяе
та зараза Погрибняк!
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30.05.2020 10:01 Ответить
Щось суне , - Мабудь буде Дождь .
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30.05.2020 09:42 Ответить
У вас только суне, а в Киеве срання льет как из ведра😁
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30.05.2020 10:22 Ответить
заливает капец в Киеве. в квартире от этого такая влага, что ужас!!!
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30.05.2020 10:35 Ответить
Зеленский на пресс конференции сказал, что урожай пропадает и надо долждь и начало заливать регулярно! Он прям, как Брюс Всемогущий!
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30.05.2020 10:37 Ответить
Ура!
За зиму все болота, все торфяники пересохли нахрен!
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30.05.2020 10:41 Ответить
У природы нет плохой погоды. (С)
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30.05.2020 11:35 Ответить
А что скажут балаболы из WWF которые пугали Украину нехваткой воды?
Или они каждую неделю будут новые пугалки придумывать?
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30.05.2020 11:45 Ответить
ога, щас в бочку наберём и пофиг нам прогнозы. А вот в июле и августе ни одного дождя!
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30.05.2020 12:51 Ответить
Сегодня ночью в Харькове выпало более месячной нормы дождя.Всю ночь грохотала гроза.Уровень грунтовых вод,достиг весеннепаводковых отметок,чего уже несколько лет не наблюдалось.Пришлось установить в погребе дренажный насос. Культурные растения от такой погоды угнетены, а холодостойкие сорняки прут к небу.Может быть сорным и заражённый грибком хлеб,который даже скотиняка жрать не будет.Ожидается нашествие вредителей хлеба.Барыги эти проблемы порешают,а вот единоличники- навряд ли.
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30.05.2020 12:39 Ответить
 
 