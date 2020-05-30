В Украине 30-31 мая пройдут значительные дожди, возможны подтопления, - ГСЧС

30 и 31 мая в Украине ожидаются значительные дожди, ГСЧС прогнозирует повышение уровня воды в реках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем ​​в северных, Волынской, Ривненской, 31 мая в западных областях значительные дожди.

Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области значительные дожди.

ГСЧС также предупреждает, что 30 мая – 1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий.

В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Возможно формирование значительного местного, склонного стока.

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