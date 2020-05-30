У Києві сьогодні святкують День міста

За традицією в останні вихідні травня кияни відзначають День міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

День Києва доволі молоде свято. Вперше його відзначили наприкінці травня 1982 року, і воно було приурочено до святкування 1500-річчя української столиці. Офіційно ж в останню неділю травня відзначати цей день було запропоновано в 1987 році.

Зазвичай заходи, присвячені Дню Києва - великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки відбуваються протягом декількох днів, які передують останній неділі травня. Але цього року такі масові заходи заборонені. І день Києва буде святкуватись в онлайн форматі. Зокрема, на телеканалі "Київ" будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні.

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Крім того, традиційний "Пробіг під каштанами" – відбудеться теж в онлайн форматі. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок. Всі зібрані кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ.

Також цього року саме на День Києва, 31 травня, розпочнуть свою роботу київські фонтани.