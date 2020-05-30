У Києві сьогодні святкують День міста
За традицією в останні вихідні травня кияни відзначають День міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
День Києва доволі молоде свято. Вперше його відзначили наприкінці травня 1982 року, і воно було приурочено до святкування 1500-річчя української столиці. Офіційно ж в останню неділю травня відзначати цей день було запропоновано в 1987 році.
Зазвичай заходи, присвячені Дню Києва - великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки відбуваються протягом декількох днів, які передують останній неділі травня. Але цього року такі масові заходи заборонені. І день Києва буде святкуватись в онлайн форматі. Зокрема, на телеканалі "Київ" будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні.
Крім того, традиційний "Пробіг під каштанами" – відбудеться теж в онлайн форматі. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок. Всі зібрані кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ.
Також цього року саме на День Києва, 31 травня, розпочнуть свою роботу київські фонтани.
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Как пример, приведу ситуацию в Киеве. Наверное, многие помнят, какой жуткий коллапс провоцирует ремонт любого из нескольких мостов с левого на правый берег Днепра. В прошлом году закончилась позорная эпопей с ремонтом моста от Левобережки до Гидропарка. Эпопея растянулась больше чем на год. Очевидно, что подрядчик был не способен организовать ремонт надлежащим образом.
Конечно, можно было бы с ним возиться и пять, и десять лет, как с большим мостом на Троещину, но сто метров моста лепить год, это было просто издевательство. Кто поставил такие условия подрядчику, чтобы он работал в режиме сонных мух, трудно сказать. Просто на минуточку, там до сих пор ковыряют пешеходные спуски с мостового перехода. По сути, подрядчик там «работает» уже два года.
Все, кто был вынужден наблюдать за этим кошмаром, видели, что отгороженный участок, где проходят работы, по большей части был бездвижным. То есть, отгородили и на том - все. Редкие вспышки активности как раз и стали ритмом работы на этом участке. В общем, если на каком-то другом мосту случалось ДТП, в городе наступал транспортный коллапс.
Еще тогда люди, стоящие в пробках, говорили о том, что Кличко объявил войну водителям. И если мэр Виталий не слышал, сколько проклятий валилось в его адрес каждое утро и каждый вечер, то это его проблема и общая проблема отсутствия прессы, которая должна была его жалить за это так, чтобы ему дурно стало.\\\\\\\\
Це реально так знущаються? - рік "ремонтувати" 100м. мосту і лишитись з цілим рилом(неушкодженим)?
Вітаю за терплячість - тут реально тібетський спокій та мамТерезине прощення.
А так - ничего не страшно, если кто без маски - повяжут 10 ментов, чего бояться то?
Единственное, что его омрачает, так это, то, что в него понаехало разного ЗЕлёного сброда из Кривого Бивня. К слову, может быть нам один скоморох сыграет членом на рояле "Як тебе не любити, Києве мій"?
З погодою сьогодні не повезло, ну нехай це буде найбільша неприємність.
Перун був головним богом племені полян, тоді як інші східні слов'яни більшою мірою шанували інші божества. Археологи пов'язують походження племені та імені полян з черняхівською й пеньківською культурами. ********* називали носіїв пеньківської культури антами. Саме в період існування пеньківської культури (бл. V-VII ст.) В антському середовищі відбувається формування шару воїнів-професіоналів, для яких Перун стає найважливішим з богів як покровитель війни. До антського періоду зазвичай відносять підставу в землі полян храму князя Кия, який, ймовірно, був присвячений Перуну. Разом з розселенням слов'ян і антів у VI-VII ст. культ Перуна поширився далеко на південь і на північ, з ним були знайомі на західних і на північних околицях майбутньої Русі.
У літописах Перун називається богом народу русь. Варяги-русь, просуваючись з балтійських берегів на схід і на південь, йшли під прапором Перуна. Характер діяльності русів, пов'язаної з постійними військовими походами, сприяв закріпленню за Перуном верховенства серед богів русі. Перун русів носив почасти схожі з полянським богом риси, але частково і відрізнявся з ним. Загальним для русів і полян виявився культ меча, а відмінності стосувалися міфології, служіння і похоронного обряду. Потрапивши з півночі Русі до Києва, руси сприйняли місцевий культ Перуна і вже в цьому вигляді він став формуватися як культ головного бога Русі.
Іншим джерелом культу Перуна на Русі був культ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81 Перкунаса , що існував у балтійських слов'ян.
На чолі шанувальників Перуна в Прибалтиці стояв верховний жрець Криве-Кривейтес. З цим титулом можливо пов'язане походження назви племені кривичів. За легендою Криве створив «Велику Кривь» - свого роду державне об'єднання, до якого увійшли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8 балти і слов'яни. Слов'янські язичники сприйняли і віру і релігійне підпорядкування Криве. Криве виступав як верховний жрець і його посох (українське «кривуля») був символом влади.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
Этот праздник - со слезами на глазах!
https://www.youtube.com/watch?v=ODMRH1duSVY
Головний слоган влади нажаль: "Люди - бидло".