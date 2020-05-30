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В Киеве сегодня празднуют День города

В Киеве сегодня празднуют День города

По традиции в последние выходные мая киевляне отмечают День города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

День Киева довольно молодой праздник. Впервые его отметили в конце мая 1982 года, и он был приурочен к празднованию 1500-летия украинской столицы. Официально же в последнее воскресенье мая отмечать этот день было предложено в 1987 году.

Обычно мероприятия, посвященные Дню Киева - большие концерты, фестивали еды, ярмарки, происходят в течение нескольких дней, предшествующих последнему воскресенью мая. Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены. И День Киева будет отмечаться в онлайн формате. В частности, на телеканале "Киев" будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей. Покажут и программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня.

Кроме того, традиционный "Пробег под каштанами" - состоится тоже в онлайн формате. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос. Все собранные средства пойдут на нужды украинских врачей и медицинских учреждений.

Также в этом году именно на День Киева, 31 мая, начнут свою работу киевские фонтаны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В День Киева улицы столицы будет усиленно патрулировать полиция, въезд в город ограничивать не будут, - Кличко

Автор: 

День Киева (34) праздник (1691)


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Топ комментарии
+17
когда Киев был современным и прогрессивным городом тех времен, то на месте московии еще жабы квакали.
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30.05.2020 09:56
+16
Вітаю киян!
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30.05.2020 09:42
+14
Киеву больше 1500лет. А мокшаны будут нам рассказывать что Украину выдумали биндеры в 1991году
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30.05.2020 09:56
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Вітаю киян!
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30.05.2020 09:42 Ответить
І я теж, особливо з цим:

\\\\\\\\\\\
Как пример, приведу ситуацию в Киеве. Наверное, многие помнят, какой жуткий коллапс провоцирует ремонт любого из нескольких мостов с левого на правый берег Днепра. В прошлом году закончилась позорная эпопей с ремонтом моста от Левобережки до Гидропарка. Эпопея растянулась больше чем на год. Очевидно, что подрядчик был не способен организовать ремонт надлежащим образом.
Конечно, можно было бы с ним возиться и пять, и десять лет, как с большим мостом на Троещину, но сто метров моста лепить год, это было просто издевательство. Кто поставил такие условия подрядчику, чтобы он работал в режиме сонных мух, трудно сказать. Просто на минуточку, там до сих пор ковыряют пешеходные спуски с мостового перехода. По сути, подрядчик там «работает» уже два года.
Все, кто был вынужден наблюдать за этим кошмаром, видели, что отгороженный участок, где проходят работы, по большей части был бездвижным. То есть, отгородили и на том - все. Редкие вспышки активности как раз и стали ритмом работы на этом участке. В общем, если на каком-то другом мосту случалось ДТП, в городе наступал транспортный коллапс.
Еще тогда люди, стоящие в пробках, говорили о том, что Кличко объявил войну водителям. И если мэр Виталий не слышал, сколько проклятий валилось в его адрес каждое утро и каждый вечер, то это его проблема и общая проблема отсутствия прессы, которая должна была его жалить за это так, чтобы ему дурно стало.\\\\\\\\

Це реально так знущаються? - рік "ремонтувати" 100м. мосту і лишитись з цілим рилом(неушкодженим)?
Вітаю за терплячість - тут реально тібетський спокій та мамТерезине прощення.
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30.05.2020 09:48 Ответить
Хорошо что титушек в Броварах задержали, а то могли приехать на своей куче машин и с 16-ю стволами "на пострелять".
А так - ничего не страшно, если кто без маски - повяжут 10 ментов, чего бояться то?
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30.05.2020 09:44 Ответить
провеси утренник в самом Киеве.
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30.05.2020 11:24 Ответить
Набиваєш кількість переглядів?
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30.05.2020 10:05 Ответить
и дождяра как раз под стать)
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30.05.2020 09:46 Ответить
Имеете надежду, что дождяра смоет в Днепр ЗЕлёную плесень?
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30.05.2020 10:00 Ответить
у нас тут є запобіжник від зеленої дурні))
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30.05.2020 10:06 Ответить
якщо бачимо бродячий цирк то тиснемо на пєдальку))
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30.05.2020 10:08 Ответить
Киев - 1538
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30.05.2020 09:48 Ответить
Природа плачет об изуродованном Кличко Киеве!!!!!!!
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30.05.2020 13:21 Ответить
Киев стоял и будет стоять!!!
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30.05.2020 13:34 Ответить
Я думаю,Киев вместо цветущих каштанов превращается в каменные джунги.И ОЧЕНЬ БОЛЬНО!!!!
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30.05.2020 13:46 Ответить
Киев самый зеленый из всех мегаполисов мира, целые леса островами расположены прямо по центру города... посмотрим, надеюсь, он таким и останется, вот же на Крещатик обещал вернуть каштаны Виталик.. будет видно
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30.05.2020 13:53 Ответить
Посетите Дарницкий район!!!;ЖАХ.может вас отрезвит увиденное!!!!
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30.05.2020 14:42 Ответить
Хтось же фінансує ці будівництва? Якщо ми самі - то при чому тут Віталік?
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30.05.2020 14:26 Ответить
когда Киев был современным и прогрессивным городом тех времен, то на месте московии еще жабы квакали.
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30.05.2020 09:56 Ответить
Это квакали совсем не жабы
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30.05.2020 10:00 Ответить
Киеву больше 1500лет. А мокшаны будут нам рассказывать что Украину выдумали биндеры в 1991году
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30.05.2020 09:56 Ответить
Ну так, їхньму гниловодську і 900 нема, не кажучи вже про підерсбург.
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30.05.2020 10:05 Ответить
і обидва будувались то італійцями, то данцями то голандцями то ще кимось
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30.05.2020 14:28 Ответить
немного не так, они говорят шо Украину придумали коммуняки )
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30.05.2020 10:15 Ответить
Отличный праздник лучшего города в мире.
Единственное, что его омрачает, так это, то, что в него понаехало разного ЗЕлёного сброда из Кривого Бивня. К слову, может быть нам один скоморох сыграет членом на рояле "Як тебе не любити, Києве мій"?
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30.05.2020 09:59 Ответить
Вітаю, любий Києве!
З погодою сьогодні не повезло, ну нехай це буде найбільша неприємність.
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30.05.2020 10:02 Ответить
это день затопления Киева.
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30.05.2020 10:02 Ответить
Як тебе не любити,Києве мій!!)))Вітаю усіх киян)
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30.05.2020 10:03 Ответить
Мої вітання киянам
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30.05.2020 10:04 Ответить
Походу сегодня день Нептуна надо праздновать.
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30.05.2020 10:08 Ответить
Не Нептуна, а Переплута.
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30.05.2020 10:57 Ответить
А лучше Перуна, как подателя дождя и сына его Ситиврата.
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30.05.2020 10:58 Ответить
Перун - володар неба, повелитель грому і блискавки. Перун вважався покровителем війська, а отже і битв, ім'я Перун має значення «Той, що пере, б'є, ударяє (громом і блискавкою), заохочує на прю.
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30.05.2020 12:45 Ответить
Богъ Перунъ (Перкунас, Перконъ) - Бог-Покровитель воинов Расы Великой, защитник Земель и Рода Святорусов (русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян, сербов и др.) от сил Тьмы, Бог-Громовержец управляющий Молниями, сын Бога Сварога и Лады-Богородицы, внук Бога Вышеня. Бог-Покровитель Чертога Орла во Сварожьем Круге. Поведал людям в Асгарде Ирийском, Священные Веды, записанные х`Арийскими Жреческими Рунами в "Саньтияхъ Веды Перуна" (Книге Мудрости Перуна).
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30.05.2020 13:04 Ответить
Перу́н (дав.-рус. пєроунъ) - наймогутніший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE язичницький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2 бог у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київській Русі , володар Неба, повелитель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC грому і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 блискавки , син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3 Білобога , «бог над богами»; пізніше бог-воїн, визволитель і руйнівник. Культ слов'янського Перуна на Дніпрі існував в основних своїх рисах вже в період II-IV ст.

Перун був головним богом племені полян, тоді як інші східні слов'яни більшою мірою шанували інші божества. Археологи пов'язують походження племені та імені полян з черняхівською й пеньківською культурами. ********* називали носіїв пеньківської культури антами. Саме в період існування пеньківської культури (бл. V-VII ст.) В антському середовищі відбувається формування шару воїнів-професіоналів, для яких Перун стає найважливішим з богів як покровитель війни. До антського періоду зазвичай відносять підставу в землі полян храму князя Кия, який, ймовірно, був присвячений Перуну. Разом з розселенням слов'ян і антів у VI-VII ст. культ Перуна поширився далеко на південь і на північ, з ним були знайомі на західних і на північних околицях майбутньої Русі.
У літописах Перун називається богом народу русь. Варяги-русь, просуваючись з балтійських берегів на схід і на південь, йшли під прапором Перуна. Характер діяльності русів, пов'язаної з постійними військовими походами, сприяв закріпленню за Перуном верховенства серед богів русі. Перун русів носив почасти схожі з полянським богом риси, але частково і відрізнявся з ним. Загальним для русів і полян виявився культ меча, а відмінності стосувалися міфології, служіння і похоронного обряду. Потрапивши з півночі Русі до Києва, руси сприйняли місцевий культ Перуна і вже в цьому вигляді він став формуватися як культ головного бога Русі.
Іншим джерелом культу Перуна на Русі був культ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81 Перкунаса , що існував у балтійських слов'ян.
На чолі шанувальників Перуна в Прибалтиці стояв верховний жрець Криве-Кривейтес. З цим титулом можливо пов'язане походження назви племені кривичів. За легендою Криве створив «Велику Кривь» - свого роду державне об'єднання, до якого увійшли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8 балти і слов'яни. Слов'янські язичники сприйняли і віру і релігійне підпорядкування Криве. Криве виступав як верховний жрець і його посох (українське «кривуля») був символом влади.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
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30.05.2020 13:29 Ответить
Отмечать этот праздник будут тоже он лайн ? Каждый у себя дома , чокаясь стаканом с телевизором ? А
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30.05.2020 10:08 Ответить
Нафиг, я налил чарку и читаю цензор - релакс, тем более вчера отпахал часов одиннадцать.
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30.05.2020 11:17 Ответить
Кста, пока скайп не испаскудился, я вполне был зачинателем сего действа
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30.05.2020 14:56 Ответить
Нда....
Этот праздник - со слезами на глазах!
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30.05.2020 10:10 Ответить
З Днем народження, рідненький !У Києві сьогодні святкують День міста - Цензор.НЕТ 3470https://www.youtube.com/watch?v=*******-z0w

https://www.youtube.com/watch?v=ODMRH1duSVY
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30.05.2020 10:27 Ответить
Пісні класні, хоча краще б "Знову цвітуть каштани" були б не у виконанні кабздона та повалійчихи.
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30.05.2020 15:41 Ответить
Ви праві. Не звернула увагу. На жаль
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30.05.2020 16:10 Ответить
С самого утра - льёт дождь... Какой праздник?
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30.05.2020 10:43 Ответить
Заливає дощ так, що навіть в магазин за продуктами йти немає бажання(
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30.05.2020 10:56 Ответить
Онлайн пробєг под каштанамі це весело)
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30.05.2020 10:58 Ответить
....почти всегда дождь! ****-рай)......приятно все же провести выходные праздники без подарков городской власти.
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30.05.2020 11:02 Ответить
Всех с праздником! Зеленскому, в честь праздника, водный велосипед в подарок
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30.05.2020 11:19 Ответить
И якорь велосипеду от Титаника.
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30.05.2020 12:39 Ответить
Всплывёт
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30.05.2020 14:53 Ответить
Водный будьбулятор а не велосипед)
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30.05.2020 12:50 Ответить
Ото уже есть
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30.05.2020 14:54 Ответить
день Киева сегодня? 30.05? серъёзно?
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30.05.2020 12:14 Ответить
зараз масово празнувати - заразу розносити що кацапам в радість...
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30.05.2020 12:19 Ответить
Як тебе не любити, Києве мій!
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30.05.2020 12:49 Ответить
Київ - моя любов! В Києві я зустрів свою другу та третю дружину. Там в мене родилось троє дітей. Там пройшла найкраща частина мого життя. Київ - це кияни, люди високої культури, надзвичайно делікатні, життєрадісні, жартівливі, чутливі та позитивні.
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30.05.2020 13:10 Ответить
Мери в Києві завжди були гімнячі. Такої дебільної забудови, занедбаності, загазованості, перезавантаження транспортом особливо вантажним, зовнішньою примітивною рекламою, тупих неефективних розв'язок, тотальної відсутності доріг і технопарків, промзон, провальної організації руху громадського транспорту, немає у жодній столиці Європи, навіть у Софії(((
Головний слоган влади нажаль: "Люди - бидло".
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30.05.2020 13:41 Ответить
 
 