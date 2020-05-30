В Киеве сегодня празднуют День города

По традиции в последние выходные мая киевляне отмечают День города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

День Киева довольно молодой праздник. Впервые его отметили в конце мая 1982 года, и он был приурочен к празднованию 1500-летия украинской столицы. Официально же в последнее воскресенье мая отмечать этот день было предложено в 1987 году.

Обычно мероприятия, посвященные Дню Киева - большие концерты, фестивали еды, ярмарки, происходят в течение нескольких дней, предшествующих последнему воскресенью мая. Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены. И День Киева будет отмечаться в онлайн формате. В частности, на телеканале "Киев" будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей. Покажут и программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня.

Кроме того, традиционный "Пробег под каштанами" - состоится тоже в онлайн формате. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос. Все собранные средства пойдут на нужды украинских врачей и медицинских учреждений.

Также в этом году именно на День Киева, 31 мая, начнут свою работу киевские фонтаны.

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