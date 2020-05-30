Унаслідок ДТП у Польщі загинув громадянин України

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Польщі в п'ятницю, 29 травня, загинув громадянин України.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"30.05.2020 року управління поліції м.Вроцлав повідомило про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 29.05.2020 року на автомагістралі А4 (повіт Шрода-Шльонська) за участю легкового автомобіля Opel Movano і вантажівки Mersedes. Унаслідок ДТП на місці події загинув водій легкового автомобіля – громадянин України, 1979 р. н. Після проведення слідчих заходів на місці аварії тіло померлого доставили в установу судової медицини м. Вроцлав", – сказав він.

За словами Погорельцева, за фактом ДТП управління повітової поліції м. Срода Шльонська проводить кримінальне провадження у справі.

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"Генеральне консульство України в Кракові підтримує зв'язок із місцевою поліцією, медичним закладом і вживає заходів щодо розшуку родичів померлого українця. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Генерального консульства України в Кракові", – наголосив він.