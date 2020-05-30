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Новини П'яні за кермом
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На Київщині 16-річна пасажирка загинула через п'яного водія, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Київської області затримали нетверезого водія, з вини якого загинула неповнолітня пасажирка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині 16-річна пасажирка загинула через пяного водія, - Нацполіція 01

Вчора у с. Заворичі, що на Броварщині, в автопригоді загинула неповнолітня дівчина. Встановлено, що водій легковика не обрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням транспортним засобом, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з деревом.

В результаті аварії — 16-річна пасажирка загинула на місці від отриманих травм.

На Київщині 16-річна пасажирка загинула через пяного водія, - Нацполіція 02

Під час освідування водія, встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також у керманича було відсутнє посвідчення.

Також дивіться: Унаслідок ДТП за участю поліцейського автомобіля в Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині 16-річна пасажирка загинула через пяного водія, - Нацполіція 03

22-річного водія поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України, він - в ізоляторі тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова вантажівка з причепом потрапила в ДТП на Харківщині: четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

ДТП (4465) Київська область (4003) Нацполіція (15130) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+9
Пьяных за рулем надо убивать на месте!!
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30.05.2020 14:47
+8
засранец вонючий, бухнул, девочку поднял и убил ее...
почему не ты, казлина потная, не в морге, а она?
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30.05.2020 14:50
+7
Заднеприводный скорпио...дождик...а мозг еще у 22-х летнего не вырос...вот и результат...
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30.05.2020 14:21
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Заднеприводный скорпио...дождик...а мозг еще у 22-х летнего не вырос...вот и результат...
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30.05.2020 14:21 Відповісти
Я вам больше скажу. У пьяного водителя в крови не выявили никаких антител.
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30.05.2020 14:23 Відповісти
"встречная обочина"....
И куда менты смотрят. Обочины разве имеют право двигаться в попутном направлении?
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30.05.2020 14:42 Відповісти
Пьяных за рулем надо убивать на месте!!
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30.05.2020 14:47 Відповісти
ойойой, мыж не знаем, сколько там у него было.
если за полтора напремер, то оно да
а если 0.25 - то это пьяный только для ментов, а по факту трезвый

в любом случае скорость нужно уметь выбирать
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30.05.2020 15:41 Відповісти
для кого і пляшка пива - смертельна доза, а в крові виявиться лише трошки промілле.
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30.05.2020 21:13 Відповісти
уметь скорость выбирать, уметь тормозить, уметь в зеркала смотреть, уметь выбирать нужный момент для манёвра, перестраиваться с ускорением - много чего нужно уметь
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31.05.2020 00:20 Відповісти
"При спробі втечі".
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30.05.2020 16:02 Відповісти
засранец вонючий, бухнул, девочку поднял и убил ее...
почему не ты, казлина потная, не в морге, а она?
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30.05.2020 14:50 Відповісти
ну обычно водилы выбирают смерть для соседей, а не для себя - инстинкт самосохранения срабатывает.
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30.05.2020 19:59 Відповісти
Новость скучная. Этот пьяный ДТПшник оказался не полицейским!
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30.05.2020 15:05 Відповісти
А у меня в 16 лет мозги уже выросли....
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30.05.2020 15:06 Відповісти
покатались.....
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30.05.2020 15:18 Відповісти
Решил попонтоваться перед девочкой, теперь ни девочки ни машины и тюрьма впереди.
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30.05.2020 15:56 Відповісти
Какая тюрьма?! Отпустят 1000%! Вначале домашний арест, потом личное обязательство... потом, через пару лет, три года с испытательным сроком.
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31.05.2020 00:17 Відповісти
Коли ці тварюки зрозуміють що не можна сідати за кермо автомобіля коли ти випив ?коли припининся мажорство і повна безвідповідальність водіїв і поліції ?а гинуть переважно не вині люди.
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30.05.2020 16:32 Відповісти
коли їх почнуть адекватно карати, тоді і зрозуміють. Худобу треба тільки карати, виховувати не виходить!!
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30.05.2020 21:11 Відповісти
У меня дочке как раз 16... Думаю такой у меня до суда не дожил бы...
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30.05.2020 17:11 Відповісти
И что бы ты сделал?
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30.05.2020 19:41 Відповісти
Заплатил. Всегда есть кому.
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30.05.2020 19:47 Відповісти
Пустые слова.
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30.05.2020 20:01 Відповісти
Любые слова по сути только звуки или знаки.
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30.05.2020 20:04 Відповісти
Она погибла ПО СОБСТВЕННОЙ ВИНЕ - села в машину с пьяным водителем (если в 16 лет мозгов нет, то их никогда там не было)!

Кем ей приходился водила, куда и зачем она с ним ехала, чем они там занимались во время езды (может и сама не была трезаой и адекватной)!?
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30.05.2020 17:56 Відповісти
за кермо сідати п"яним НЕ ТРЕБА !! А що робила чи не робила на пасажирському місці - то не ваша справа .
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30.05.2020 21:09 Відповісти
В наших жизнях (и смерти) никто не виноват кроме нас самих. Это только РАБЫ считают, что все вокруг "виновные" (кроме них самих "белых и пушистых"), потому что не привыкли ни за что ОТВЕЧАТЬ (и в первую тчередь за свою собственную жизнь, поступки или БЕЗДЕЙСТВИЕ)! Все, что происходит с нами это НАШ СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР и выбор наших ПРЕДКОВ (грех рода), который мы делаем постоянно (действиями и бездействием), жаловаться на свою жизнь или смерть - это жаловаться на СЕБЯ САМОГО и свой род (на свой собственный выбор и выбор пращуров)!
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30.05.2020 21:45 Відповісти
"В наших жизнях (и смерти) никто не виноват кроме нас самих."
- Загиблі пасажири малайзійського Боінга на Донбасі та українського Боінга в Ірані абсолютно згодні з тобою.
"Это только РАБЫ считают, что все вокруг "виновные" (кроме них самих "белых и пушистых").
- Загиблі в тих двох рейсах (та безлічі інших) "раби" та їх родичі підтримують твою точку зору.
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30.05.2020 23:26 Відповісти
незнание и непонимание не освобождает от ОТВЕТСТВЕННОСТИ (географии, политики, коварства ымперских войн паРаши). сбит не первый боинг и какие последсивия для края лихшнехросомных? что газ отказались у них покупать или объявили бойкот? нет, баранам-лохторату похер (они хотят только бабла - компенсацию), а значит и дальше будут нести ответственность за свои бездействия и беззубую позицую!
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31.05.2020 05:55 Відповісти
есть выбор не рисковать лишний раз (без необходимости в ущерб удобствам), есть выбор быть принципиальными в политике, есть выбор думать прежде, чем что-то делать (выбор есть всегда), а за детей несут ответственность их родители и опекуны (если они дурни, то природа усомнится в продолжении их рода: "яблоко от яблони...")!
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31.05.2020 06:03 Відповісти
пользуясь любым видом транспорта (не только авия), да что там идя по тратуару рядом с проезжей частью или простоя стоя на автобусной остановке КАЖДЫЙ ДОЛЖЕТ ОТДАВАТЬ СЕБЕ ОТЧЕТ КАКОМУ РИСКУ ПОДВЕРГАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ и БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР (понимая, что отказ от рисков приведет к неудовствам и некомфорту)!
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31.05.2020 06:17 Відповісти
а коли з тверезими людьми, які, наприклад стоять на зупинці громадського транспорту, чекають тролейбусу, а в ту зупинку врізається нетверезий водій? То постраждалі також винні? Ну і логіка в вас.. Як на мене - дивна (щонайменше).
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31.05.2020 11:54 Відповісти
Пьянство только усугубляет степень БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ и НЕАДЕКВАТНОСТИ! Папишу "по секрету" в этом мире НЕВИННЫХ ВООБЩЕ НЕТ! Даже ребенок, которого предки кормят мясом СОУЧАСТНИК (сопричастен и уже ответственен) к массовому убийству животных на живодернях или к "засиранию" мусором и отходами планеты Земля!
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31.05.2020 12:09 Відповісти
а можна без виділення жирним та капслоку?? Я прекрасно бачу зміст ваших опусів.
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31.05.2020 12:27 Відповісти
это не лично для вас /пишется/!
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31.05.2020 12:44 Відповісти
то ви тут лекцію влаштувати вирішили для загалу? Будете всі привчати до своїх дивних міркувань?)) ? То не тицяйте пімпочку "відповісти" під моїм коментарем, як це "не лично для меня".
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31.05.2020 12:54 Відповісти
да они тоже несут долю своей ответственности за ротозейство и то, что мирятся с таким положением дел (с транспортом и его опасностью управления безответственными), а значит должны в итоге заплатить за это, в том числе своей жизнью /или здоровьем/. кого контретно постигнет эта участь - то уже статистика!
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31.05.2020 12:12 Відповісти
я дуже рада за вас, що ви не сідаєте в літаки, які збиває російська нечість, що не пересуваєтесь під тими дахами, з яких іноді (ах!!) падають цеглини або бурульки, що ви у 16 років були сама безпека, не вживали, не гуляли, не ризикували, не сідали, а сиділи у одиночній безпечній камері.
Така філософія, як в вас, може бути тільки у 80-річної людини. Але ж не всім жителям планети вже 80 років !! Дякувати Богу.
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31.05.2020 12:26 Відповісти
я много раз летал на самолетах (и даже парочку раз падал на них), абсолютно адекватно оцениваю риски и степень собственной ответственности (и безответственности, соучастия и сопричастности) ко всем безобразиям и преступлениям рода человеческого (которому по сути объявлен бойкот за преступления перед жизнью)!
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31.05.2020 12:55 Відповісти
кожен має право на власне ставлення до ризиків. Ваша філософія сама по собі дивна, і викликає якщо не обурення, то, принаймні, здивування. В вас немає права засуджувати чи дорікати будь кому, будь за що, поки їх діяльність/вчинок/поведінка не торкнулись особисто вас, або не завдали шкоди особисто вам. У всіх інших випадках - сідати чи ні до когось в автівку, підійматись на Еверест, стрибати по дахах, стояти на зупинках, літати в літаках, то виключно особиста справа кожної людини, і в будь якому разі не ваша.
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31.05.2020 13:36 Відповісти
мое "право" /осуждать или не осуждать/ тут вообще не причем, жизнь сама вынесет всем /и каждому/ свой суровый приговор и осознаете вы свою вину или нет это вообще не имеет никакого значения!
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31.05.2020 14:20 Відповісти
можливо. Але, виходить, що в вас винні всі, хто народився )))
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31.05.2020 14:30 Відповісти
возможно где-нибудь в лесах вне современной цивилизации живут люди в своей собственной природной нише в гармонии с окружпющей средой, выполняя возложенную на них роль (миссию) в и соблюдающие хрупкий природный баланс! Тогда они в целом безвинны!
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31.05.2020 16:26 Відповісти
Я не прибічник утопічних ідей. 21 сторіччя за вікном, і я не проти користуватися перевагами та здобутками цивілізації.
Не існує ніякої "гармонії". Світ завжди був заснований на боротьбі за виживання різних видів/форм життя. Саме ця боротьба зробила з неандертальця освічену людину, яка створила літаки, ліки, інтернет, і ще багато чого іншого і дуже корисного для людства.
А як ви прибічник "гармонії", то припиніть користуватися автомобілем, інтернетом, газом та водопроводом. Залиште лише ті речі, які вам дала природа при народженні, а саме - руки, ноги, ніс, рот, нігті.. Все інше в вашому вигаданому світі не повинно існувати. Бо буде зруйнована вигадана вами "гармония с окружающей средой".
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31.05.2020 18:11 Відповісти
проблема не в самих благах цивилизации, а в преступном и варварском способе их получения! есть цивилизации на много технически развитые и не такие хищнеские и хамские как человеческая!
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31.05.2020 18:20 Відповісти
коли тигр вбиває та з'їдає косулю, то гармонія? Чи коли вірус, наприклад от той же ж коронавірус, вбиває дитину, чи цілком здорового молодого чоловіка, чи жінку, то гармонія? Ні, шановний, це боротьба за виживання, за саме існування в цьому хай і не досконалому світі. Не лише людина не досконала, світ не досконалий, весь, весь ланцюг життя недосконалий, починаючи від вірусів, закінчуючи людиною. Не скажу що хаотичний, бо, напевно в цьому хаосі є якась логіка, яку ми за свій короткий час просто не в змозі вловити, відчути, пізнати, але, вона, напевно, є. І було б дуже нудно жити в світі, де все наперед на тисячі років розписане по годинах, по хвилинах, поведінка, емоції, події, катастрофи, зустрічі та прощання, кохання та ненависть, біль чи щастя.. Так, світ не досконалий, але ж і ми тут не надовго..
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01.06.2020 21:47 Відповісти
и тигр и вирус - это противовес и система сдержки чрезмерного роста популяции, которое приводить к дисбалансу, этот мир "хорошо продуман", а если это вам "не нравится" то это ваши проблемы. и на чрезмерный рост человеческой популяции тоже найдется эффективный "противосес". глупость людей в том, что они сами создают этот чрезмерный дисбаланс, а потом еще на кого-то "жалуются" (на кого угодно, кроме себя самих "любимых"). Маятник обязательно вернется и сильно "огреет" тех, кто его "раскачивает"!
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02.06.2020 04:43 Відповісти
планета дійсно, дуже перенаселена. Але це один з етапів/засобів боротьби за виживання цілої популяції. Тварини також не питають ні в кого наскільки їм розмножуватись. І віруси також. То, чому людина має штучно обмежувати народженість? Ми така ж сама форма життя на планеті як і твирини, і віруси. Ви дуже радикально налаштовані. До всіх. Але, чогось мені здається, що до самого себе "любимого" ви не так радикально ставитесь. Ну зізнайтесь, дозволяєте собі псувати повітря вихлопними газами своєї автівки, курити, використовувати усілякі аерозолі, хімічні засоби для чищення/прання, та і ще купу дій, які шкодять "гармонии с окружающей средой" )) . Безглузда витрата часу пропагувати якісь обмеження людям, чи взагалі засуджувати їх, або забороняти щось, бо в них такі самі права на цій планеті як і в вас.
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02.06.2020 14:59 Відповісти
моя порада вам - не провокуйте долю та Господа.
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31.05.2020 12:29 Відповісти
https://censor.net/user/223869: "...пользуясь любым видом транспорта (не только авия), да что там идя по тратуару..."
- Да што там! "Жить - ета апасна!" (відомий афоризм). І винні у тій небезпеці самі "рабьі"?
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01.06.2020 10:38 Відповісти
пьяная - значит неадекватная дура, что села к такому же дурьню и поплатилась собственной жизнью. жалеть дураков дело безтолковое и бессмысленное - они получают от жизни сполнаирасплату за собственную глупость (естественный отбор еще никто не мог отменить лишь соплями и нюнями)!
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30.05.2020 21:53 Відповісти
де написано, що дівчина була на підпитку? В статті написано що тільки водій був нетверезим.
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31.05.2020 11:51 Відповісти
скільки ідіотів. !!
Коли вже зроблять нормальні штрафи за водіння у стані сп"яніння !!
Поки не зроблять, такі трагедії будуть траплятись часто.
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30.05.2020 21:08 Відповісти
Пьяным гонять реальное палево...а вот накуренным легко...могу представить сколько за рулем укурков
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30.05.2020 21:49 Відповісти
 
 