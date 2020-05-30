На Київщині 16-річна пасажирка загинула через п'яного водія, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Київської області затримали нетверезого водія, з вини якого загинула неповнолітня пасажирка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора у с. Заворичі, що на Броварщині, в автопригоді загинула неповнолітня дівчина. Встановлено, що водій легковика не обрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням транспортним засобом, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з деревом.

В результаті аварії — 16-річна пасажирка загинула на місці від отриманих травм.

Під час освідування водія, встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також у керманича було відсутнє посвідчення.

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22-річного водія поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України, він - в ізоляторі тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.





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