На Київщині 16-річна пасажирка загинула через п'яного водія, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські Київської області затримали нетверезого водія, з вини якого загинула неповнолітня пасажирка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Вчора у с. Заворичі, що на Броварщині, в автопригоді загинула неповнолітня дівчина. Встановлено, що водій легковика не обрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням транспортним засобом, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з деревом.
В результаті аварії — 16-річна пасажирка загинула на місці від отриманих травм.
Під час освідування водія, встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також у керманича було відсутнє посвідчення.
22-річного водія поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України, він - в ізоляторі тимчасового тримання.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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И куда менты смотрят. Обочины разве имеют право двигаться в попутном направлении?
если за полтора напремер, то оно да
а если 0.25 - то это пьяный только для ментов, а по факту трезвый
в любом случае скорость нужно уметь выбирать
почему не ты, казлина потная, не в морге, а она?
Кем ей приходился водила, куда и зачем она с ним ехала, чем они там занимались во время езды (может и сама не была трезаой и адекватной)!?
- Загиблі пасажири малайзійського Боінга на Донбасі та українського Боінга в Ірані абсолютно згодні з тобою.
"Это только РАБЫ считают, что все вокруг "виновные" (кроме них самих "белых и пушистых").
- Загиблі в тих двох рейсах (та безлічі інших) "раби" та їх родичі підтримують твою точку зору.
Така філософія, як в вас, може бути тільки у 80-річної людини. Але ж не всім жителям планети вже 80 років !! Дякувати Богу.
Не існує ніякої "гармонії". Світ завжди був заснований на боротьбі за виживання різних видів/форм життя. Саме ця боротьба зробила з неандертальця освічену людину, яка створила літаки, ліки, інтернет, і ще багато чого іншого і дуже корисного для людства.
А як ви прибічник "гармонії", то припиніть користуватися автомобілем, інтернетом, газом та водопроводом. Залиште лише ті речі, які вам дала природа при народженні, а саме - руки, ноги, ніс, рот, нігті.. Все інше в вашому вигаданому світі не повинно існувати. Бо буде зруйнована вигадана вами "гармония с окружающей средой".
- Да што там! "Жить - ета апасна!" (відомий афоризм). І винні у тій небезпеці самі "рабьі"?
Коли вже зроблять нормальні штрафи за водіння у стані сп"яніння !!
Поки не зроблять, такі трагедії будуть траплятись часто.