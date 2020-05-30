На Киевщине 16-летняя пассажирка погибла по вине пьяного водителя, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Киевской области задержали нетрезвого водителя, по вине которого погибла несовершеннолетняя пассажирка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера в с. Заворычи, что на Броварщине, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную обочину и столкнулся с деревом. В результате аварии - 16-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм.

Во время освидетельствования водителя установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него отсутствовало водительское удостоверение.

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22-летнего водителя полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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