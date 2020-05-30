На Киевщине 16-летняя пассажирка погибла по вине пьяного водителя, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские Киевской области задержали нетрезвого водителя, по вине которого погибла несовершеннолетняя пассажирка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вчера в с. Заворычи, что на Броварщине, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную обочину и столкнулся с деревом. В результате аварии - 16-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм.
Во время освидетельствования водителя установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него отсутствовало водительское удостоверение.
22-летнего водителя полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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И куда менты смотрят. Обочины разве имеют право двигаться в попутном направлении?
если за полтора напремер, то оно да
а если 0.25 - то это пьяный только для ментов, а по факту трезвый
в любом случае скорость нужно уметь выбирать
почему не ты, казлина потная, не в морге, а она?
Кем ей приходился водила, куда и зачем она с ним ехала, чем они там занимались во время езды (может и сама не была трезаой и адекватной)!?
- Загиблі пасажири малайзійського Боінга на Донбасі та українського Боінга в Ірані абсолютно згодні з тобою.
"Это только РАБЫ считают, что все вокруг "виновные" (кроме них самих "белых и пушистых").
- Загиблі в тих двох рейсах (та безлічі інших) "раби" та їх родичі підтримують твою точку зору.
Така філософія, як в вас, може бути тільки у 80-річної людини. Але ж не всім жителям планети вже 80 років !! Дякувати Богу.
Не існує ніякої "гармонії". Світ завжди був заснований на боротьбі за виживання різних видів/форм життя. Саме ця боротьба зробила з неандертальця освічену людину, яка створила літаки, ліки, інтернет, і ще багато чого іншого і дуже корисного для людства.
А як ви прибічник "гармонії", то припиніть користуватися автомобілем, інтернетом, газом та водопроводом. Залиште лише ті речі, які вам дала природа при народженні, а саме - руки, ноги, ніс, рот, нігті.. Все інше в вашому вигаданому світі не повинно існувати. Бо буде зруйнована вигадана вами "гармония с окружающей средой".
- Да што там! "Жить - ета апасна!" (відомий афоризм). І винні у тій небезпеці самі "рабьі"?
Коли вже зроблять нормальні штрафи за водіння у стані сп"яніння !!
Поки не зроблять, такі трагедії будуть траплятись часто.