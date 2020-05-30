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В результате ДТП в Польше погиб гражданин Украины

В результате ДТП в Польше погиб гражданин Украины

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше в пятницу, 29 мая, погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"30.05.2020 года управление полиции г. Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29.05.20 на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска) при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 г.р. После проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили в учреждение судебной медицины г. Вроцлав", - сообщил чиновник.

По словам Погорельцева, по факту ДТП управлением уездной полиции г. Срода Сленска проводится уголовное производство по делу.

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"Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове", - подчеркнул дипломат.

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