В Україні клінічно тестують чотири препарати проти COVID-19, - Ляшко

Деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Близько 70 розробок йде вакцини проти коронавірусної хвороби. Так, це не швидкий час. І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців. Ми розуміємо, що маємо п’ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину очікувати варто, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко. Хоча деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень", – сказав він.

Українських розробок, за словами Ляшка, серед них немає.

"Ми зверталися до Академії медичних наук, до Академії наук з питанням того, чи можна в Україні надіятися на розробку вакцини. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини", – зазначив головний санлікар.

Ляшко повідомив, що зараз в Україні проходять клінічні випробування чотирьох препаратів проти коронавірусу.

"Цим питанням опікується інша окремо група. Є державний експертний центр, який аналізує всі матеріали, допускає до проведення клінічних випробувань. Я знаю, що там є і препарати, які можуть впливати на зменшення летальності, наприклад, шляхом профілактики ускладнень серцево-судинної системи, легеневої системи. А є, які мають певну противірусну дію. Побачимо, що дадуть нам клінічні дослідження. І це по всьому світі проводяться..." – додав він.

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