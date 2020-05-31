УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9964 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 477 23

В Україні клінічно тестують чотири препарати проти COVID-19, - Ляшко

В Україні клінічно тестують чотири препарати проти COVID-19, - Ляшко

Деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Близько 70 розробок йде вакцини проти коронавірусної хвороби. Так, це не швидкий час. І від моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців. Ми розуміємо, що маємо п’ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину очікувати варто, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко. Хоча деякі розробки вакцини вже пішли на другу і третю стадії клінічних досліджень", – сказав він.

Українських розробок, за словами Ляшка, серед них немає.

"Ми зверталися до Академії медичних наук, до Академії наук з питанням того, чи можна в Україні надіятися на розробку вакцини. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини", – зазначив головний санлікар.

Ляшко повідомив, що зараз в Україні проходять клінічні випробування чотирьох препаратів проти коронавірусу.

"Цим питанням опікується інша окремо група. Є державний експертний центр, який аналізує всі матеріали, допускає до проведення клінічних випробувань. Я знаю, що там є і препарати, які можуть впливати на зменшення летальності, наприклад, шляхом профілактики ускладнень серцево-судинної системи, легеневої системи. А є, які мають певну противірусну дію. Побачимо, що дадуть нам клінічні дослідження. І це по всьому світі проводяться..." – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкриття метро та магазинів у ТРЦ не має призвести до зростання захворюваності на коронавірус, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Аспирин, анальгин, зеленка и вата???))
показати весь коментар
31.05.2020 09:04
+3
Клинически тестировать нужно на клинических идиотах...если коротко то на зебилах...
показати весь коментар
31.05.2020 09:20
+2
Какое вознаграждение получают те, на ком проводят исследования?
показати весь коментар
31.05.2020 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так что Ляшко там "тестирует" ? Вакцины иностранных разработчиков? Крутая робота
показати весь коментар
31.05.2020 08:47 Відповісти
Круто, чо! В мире нет НИ ОДНОГО препарата от Ковида (только от некоторых из симптомов), а в Украине их целых ЧЕТЫРЕ.
Круть.
показати весь коментар
31.05.2020 10:43 Відповісти
Какое вознаграждение получают те, на ком проводят исследования?
показати весь коментар
31.05.2020 08:52 Відповісти
велику подяку
ну и, видимо, выздоровление
показати весь коментар
31.05.2020 08:57 Відповісти
анекдот про "велику шану" знаю. а вот насчёт выздоровления... с оксихлорохином помирают чаще
показати весь коментар
31.05.2020 09:00 Відповісти
забыл я добавить - ВОЗМОЖНОСТЬ выздоровления, как повезёт
показати весь коментар
31.05.2020 09:03 Відповісти
надежду... "мой компас земной" (с)
показати весь коментар
31.05.2020 09:04 Відповісти
Срок скостят
показати весь коментар
31.05.2020 10:14 Відповісти
внимательно читайте !

Украинских разработок, по словам Ляшко, среди них нет. Источник: https://censor.net/n3199080
показати весь коментар
31.05.2020 08:59 Відповісти
Аспирин, анальгин, зеленка и вата???))
показати весь коментар
31.05.2020 09:04 Відповісти
Взял и выложил "протоколы лечения" от совковых санинструкторов )))
показати весь коментар
31.05.2020 09:57 Відповісти
Досліди на українцях як на мишах.
показати весь коментар
31.05.2020 09:20 Відповісти
Клинически тестировать нужно на клинических идиотах...если коротко то на зебилах...
показати весь коментар
31.05.2020 09:20 Відповісти
А они и не против.
показати весь коментар
31.05.2020 09:27 Відповісти
Интересно что там Ляшко тестирует если ниже постом поступила информация что Украина не может создавать вакцину потому что денег НЕМА и ждут возможных инвестиций.
Так кто из них врет,думаю что Ляшко.
показати весь коментар
31.05.2020 09:38 Відповісти
вакцина - это не ЛЕКАРСТВО. Вакцина - это вакцина.
показати весь коментар
31.05.2020 10:44 Відповісти
"Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини" - от паразити, на коліні, або, як раніше, на вівцях та коровах, не хочуть вакцини для приматів розробляти. Це сарказм, якщо дехто не зрозумів.
І обов'язково посилатися на академії у цьому питанні? Невже не зрозуміло, що коня потрібно годувати перед важкою роботою, щоб він не здох?
показати весь коментар
31.05.2020 10:02 Відповісти
Корвалол-Дарниця? А, ні, вибачте, Корвалол-Фармак. "Дарниця" вкрала секретну формулу виготовлення у "Фармака" і нелегально виробляла цей дієвий фуфломіцин, який не має аналогів у світі. Чи шЛяшкопопуло має на увазі унікальні розробки "іноземного виробника" "Нижфарм" з козлостана? Кажуть кассаби досягли успіхів у розробці ефективних хімічних способів впливу на народні маси та провели успішні клінічні випробування на добровольцях (Карфентаніл - "Норд-Ост", Одеса 2 травня 2014; "Новічьок" у Солсбері).
показати весь коментар
31.05.2020 10:18 Відповісти
Биовен, арбидол под новым названием...
показати весь коментар
31.05.2020 10:38 Відповісти
У ляшка должность чучела для битья. Все вопрося к этому юродивому. Интересно сколько ему за такую интенсивность к зарплате прибавляют?
показати весь коментар
31.05.2020 10:44 Відповісти
 
 