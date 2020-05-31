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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине клинически тестируют четыре препарата против COVID-19, - Ляшко

В Украине клинически тестируют четыре препарата против COVID-19, - Ляшко

Некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не быстрое время. И от момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ожидать ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований", – сказал он.

Украинских разработок, по словам Ляшко, среди них нет.

"Мы обращались к Академии медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а после этого уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – отметил главный санврач.

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Ляшко сообщил, что сейчас в Украине проходят клинические испытания четыре препарата против коронавируса.

"Этим вопросом занимается другая отдельная группа. Есть государственный экспертный центр, который анализирует все материалы, допускает к проведению клинических испытаний. Я знаю, что там есть и препараты, которые могут влиять на уменьшение летальности, например, путем профилактики осложнений сердечно-сосудистой системы, легочной системы. А есть, которые имеют определенное противовирусное действие. Посмотрим, что дадут нам клинические исследования. И это по всему миру проводятся" – добавил он.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Аспирин, анальгин, зеленка и вата???))
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31.05.2020 09:04
+3
Клинически тестировать нужно на клинических идиотах...если коротко то на зебилах...
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31.05.2020 09:20
+2
Какое вознаграждение получают те, на ком проводят исследования?
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31.05.2020 08:52
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Так что Ляшко там "тестирует" ? Вакцины иностранных разработчиков? Крутая робота
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31.05.2020 08:47 Ответить
Круто, чо! В мире нет НИ ОДНОГО препарата от Ковида (только от некоторых из симптомов), а в Украине их целых ЧЕТЫРЕ.
Круть.
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31.05.2020 10:43 Ответить
Какое вознаграждение получают те, на ком проводят исследования?
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31.05.2020 08:52 Ответить
велику подяку
ну и, видимо, выздоровление
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31.05.2020 08:57 Ответить
анекдот про "велику шану" знаю. а вот насчёт выздоровления... с оксихлорохином помирают чаще
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31.05.2020 09:00 Ответить
забыл я добавить - ВОЗМОЖНОСТЬ выздоровления, как повезёт
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31.05.2020 09:03 Ответить
надежду... "мой компас земной" (с)
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31.05.2020 09:04 Ответить
Срок скостят
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31.05.2020 10:14 Ответить
внимательно читайте !

Украинских разработок, по словам Ляшко, среди них нет. Источник: https://censor.net/n3199080
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31.05.2020 08:59 Ответить
Аспирин, анальгин, зеленка и вата???))
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31.05.2020 09:04 Ответить
Взял и выложил "протоколы лечения" от совковых санинструкторов )))
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31.05.2020 09:57 Ответить
Досліди на українцях як на мишах.
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31.05.2020 09:20 Ответить
Клинически тестировать нужно на клинических идиотах...если коротко то на зебилах...
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31.05.2020 09:20 Ответить
А они и не против.
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31.05.2020 09:27 Ответить
Интересно что там Ляшко тестирует если ниже постом поступила информация что Украина не может создавать вакцину потому что денег НЕМА и ждут возможных инвестиций.
Так кто из них врет,думаю что Ляшко.
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31.05.2020 09:38 Ответить
вакцина - это не ЛЕКАРСТВО. Вакцина - это вакцина.
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31.05.2020 10:44 Ответить
"Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати у розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини" - от паразити, на коліні, або, як раніше, на вівцях та коровах, не хочуть вакцини для приматів розробляти. Це сарказм, якщо дехто не зрозумів.
І обов'язково посилатися на академії у цьому питанні? Невже не зрозуміло, що коня потрібно годувати перед важкою роботою, щоб він не здох?
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31.05.2020 10:02 Ответить
Корвалол-Дарниця? А, ні, вибачте, Корвалол-Фармак. "Дарниця" вкрала секретну формулу виготовлення у "Фармака" і нелегально виробляла цей дієвий фуфломіцин, який не має аналогів у світі. Чи шЛяшкопопуло має на увазі унікальні розробки "іноземного виробника" "Нижфарм" з козлостана? Кажуть кассаби досягли успіхів у розробці ефективних хімічних способів впливу на народні маси та провели успішні клінічні випробування на добровольцях (Карфентаніл - "Норд-Ост", Одеса 2 травня 2014; "Новічьок" у Солсбері).
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31.05.2020 10:18 Ответить
Биовен, арбидол под новым названием...
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31.05.2020 10:38 Ответить
У ляшка должность чучела для битья. Все вопрося к этому юродивому. Интересно сколько ему за такую интенсивность к зарплате прибавляют?
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31.05.2020 10:44 Ответить
 
 