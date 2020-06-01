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Новини Коронавірус і карантин
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Запуск міської електрички в Києві переноситься - не встигли закінчити ремонт електропоїздів

Запуск міської електрички в Києві переноситься - не встигли закінчити ремонт електропоїздів

Запуск міської електрички в Києві буде перенесений у зв'язку з тим, що працівники підприємства "Укрзалізниця" не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Київпастрансу" в Facebook.

"Через призупинення роботи моторвагонного депо "Фастів-1" на час карантину, працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички. Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом моторвагонне депо "Фастів-1" АТ "Укрзалізниця", закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 червня відновлюється рух електричок у 10 областях, - "Укрзалізниця"

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська електричка відновить роботу в столиці одночасно з усім залізничним транспортом в країні. У свою чергу, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня 2020 року розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів.

Запуск міської електрички в Києві переноситься - не встигли закінчити ремонт електропоїздів 01

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карантин (18172) Київ (19415) електричка (204) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Так он о себе толкуєт.
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01.06.2020 09:13
+7
І мєньше всякіх Нікіт.
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01.06.2020 09:13
+4
Речь идет о городской электричке.
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01.06.2020 09:06
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Ну и хорошо. Меньше васянов из всяких областных заж0пий будет переться в Киев.
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01.06.2020 09:04 Відповісти
Речь идет о городской электричке.
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01.06.2020 09:06 Відповісти
Так он о себе толкуєт.
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01.06.2020 09:13 Відповісти
І мєньше всякіх Нікіт.
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01.06.2020 09:13 Відповісти
Міська електричка ходить по області? Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов - Цензор.НЕТ 9825
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01.06.2020 09:14 Відповісти
Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов - Цензор.НЕТ 6105
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01.06.2020 09:15 Відповісти
Так они же дома сидели.
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01.06.2020 09:39 Відповісти
А почему они поломаны, а кто их поламал? Почему не закуплены новые составы на замену ремонтируемым? Или Киев только туи может покупать?
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01.06.2020 09:29 Відповісти
Подвижной состав УЗ, полудурок.
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01.06.2020 10:12 Відповісти
надо сделать
чтобы не в Киев ехали
а киевляне искали в областях
а то все конторки в Киеве
до миллиона работают в Киеве
налоги там а учатся лечатся дома
можно быть особенными
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01.06.2020 09:29 Відповісти
Шо за карантин порезали на метал?
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01.06.2020 09:32 Відповісти
Вообще то для железнодорожников во время карантина каждый день ходили электрички-развозки утром и вечером. Все железнодорожники могли без проблем добраться до своей работы. Вышеуказанное объявление свидетельствует много о чем в том числе и о саботаже.
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01.06.2020 09:34 Відповісти
Для приезжих докладаю.
Поезда были поломаны задолго до всяких карантинов и на маршрут уже полгода выходило максимум 4 4-х вагонных состава из 12 6-вагонных, как было при Черновецком и Попове.
Мер-ворюга с отбитыми мозгами украл все деньги, которые заложены в бюджет города на ремонт и эксплуатацию подвижного состава и вывел их в офшоры.
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01.06.2020 10:15 Відповісти
Чем это Юра от тебя так гадко пахнет?
Фу, гавном! Опять нажрался?
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01.06.2020 12:43 Відповісти
Чес для лохов. Выходило максимум 6, а в 2013 было максимум 9 составов. Ну зебилью брехать не привыкать
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01.06.2020 14:03 Відповісти
Бреше як москаль. Аж так поспішали... Кітайози могли за 3 місяці Шулявський говноміст полагодити і в 50 разів дешевше, а що маємо?))
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01.06.2020 10:23 Відповісти
Китайцы,а не Китайозы
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01.06.2020 11:25 Відповісти
Все как обычно на УЗ! Люди сидели без денег и нельзя было как раз в этот момент дать им работу - отремонтировать электропоезда! Так теперь когда эти электрички нужны будут начинать ремонт.
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01.06.2020 10:24 Відповісти
Зализныця непричем.
Деньги на ремонт поездов украдены Кличко, как и за вывоз и уборку снега!
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01.06.2020 10:26 Відповісти
З березня по червень не хватило часу. При Сталіні ці керманичі державою були б на Колимі.
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01.06.2020 11:01 Відповісти
-Я двадцать лет назад сдавал ботинки в ремонт.
-Зайдите в четверг.
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01.06.2020 11:15 Відповісти
зелёное говно передаёт привет
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01.06.2020 11:47 Відповісти
кличко, ярмак и зеленский заработали на поездку в оман
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01.06.2020 11:49 Відповісти
 
 