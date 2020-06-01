Запуск міської електрички в Києві переноситься - не встигли закінчити ремонт електропоїздів
Запуск міської електрички в Києві буде перенесений у зв'язку з тим, що працівники підприємства "Укрзалізниця" не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Київпастрансу" в Facebook.
"Через призупинення роботи моторвагонного депо "Фастів-1" на час карантину, працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички. Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом моторвагонне депо "Фастів-1" АТ "Укрзалізниця", закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська електричка відновить роботу в столиці одночасно з усім залізничним транспортом в країні. У свою чергу, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня 2020 року розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів.
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чтобы не в Киев ехали
а киевляне искали в областях
а то все конторки в Киеве
до миллиона работают в Киеве
налоги там а учатся лечатся дома
можно быть особенными
Поезда были поломаны задолго до всяких карантинов и на маршрут уже полгода выходило максимум 4 4-х вагонных состава из 12 6-вагонных, как было при Черновецком и Попове.
Мер-ворюга с отбитыми мозгами украл все деньги, которые заложены в бюджет города на ремонт и эксплуатацию подвижного состава и вывел их в офшоры.
Фу, гавном! Опять нажрался?
Деньги на ремонт поездов украдены Кличко, как и за вывоз и уборку снега!
-Зайдите в четверг.