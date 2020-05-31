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З 1 червня відновлюється рух електричок у 10 областях, - "Укрзалізниця"

З 1 червня відновлюється рух електричок у 10 областях, -

АТ "Укрзалізниця" з 1 червня починає перший етап відновлення курсування приміських поїздів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"Зараз ми отримали дозвіл на запуск низки електричок у 10 областях. Тому з наступного тижня відновлять свої маршрути 214 приміських поїздів", - повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Станом на 28 травня "Укрзалізниця" отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня від регіональних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій в Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій (в напрямку Жмеринка - Гречани та Хмельницький - Волочиськ) областях.

Читайте також: Міська електричка відновить роботу разом із залізничним транспортом України, - мер Києва

Тож із 1 червня на філії "Донецька залізниця" почнуть курсувати 38 поїздів, на "Львівській залізниці" - 20 поїздів, на "Одеській залізниці" - 44 поїзди, а філія "Південна залізниця" запустить 112 поїздів.

У разі прийняття надалі відповідних рішень регіональними комісіями призначення приміських поїздів триватиме.

Читайте також: Через борги місцевої влади рух електричок можуть відновити лише частково, - "Укрзалізниця"

Автор: 

залізниця (1500) Укрзалізниця (6824) електричка (204)


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Топ коментарі
+5
Жлободрони. До Фастіва запустили в два рази мeншe eлeктричок, щоб люди як осeлeдці іздили. Кількість вагонів тeж поступово до 6 змeншили, хоча ранішe було 10. Який в цьому сeнс, якщо є загроза заражeння?
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31.05.2020 17:03
+4
Вот оно счастье, благодетели вы наши.
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31.05.2020 17:06
+3
ОК.Астронавти приєдналися до МКС-https://www.theverge.com/2020/5/31/21270807/spacex-docking-crew-dragon-watch-live-stream-how-to-nasa-iss пряма трансляція
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31.05.2020 18:08
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Остальные продолжают бухать дальше.
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31.05.2020 17:01 Відповісти
Жлободрони. До Фастіва запустили в два рази мeншe eлeктричок, щоб люди як осeлeдці іздили. Кількість вагонів тeж поступово до 6 змeншили, хоча ранішe було 10. Який в цьому сeнс, якщо є загроза заражeння?
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31.05.2020 17:03 Відповісти
Те ж саме від Золочева до Харкова. Вранці на Харків, ввечері - на Золочів. Дебіли, ***...
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31.05.2020 19:24 Відповісти
Где это до Фастова 6 вагонов,утрашние по 10 вагонов,очень редко один из поездов 8 вагонов,если сам посчитать не умееш то попроси кого небуть
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31.05.2020 19:35 Відповісти
Вот оно счастье, благодетели вы наши.
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31.05.2020 17:06 Відповісти
Хрен там смотрел расписание - оставили 20% от того, что было раньше.
Причем только рано утром и поздно вечером.
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31.05.2020 17:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1266692750302490624 Поехали
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31.05.2020 17:28 Відповісти
Зара почнеться двіж.
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31.05.2020 17:36 Відповісти
Карантин закончится, прилетят инопланетяне. И все по взрослому никто их не видит
но они есть и жутко опасные. Дурака главное напугать а остальное он и сам придумает.Намордники до сих пор с умным видом носят.
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31.05.2020 17:48 Відповісти
Ура! На Франківщині будуть електрички! Дякуємо карантину! ... Бо до карантину не було жодного метру електрифікованої колії!
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31.05.2020 17:57 Відповісти
Ты с раССеи прилетел??
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31.05.2020 18:41 Відповісти
Ви на Франківщині були?
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31.05.2020 22:12 Відповісти
ОК.Астронавти приєдналися до МКС-https://www.theverge.com/2020/5/31/21270807/spacex-docking-crew-dragon-watch-live-stream-how-to-nasa-iss пряма трансляція
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31.05.2020 18:08 Відповісти
Нехай і надалі у астронавтів все буде ОК! Радію за американців. Невже у нас немає такого мрійливого генія, як Ілон Маск? Така співпраця була б дуже корисною для обох сторін. Це я теж мрію.
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31.05.2020 20:15 Відповісти
 
 