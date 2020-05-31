З 1 червня відновлюється рух електричок у 10 областях, - "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" з 1 червня починає перший етап відновлення курсування приміських поїздів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"Зараз ми отримали дозвіл на запуск низки електричок у 10 областях. Тому з наступного тижня відновлять свої маршрути 214 приміських поїздів", - повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Станом на 28 травня "Укрзалізниця" отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня від регіональних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій в Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій (в напрямку Жмеринка - Гречани та Хмельницький - Волочиськ) областях.

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Тож із 1 червня на філії "Донецька залізниця" почнуть курсувати 38 поїздів, на "Львівській залізниці" - 20 поїздів, на "Одеській залізниці" - 44 поїзди, а філія "Південна залізниця" запустить 112 поїздів.

У разі прийняття надалі відповідних рішень регіональними комісіями призначення приміських поїздів триватиме.

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