С 1 июня возобновляется движение электричек в 10 областях, - "Укрзализныця"
АО "Укрзализныця" с 1 июня начинает первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поезда", - сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.
По состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях.
Соответственно, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, на "Львовской железной дороге" - 20 поездов, на "Одесской железной дороге" - 44 поезда, а филиал "Южная железная дорога" запустит 112 поездов.
В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями, назначение пригородных поездов будет продолжаться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причем только рано утром и поздно вечером.
но они есть и жутко опасные. Дурака главное напугать а остальное он и сам придумает.Намордники до сих пор с умным видом носят.