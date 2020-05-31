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С 1 июня возобновляется движение электричек в 10 областях, - "Укрзализныця"

С 1 июня возобновляется движение электричек в 10 областях, -

АО "Укрзализныця" с 1 июня начинает первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поезда", - сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

По состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Городская электричка в Киеве возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины

Соответственно, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, на "Львовской железной дороге" - 20 поездов, на "Одесской железной дороге" - 44 поезда, а филиал "Южная железная дорога" запустит 112 поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

Читайте также: Из-за долгов местной власти движение электричек могут возобновить лишь частично, - "Укрзализныця"

Автор: 

железная дорога (1411) Укрзализныця (2743) электричка (114)


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Топ комментарии
+5
Жлободрони. До Фастіва запустили в два рази мeншe eлeктричок, щоб люди як осeлeдці іздили. Кількість вагонів тeж поступово до 6 змeншили, хоча ранішe було 10. Який в цьому сeнс, якщо є загроза заражeння?
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31.05.2020 17:03
+4
Вот оно счастье, благодетели вы наши.
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31.05.2020 17:06
+3
ОК.Астронавти приєдналися до МКС-https://www.theverge.com/2020/5/31/21270807/spacex-docking-crew-dragon-watch-live-stream-how-to-nasa-iss пряма трансляція
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31.05.2020 18:08
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Правила форума Совет форумчан
Остальные продолжают бухать дальше.
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31.05.2020 17:01 Ответить
Жлободрони. До Фастіва запустили в два рази мeншe eлeктричок, щоб люди як осeлeдці іздили. Кількість вагонів тeж поступово до 6 змeншили, хоча ранішe було 10. Який в цьому сeнс, якщо є загроза заражeння?
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31.05.2020 17:03 Ответить
Те ж саме від Золочева до Харкова. Вранці на Харків, ввечері - на Золочів. Дебіли, ***...
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31.05.2020 19:24 Ответить
Где это до Фастова 6 вагонов,утрашние по 10 вагонов,очень редко один из поездов 8 вагонов,если сам посчитать не умееш то попроси кого небуть
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31.05.2020 19:35 Ответить
Вот оно счастье, благодетели вы наши.
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31.05.2020 17:06 Ответить
Хрен там смотрел расписание - оставили 20% от того, что было раньше.
Причем только рано утром и поздно вечером.
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31.05.2020 17:15 Ответить
https://twitter.com/i/status/1266692750302490624 Поехали
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31.05.2020 17:28 Ответить
Зара почнеться двіж.
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31.05.2020 17:36 Ответить
Карантин закончится, прилетят инопланетяне. И все по взрослому никто их не видит
но они есть и жутко опасные. Дурака главное напугать а остальное он и сам придумает.Намордники до сих пор с умным видом носят.
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31.05.2020 17:48 Ответить
Ура! На Франківщині будуть електрички! Дякуємо карантину! ... Бо до карантину не було жодного метру електрифікованої колії!
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31.05.2020 17:57 Ответить
Ты с раССеи прилетел??
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31.05.2020 18:41 Ответить
Ви на Франківщині були?
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31.05.2020 22:12 Ответить
ОК.Астронавти приєдналися до МКС-https://www.theverge.com/2020/5/31/21270807/spacex-docking-crew-dragon-watch-live-stream-how-to-nasa-iss пряма трансляція
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31.05.2020 18:08 Ответить
Нехай і надалі у астронавтів все буде ОК! Радію за американців. Невже у нас немає такого мрійливого генія, як Ілон Маск? Така співпраця була б дуже корисною для обох сторін. Це я теж мрію.
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31.05.2020 20:15 Ответить
 
 