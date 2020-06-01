Для іноземних пар необхідно закривати ринок сурогатного материнства, - дитячий омбудсмен Кулеба

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявляє про необхідність закривати ринок сурогатного материнства для іноземних пар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У більшості країн сурогатне материнство, особливо комерційне сурогатне материнство, заборонене, оскільки ці держави розцінюють це як порушення прав дитини, бо в таких ситуаціях дитина позиціонується як товар", - заявив дитячий омбудсмен під час брифінгу.

Кулеба зазначив, що питання сурогатного материнства на сьогодні потребує дискусії в суспільстві та експертному середовищі.

"Але я вважаю, що сьогодні для іноземних пар необхідно цей ринок закривати. Що стосується українських пар, то це необхідно обговорювати і дискутувати", - додав Кулеба.

Дитячий омбудсмен зазначив, що на цей момент понад 80% дітей, які народжені від сурогатних матерів, направляються за кордон.

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