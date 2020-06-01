Для иностранных пар необходимо закрывать рынок суррогатного материнства, - детский омбудсмен Кулеба . . .

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявляет о необходимости закрывать рынок суррогатного материнства для иностранных пар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В большинстве стран суррогатное материнство, особенно коммерческое суррогатное материнство, запрещено, так как эти государства расценивают это как нарушение прав ребенка , так как в таких ситуациях ребенок позиционируется как товар", - заявил детский омбудсмен во время брифинга.

Кулеба отметил, что вопрос суррогатного материнства на сегодняшний день нуждается в дискуссии в обществе и экспертной среде.

"Но я считаю, что сегодня для иностранных пар необходимо этот рынок закрывать. Что касается украинских пар, то это необходимо обговаривать и дискутироваться", - добавил Кулеба.

Детский омбудсмен отметил, что на данный момент, более 80% детей, которые рождены от суррогатных матерей, направляются за границу.

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