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Для иностранных пар необходимо закрывать рынок суррогатного материнства, - детский омбудсмен Кулеба

Для иностранных пар необходимо закрывать рынок суррогатного материнства, - детский омбудсмен Кулеба

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявляет о необходимости закрывать рынок суррогатного материнства для иностранных пар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В большинстве стран суррогатное материнство, особенно коммерческое суррогатное материнство, запрещено, так как эти государства расценивают это как нарушение прав ребенка , так как в таких ситуациях ребенок позиционируется как товар", - заявил детский омбудсмен во время брифинга.

Кулеба отметил, что вопрос суррогатного материнства на сегодняшний день нуждается в дискуссии в обществе и экспертной среде.

"Но я считаю, что сегодня для иностранных пар необходимо этот рынок закрывать. Что касается украинских пар, то это необходимо обговаривать и дискутироваться", - добавил Кулеба.

Детский омбудсмен отметил, что на данный момент, более 80% детей, которые рождены от суррогатных матерей, направляются за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детский омбудсмен Кулеба о скандале с детьми из отеля "Венеция": Украина становится "международным онлайн-магазином с младенцами"

Автор: 

дети (6472) омбудсмен (594) суррогатное материнство (35) Кулеба Николай (73)


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Топ комментарии
+17
>ребенок позиционируется как товар

Как по мне, не ребёнок как товар, а вынашивание как услуга.
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01.06.2020 14:34
+14
Почему вас беспокоит как она использует свою матку?
https://censor.net/comments/locate/3199248/019214e9-3486-7072-a16c-4c14833f0ab0
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01.06.2020 14:41
+11
"В Киев Людмила приехала из провинции. Говорит, что после развода оказалась одна с двумя маленькими детьми в съемной квартире. За то, что она выносит и родит ребенка для иностранной пары, девушка получит больше 15 тысяч евро. Это огромные деньги. "Ради своих детей я без колебаний пошла на этот шаг, - поясняет она. - Очень хочется обеспечить им достойную жизнь"
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01.06.2020 14:37
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Страница 2 из 2
Чого ти релігію всюди тулиш?Питання підняв не священник,а держ.службовець.І якщо держ.службовець не каже «давайте,під «це»напишемо якийсь закон,бо «це»державі приносить валюту(а як ти знаєш,держава за можливість доступу до валюти,тобі з вуха нап'ється),а каже «давайте»це»для іноземців прикриєм взагалі,то значить,що держава має з цим більше проблем ніж доходів.І якщо така держава як Індія заборонила надавати цю послугу іноземцям,відмовивши сама собі в заробітку,то це означає,що урегулювати це питання не є неможливо.
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01.06.2020 19:08 Ответить
Нас так МВФ киданув, шо я би спеціально не забороняв носилкам носити.
Які в біса правила, якщо "гаранти" киданули?
До кого і для кого потрібно ліпити цивілізоване рило, якщо вони самі нас опускають?
Ти не читав шо "дають" не 10млрд., а 1.9? шо наші зробили те що вони наказали, а 1.9 - це позика на...... погашення, обсл. боргу
а далі шо? а далі шість букв.
і наші ше й під цією темою облизують "ліваків". суб.єктність втрачено.
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01.06.2020 19:17 Ответить
Что, кулеба !! Бабки мимо тебя идут, поэтому ты и против рынка сурогатного материнства!! Одно дело В Украине делалось более менее Без взяточников -чиновников, но тут пришла кулеба-кассирша и решила подмять всё под себя!!!!
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01.06.2020 15:02 Ответить
Наши медики нарабатывают мировой опыт,деньги,чтобы быть независимыми,дают рабочие места,прибыль.Женщины-суррогатные мамы-тоже имеют живую копейку.И это нормально.Плюс наши врачи могут снизить расценки для отечественных бездетных .Но наработка квалификации -самое важное.Тоже касается и пересадки органов .Нельзя пасти задних.,а нарабатывать опыт,а не прятать голову в песок.Кулеба -абсолютно не прав.
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01.06.2020 15:02 Ответить
кулеба грязная шваль пристроенная зелупами по блату
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01.06.2020 15:03 Ответить
О так, правильно! Відберіть в жінок останню можливість заробити трохи грошей в нашій країні і відправте їх працювати на будівництво доріг за 6 тис.в місяць!
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01.06.2020 15:05 Ответить
большая зелупа для нищих украинцев ...
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01.06.2020 15:07 Ответить
Правий на 100%.
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01.06.2020 15:09 Ответить
Багацько тут захисників вільного продажу дітей,тільки от коли питаєш,чи погодились би вони,щоб їхня сестра,чи донька народила дитину іноземцю,тікають від відповіді.
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01.06.2020 15:14 Ответить
Кулеба,розкажи людям історію австралійської пари,яким в Україні сурогатна матір вродила двійню.Одна дитина поїхала з новими батьками в Австралію,бо здорова.А друга дитина,з якимись генетичними порушеннями залишилася в українському сиротинці.Цій дитині зараз десь чотири-п'ять років і за весь той час,ні батьки,ні клініка,ні сурогатна матір на ту дитину не дали ні копійки.Цю дитину виховує держава Україна сама.Кулеба,історію цієї дитини показували тут,в Італії,по телеку.Я не вірю,що ти її не знаєш!
P.S.Всі хто захищає це сурогатне материнство для іноземців,повинен зрозуміти,що не може так бути,що одні(мед.клініка і сурогатна жінка)заробляють гроші,прикриваючись «благородною поміччю бездітним».А інший(держава Україна) розрулює сумні наслідки цього «благородного» бізнесу.
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01.06.2020 15:33 Ответить
Яйцеклітина тварин з внутрішньою плацентою як експортний потенціал корумпованої і тупої країни!
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01.06.2020 15:38 Ответить
Дядя ты дурак
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01.06.2020 15:58 Ответить
хоть детям то дайте пожить хорошо
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01.06.2020 16:11 Ответить
Для иностранных пар необходимо закрывать рынок суррогатного материнства, - детский омбудсмен Кулеба . . .

ЗАЧЕМ ???

Кто-то в мире не может выносить или родить ребёнка. За эту женщину вынашивает и рожает другая женщина, но с её генетического материала. Что тут плохого, если у кого-то есть желание стать матерью ? Ничего. А какая разница, какой паспорт у женщины, которая не может родить и нуждается в помощи здоровой женщины ? Никакая. Тот случай, когда национализм тупо не в тему. Тогда повторю вопрос Кулебе :

ЗАЧЕМ ЗАПРЕЩАТЬ ?
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01.06.2020 16:40 Ответить
У мене нервний тік починається коли хтось використовує в якості аргументу "какая разніца"

Разніца все таки є.
Націоналізм тут ні до чого.
Банальне впорядкування діяльності в такій щепетильній справі як репродукція.

Є випадки коли іноземці кидають власних (біологічних дітей) як правило це діти із серйозними відхиленнями - статистики не дам бо в нашій чудо державі її мабуть ніхто і не веде.
Потім ці діти на роки застрягають у повітрі. Їх не адоптують через невизначений правовий стан.

Дозволяти іноземцям таким чином у нас себе вести - вище моїх можливостей.
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01.06.2020 17:11 Ответить
зачем-зачем.... а бо могут
я срался вчера - грю, пусть дадут 15% налог + на лапку врачам, и пусть рожають хоть до уровня как на Рашке говноиванов рожают.
но контракт - шоб все то шо родят - забирали.

это одна минута для принятия законопроекта.
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02.06.2020 07:27 Ответить
Торговать детьми НЕЛЬЗЯ. Тем более для иностранцев, когда вывозят детей и дальнейшая судьба их неизвестна. Полно педофилов, торговцев живым товаром и органами.
Это ПРЕСТУПЛЕНИЕ и портит имидж страны
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01.06.2020 16:47 Ответить
А что, собственно, плохого в суррогатном материнстве? Женщина готова (по любой причине) выносить ребенка для пары, у которых не может быть детей. В чем преступление? В плате? А ЭКО для бездетных бесплатно? Что за маразм?
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01.06.2020 16:59 Ответить
Ну да... для него черный рынок - лучше... рот бы свой не открывал... и почему он не сидит за нарушение пдд???
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01.06.2020 18:16 Ответить
клиника!!!! просто клиника!!! уйдите уже в отставку конченые идиоты!
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01.06.2020 20:27 Ответить
Надо изменить правила: наша суррогатная мать должна ехать в страну заказчика и там вынашивать и рожать ребенка тогда будет меньше таких проблем. Родила, получила деньги и домой. Но ведь этот процесс в Украине стоит дешевле...
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01.06.2020 21:43 Ответить
Наши власти идут по самому простому пути - запретить! Еще запретить выезд на работу в ЕС, разрешено только в мордор. Все на строительство дорог! РАботать на слуг!
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01.06.2020 21:49 Ответить
Не знаю кому так насолили иностранные пары которые на суррогатное материнство решились! Наши женщины имеют возможность в своей стране быть суррогатными мамами для иностранцев без надобности ехать за границу. Дома есть возможность до 900000 гривен получить, это же такая хорошая возможность!
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20.01.2022 00:47 Ответить
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