Для иностранных пар необходимо закрывать рынок суррогатного материнства, - детский омбудсмен Кулеба
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявляет о необходимости закрывать рынок суррогатного материнства для иностранных пар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В большинстве стран суррогатное материнство, особенно коммерческое суррогатное материнство, запрещено, так как эти государства расценивают это как нарушение прав ребенка , так как в таких ситуациях ребенок позиционируется как товар", - заявил детский омбудсмен во время брифинга.
Кулеба отметил, что вопрос суррогатного материнства на сегодняшний день нуждается в дискуссии в обществе и экспертной среде.
"Но я считаю, что сегодня для иностранных пар необходимо этот рынок закрывать. Что касается украинских пар, то это необходимо обговаривать и дискутироваться", - добавил Кулеба.
Детский омбудсмен отметил, что на данный момент, более 80% детей, которые рождены от суррогатных матерей, направляются за границу.
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Які в біса правила, якщо "гаранти" киданули?
До кого і для кого потрібно ліпити цивілізоване рило, якщо вони самі нас опускають?
Ти не читав шо "дають" не 10млрд., а 1.9? шо наші зробили те що вони наказали, а 1.9 - це позика на...... погашення, обсл. боргу
а далі шо? а далі шість букв.
і наші ше й під цією темою облизують "ліваків". суб.єктність втрачено.
P.S.Всі хто захищає це сурогатне материнство для іноземців,повинен зрозуміти,що не може так бути,що одні(мед.клініка і сурогатна жінка)заробляють гроші,прикриваючись «благородною поміччю бездітним».А інший(держава Україна) розрулює сумні наслідки цього «благородного» бізнесу.
ЗАЧЕМ ???
Кто-то в мире не может выносить или родить ребёнка. За эту женщину вынашивает и рожает другая женщина, но с её генетического материала. Что тут плохого, если у кого-то есть желание стать матерью ? Ничего. А какая разница, какой паспорт у женщины, которая не может родить и нуждается в помощи здоровой женщины ? Никакая. Тот случай, когда национализм тупо не в тему. Тогда повторю вопрос Кулебе :
ЗАЧЕМ ЗАПРЕЩАТЬ ?
Разніца все таки є.
Націоналізм тут ні до чого.
Банальне впорядкування діяльності в такій щепетильній справі як репродукція.
Є випадки коли іноземці кидають власних (біологічних дітей) як правило це діти із серйозними відхиленнями - статистики не дам бо в нашій чудо державі її мабуть ніхто і не веде.
Потім ці діти на роки застрягають у повітрі. Їх не адоптують через невизначений правовий стан.
Дозволяти іноземцям таким чином у нас себе вести - вище моїх можливостей.
я срался вчера - грю, пусть дадут 15% налог + на лапку врачам, и пусть рожають хоть до уровня как на Рашке говноиванов рожают.
но контракт - шоб все то шо родят - забирали.
это одна минута для принятия законопроекта.
Это ПРЕСТУПЛЕНИЕ и портит имидж страны