"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків у плацкартні вагони, продаватимуть половину місць, - Юрик

"Укрзалізниця" почала продаж квитків у плацкартні вагони, які курсують у складі пасажирських поїздів далекого прямування з 1 червня 2020 року.

Як повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, в цих вагонах буде продаватися 50% місць, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АТ.

"Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе чи СВ. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце", — додав він.

Зокрема, відкрито продаж квитків у 20 плацкартних вагонах у складі поїздів №98/97 сполученням Київ — Ковель (10 вагонів); №125/126 Київ — Костянтинівка (3 вагони), №10/9 Київ — Маріуполь (1 вагон), №102/101 Київ — Херсон (6 вагонів).

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Іван Юрик нагадав, що в купейних вагонах також реалізовується 50% місць, а також повідомив, що у разі подорожі сім’єю в поїзді є можливість звернутись до провідника з проханням розміщення в одному купе, адже члени сім’ї знаходяться в постійному контакті.

Нагадаємо, з 1 червня "Укрзалізниця" запустила пасажирські поїзди. Водночас, підприємство буде реалізовувати тільки 50% місць у вагонах поїздів, які курсують у регіони, де ще не пом'якшений карантин.