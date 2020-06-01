У психоневрологічному інтернаті на Харківщині 28 хворих на COVID-19

У Харківській області в психоневрологічному інтернаті підтверджено 28 випадків інфікування коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на ранок 1 червня в районі підтверджено випадків захворювання на коронавірус COVID-19 – 28. Всі виявлені випадки зафіксовано на території Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату, з них: госпіталізовано – 4, на самоізоляції – 24", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 осіб визначені як підозрілі та контактні, ніхто з них не госпіталізований.

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"Піско-Радькіський ПНБІ залишається закритим на обсервацію. Національною поліцією здійснюється цілодобове чергування біля закладу з метою недопущення поширення пандемії COVID-19", - зазначили в РДА.

Про спалах у Піско-Радьківському інтернаті стало відомо 27 травня, тоді повідомлялося про 10 захворілих. 3 28 травня заклад закритий на обсервацію. Наразі в Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті постійно проживають 119 людей, обслуговуючий персонал налічує 85 осіб. Наймолодшому підопічному 30 років, найстаршому - 98.