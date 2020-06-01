В психоневрологическом интернате на Харьковщине 28 заболевших COVID-19
В Харьковской области в психоневрологическом интернате подтверждены 28 случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на утро 1 июня в районе подтверждено случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - 28. Все выявленные случаи зафиксированы на территории Песко-Радьковского психоневрологического интерната, из них: госпитализировано - 4, на самоизоляции - 24", - говорится в сообщении Боровской РГА.
Отмечается, что 17 человек определены как подозрительные и контактные, никто из них не госпитализирован.
"Песко-Радьковский ПНБИ остается закрытым на обсервацию. Национальной полицией осуществляется круглосуточное дежурство возле заведения с целью недопущения распространения пандемии COVID-19", - отметили в РГА.
О вспышке COVID-19 в интернате стало известно 27 мая, тогда сообщалось о 10 заболевших. С 28 мая заведение закрыто на обсервацию. Сейчас в Песко-Радьковском психоневрологическом интернате постоянно проживают 119 человек, обслуживающий персонал насчитывает 85 человек. Самому молодому подопечному 30 лет, самому старшему - 98.
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или в Ю.Корее - веропитеки побесновались - и многомиллиардные убытки.
ты читал с чего началость в Корее, Японии и Франции? плюс тебе италия-испания.
короноотрицатель? - целуй дверные ручки до конца жизни(то же самое что не мой руки после похода по магазинам)
иди, скажи это врачам, да и на могилки сходи. 400000 могил - справишься за 200 лет наверное.
и да - посм. сколько тестов и сколько подуставших от вируса лечатся. а если бы тестов было на порядок больше?
Яхве сел на бутылку? - сеЛ
попы обосрались(в т.ч. еретик попа Римский)? - обосрались.
так что или Вирус такой крепкий, или сотона такая наглая
Трамп обосрался, Бразилия обосралась, Путин спрятался(крыса же), но у тя тот кто думает что вирус кринжов = "ковидопаникеры"....
кстати да - если по погибшим, я так и писал - если напр. в Париже 7млн., то погибли 300 чел., т.е. это ни о чем. (правда х.з. сколько зараженных с х.з. какими последствиями, но то таке)
ну ты просто как пропаг*ндоны - на те ушат помоев, и сам оправдывайся мол.
аргументики, "сэр"?
м?
не думаю.
А вот то шо картинка - от "братьев" - думаю
Тем не менее, Дростен остался и до сих пор является единственным авторитетом как для доверчивой Бундесканцлерши, так и для федерального министра здравоохранения Йенса Шпана (последний, кстати, по специальности - банковский служащий низшего звена, и свои медицинские познания, похоже, черпает от своего официального мужа-журналиста).
Помимо всего, в целях защиты от новой якобы смертельно опасной инфекции Дростен вместе с Институтом Роберта Коха запретил по всей стране вскрывать тела умерших «от коронавируса». Его не послушалась только одна группа патологоанатомов - из Гамбурга и, добившись разрешения от местного минздрава (ганзейский город Гамбург - самостоятельный субъект федерации), вскрыли 50 умерших с диагнозом «коронавирус».
И удивились.
Потому что У ПОЛОВИНЫ умерших смерть никак не была связана с COVID-19, то есть они умерли совсем по другой причине - сосудистая катастрофа, раковые метастазы, приступ астмы и проч., а у другой половины, по словам профессора Пюшеля - вирус хоть и подстегнул гибель организма, сработал катализатором старых болезней, но напрямую не участвовал в танатогенезе (в механизме, приведшей к гибели организма). Среди всех пятидесяти не было НИ ОДНОГО изначально здорового! И, как бы это цинично не звучало, острая инфекция некоторых скончавшихся скорее избавила их от страданий, нежели явилась «кинжалом в спину».
т.е. вы за "противовирусов", или за "мызакарантин"?
чет писало шо всплеск инсультов - вирус сгущает кровь. так что - да, переболел, но прожил год и присоединился к большинству
Такая картина наблюдается не только в Великобритании, но и в целом по Европе. Действительно, существует пик смертности, обычно наблюдаемый в это время, и связанный с сезонными заболеваниями. Однако он существенно не выше, чем аналогичный пик сезона 2016-2017, и пока площадь под кривой меньше, чем в сезоны 2016-2017 и 2017-2018. Если бы https://www.euromomo.eu/outputs/images/Multicountry-zscore-Total.png euromomo представляла данные за два десятка предыдущих лет, "катастрофические" последствия COVID-19 вызывали бы только снисходительную улыбку.
Мы переживали более серьезные сезонные эпидемии, но об этом молчал телевизор. Как про Чернобыль. Поэтому их просто не было. Как просто оказалось манипулировать стадом прямоходящих обезьян. Вопрос - кому это выгодно?
навскидку.
ну и потом - вирус даже у переболевших - делает не гуд с организмом.
это не к тому что я сам удивлен мерам, что приняты, но у врачей есть имена и они не думаю шо все куплены
Невзоров сказал за "лунную аферу" - вы знаете, есть подсчет от какого-то, ясно шо англосаксонского ученого, рассчитаем - эта "афера" продержалась бы 2 года, да и то..... х.з.
Після карантину весною актуальною буде економічна криза, відтак надзвичайний стан продовжиться. Потім влітку буде засуха, відтак надзвичайний стан продовжиться. Потім восени і зимою настане друга хвиля пандемії і новий карантин, відтак надзвичайний стан продовжиться. Ви будете переходити з одного надзвичайного стану в інший, не приходячи до тями.
Істерія вірусу, істерія кризи, істерія засухи, істерія невігластва з його мемом "маю право на помилку" і зрештою медично-економічно-гастрономічна диктатура з гарними роликами типу "Тримайтесь у сьогоденні, майбутнього немає і не буде".
Диктатура не у влади, диктатура у вашій голові і у ваших серцях. Страх, відсутність прав та свобод, масова істерія та паніка стануть надовго вашим емоційним станом.
Протягом останніх років ви лише втрачали усвідомлення того, що відбувається і занурювалися у несвідоме. Ви не можете усвідомити наявну ситуацію, бо суспільна свідомість відключена.
Токсична політика не дає жодного сподівання на появу осмисленої перспективи, бо політика тепер це царство істерії та хайпу невігласів.
Телебачення вже давно є токсичним середовищем. Тепер у токсичне середовище перетворюється Фейсбук і значною мірою Ютуб.
Майдан, війна, порохоботи, зеботи - розкол комунікативного середовища стався поступово, але глибоко і широко.
Комунікація більше не несе смислів та позитивних перспектив.
Не прийшовши до тями, неможливо не те що владу поміняти, неможливо поміняти свій оплутаний страхом та істерією спосіб життя.
Ніяк не відреагувавши на втрату свободи, ви втратили гідність та самоповагу. А людям без самоповаги пережити важкі часи дуже важко.
Страх нищить розум. Бездумність забирає надію. Безнадія руйнує віру. Відсутність віри заганяє у депресію. А депресія доводить до самогубства.
Неможливо вилізти з лайна, якщо не знаєш, що живеш у лайні.
Якщо ви не володієте своєю увагою, то прийти до тями неможливо.
Якщо ви не маєте власного мислення, то живете за підказками і не можете нічого розуміти самі.
Якщо ви не маєте орієнтирів складної перспективи, то неодмінно опинитеся у спрощеному архаїчному світі.
Якщо ви не маєте власних мотивацій інакшого, то житимете у повсякденності вічно.
Якщо ви не здатні опиратися страху, забудьте про свободу, тремтіть і помирайте тихо.
Ну так, я тупе бидло та не знаю шо масони ось-ось тай зачіпують усіх, а Біллі Гей.тс зробить так:
Можно подводить короноитоги.
Смертность в Западной Европе за последние 3 годаВидно, что в этот год смерть собрала урожай побогаче, чем в предыдущие года. Пик выше, но короче. Если посмотреть на статистику по странам, особо она постаралась в странах с разваленной медициной. Италия и Испания каждый год не справляется с наплывом гриппующих. Сюда же можно добавить Францию, Бельгию и Великобританию. На эти страны пришлось основное число смертей. В отличие от Германии, где везде и во всем немецкий орднунг. Практически ничего не заметили Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, Норвегия, Португалия. Остальные пережили его на уровне прошлых сезонов.
Площадь под кривой показывает, что разница не в разы, а на проценты.Накопленый показатель показывает, что разница менее, чем в два раза. Здесь, как обычно после эпидемий, будет еще небольшой провал вниз, потому что многих смерть забрала на месяц-другой раньше времени.
От том, что куча смертей вызвана не корономором, а короноборчеством, уже не раз писалось.
В завершение - традиционная картинка смертей на 1 миллион, приписываемых именно вирусу.
Карфагенвирусная теория передачи заболеваний не доказана, и, скорее всего, вирусные частицы (видимые нечетко и только под электронным микроскопом) это следствие неких процессов в организме. Отсюда и странности ковида. Ну а про "тесты" я вообще молчу - это многократное умножение шума, по сути генератор случайных чисел, показания которого зависят от настроек.
Скорей всего у китайцев уже есть антибиотик от этой заразы, но им Пох 20 000 000 или 30 000 000 миллиоов умерших на Земном шаре. если у них свой миллиард некуда девать, а для их друзей в Россию по договорняку антибиотик россиянам от китайцев то Нах, какой антибиотик, какие договоры ?
"Отдайте нам наши китайские земли и мы тогда подумаем давать вам идиотам российским антибиотик или не давать, на котором после коронавируса вы раскрутитесь больше. чем от нефти и газа, терроризируя Европу и США и весь Земной шар, кроме китайцев..
Тестостерон
В новом немецком https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.07.20073817v1 исследовании заметили корреляцию низких уровней тестостерона у мужчин, поступивших в больницу для лечения COVID-19. Исследователи обратили внимание, что факторы риска COVID-19, такие как возраст, ожирение, диабет II типа, цитокиновый шторм, связаны с низким уровнем тестостерона, который необходим для создания противовирусных иммунных ответов для борьбы с инфекцией у мужчин. Кроме того, само течение болезни истощает тестостерон.
Уровень тестостерона у мужчин неуклонно снижается после 40 лет, и после 60 лет падает в 5-10 раз по сравнению с 20-летним возрастом.
У тестостерона есть несколько часто упускаемых из вида ключевых преимуществ, имеющих прямое отношение к иммунной системе:
1. Уменьшение воспаления.
2. Смягчение окислительного стресса.
3. Регулирование цитокинового ответа - основной причины, гибели людей от этой болезни.
4. Уменьшение жировых отложений.
5. Снижение риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Окончательный вывод гласит: "Серьезный дефицит уровня тестостерона и дигидротестостерона у мужчин, страдающих COVID-19 не позволяет им выработать достаточный иммунный ответ для борьбы со смертельной инфекцией".
Эстроген
Женщины менее склонны к заболеваемости SARS-CoV, что связывают с более высоким уровнем эстрогена. Однако в постменопаузе уровень эстрогена у женщин резко падает, лишая их значительной иммунной поддержки со стороны эстрогена.
В https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5450662/ животных моделях мыши-самки были менее восприимчивы к вирусу SARS-CoV, чем мыши-самцы. Когда же эстроген был у них заблокирован или яичники у них были удалены, мыши-самки были более склонны к смерти, чем контрольная группа.
Витамин D.
Ещё одно https://www.researchsquare.com/article/rs-21211/v1 исследование обнаружило твердую обратную связь между уровнем витамина D в крови и заболеваемостью и смертностью от COVID-19.
Другой профессор Стенфорда, https://profiles.stanford.edu/scott-atlas?releaseVersion=7.20.0 Скотт Атлас нудно https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation повторяет старые истины:
- Смертность от ковида между 0.1% и 0.2%, то есть меньше, чем у многих разновидностей гриппа. Смертность для людей между 18 и 45 еще в 10 раз меньше, т.е. 0.01%. Среди людей, умерших в штате Нью-Йорк, 2/3 были старше 70, и 99.2% имели опасные хронические или острые болезни.
- Основная задача борьбы с эпидемией - создание коллективного иммунитета, а карантин этому препятствует, то есть по факту существенно ухудшает протечение эпидемии. Если те 99.2% населения, которым вирус заведомо не опасен, быстро им переболеют и обретут антитела, эпидемия прекратится. Однако все ресурсы (медицинские, медийные и организационные) вместо защиты больных и престарелых, уходят на содержание населения под домашним арестом.
- Основная причина повышенной общей смертности - не ковид, а коронабесие, то есть локдаун и все, что с ним связано. Особенно в http://inproportion2.talkigy.com/collateral_judgement.html Британии , http://inproportion2.talkigy.com/collateral_judgement.html Испании и https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml Италии , где короноборчество по лекалам ВОЗ порвало медицинскую систему на клочки и увеличило смертность от других причин.
То, что короноборчество связано не с эпидемилогией, а с политикой, первым проболтался бывший санитар больницы, а ныне главный эпидемиолог Украины Ляшко. За ним https://ura.news/news/1052428409 проколась штатная кремлевская пропагандонша Скабеева, сознавшаяся, что телек сознательно извращает реальность ради манипулирования населением. В благих целях, естественно. Кто бы сомневался.
Впрочем, на рефлексы пересичного это никак не повлияет. Лох для того и нужен, чтобы его разводить. А что, ему это даже нравится.