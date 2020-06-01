В психоневрологическом интернате на Харьковщине 28 заболевших COVID-19

В Харьковской области в психоневрологическом интернате подтверждены 28 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро 1 июня в районе подтверждено случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - 28. Все выявленные случаи зафиксированы на территории Песко-Радьковского психоневрологического интерната, из них: госпитализировано - 4, на самоизоляции - 24", - говорится в сообщении Боровской РГА.

Отмечается, что 17 человек определены как подозрительные и контактные, никто из них не госпитализирован.

"Песко-Радьковский ПНБИ остается закрытым на обсервацию. Национальной полицией осуществляется круглосуточное дежурство возле заведения с целью недопущения распространения пандемии COVID-19", - отметили в РГА.

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О вспышке COVID-19 в интернате стало известно 27 мая, тогда сообщалось о 10 заболевших. С 28 мая заведение закрыто на обсервацию. Сейчас в Песко-Радьковском психоневрологическом интернате постоянно проживают 119 человек, обслуживающий персонал насчитывает 85 человек. Самому молодому подопечному 30 лет, самому старшему - 98.