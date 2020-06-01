Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром". ФОТО
ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", завершив капітальний ремонт десантного катеру Військово-Морських сил України "Сватове".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Ми успішно завершили капітальний ремонт десантного катеру "Сватове", роботи над яким тривали кілька років. У результаті ремонту катер отримав фактично новий корпус – змінено 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки, так само відремонтовано або замінено основні системи та агрегати корабля. Катер уже пройшов військову прийомку та відбув до місця базування", - повідомив директор МСЗ Валерій Калашніков.
У ході капітального ремонту фахівці заводу повністю відновили конструкції корпусу та зовнішню обшивку, механізм десантної апарелі, систему головного двигуна, гвинто-стернову та якірно-швартовну системи. Крім того, було відремонтовано електричну систему та електрообладнання корабля.
"Ремонт десантного катеру "Сватове" було розпочато у 2015 році та неодноразово призупинявся через різні причини. Тільки після зміни керівництва Миколаївського суднобудівного заводу у 2018 році роботи було відновлено", – підкреслив заступник Генерального директора Укроборонпрому з суднобудування та морської техніки Денис Кравченко.
Десантний катер "Сватове", проект 1176 шифр "Акула", призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення. Катер має відкритий трюм і носову апарель, висока маневреність забезпечується двома гребними гвинтами в роздільно-керованих поворотних насадках. Це дозволяє успішно виконувати десантно-транспортні операції біля морського узбережжя, здійснювати вивантаження на необладнаний берег. Катер також пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі.
Нагадаємо, минулого тижня Миколаївський суднобудівний завод передав військовим відремонтований МБАК "Нікополь", який у листопаді 2019 року повернувся з російського полону.
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А вот реальной браконьерской колымаги такое сделать можно, когда ее начнут принимать ********** погранцы взять спецурой на абордаж...либо с быстроходных прогулочных катеров случайно заблудившихся...Или по примеру кацапов с "аварийным бортом" в Праге в 1968 году....
The vehicle was to be deployed in 2015;https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-NAVWAR-4 [4] however, on 6 January 2011, https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_Defense Secretary of Defense https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates Robert Gates recommended the EFV program be canceled.https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-statement-5 [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-efficiencies-6 [6] The program, which was projected to cost $15 billion, had already cost $3 billion.https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-$3_Billion-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-$15_billion-8 [8]
Apr 28, 2017 - Турецкий плавучий скотовоз недалеко от Босфора затопил корабль российской разведтехники 'Лиман'.
Выставьте еще этот завод на приватизацию, как учат на западе.
Эффективные власники капиталисты быстро порежут его на металлолом.
Текст письма, а также фотографии она разместила в своем https://t.me/AnnaSkorokhod/1114 Telegram -канале.https://focus.ua/ukraine/456383-imushchestvo_nikolaevskogo_sudostroitelnogo_zavoda_okean_rezhut_na_metallolom__nardep
Корветы и с Ракетными катерами типа "Веспа" или "Лань" образует мощную "кочующую" группу, которая будет действовать против вражеского флота,.. под прикрытием береговых комплексов https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-zavershili-ispytaniya-protivokorabelnogo-kompleksa-neptun-1195219.html противокорабельных ракет "Нептун" . А 2-3 таких корвета, вместе с ракетными катерами "Веспа" могли бы образовать ударное ядро, способное как минимум умерить наступательный пыл противника.
Обожаю совковые наименования военной техники. "Операция Ы" - чтобы никто не догадался (с)
г. Жители города Сватово Луганской области устанавливают
блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и провокаций
сепаратистов с российским триколором: "На сегодня в самооборону
записались уже более 500 человек (население города Сватово составляет 19 тыс.
чел.). Это те люди, которые готовы с оружием в руках, или даже без него,
противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр
Давыденко. По его словам, в самооборону записываются представители разных
национальностей и профессий - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы - те
сватовчане, которым небезразлично, что происходит в их родном городе:
http://www.obzor.com.ua/news/svatovo35177
последняя новость за 2018 г. Корвет "Вінниця" лишився після ремонту "сліпим" та "глухим".
корабель лишається з не діючими радіолокаційною та гідроакустичною системою.
ссылка -- https://vezha.ua/korvet-vinnytsya-lyshyvsya-pislya-remontu-slipym-ta-gluhym/
и как там корвет "Владимир Великий" строиться? который заложили еще в 2011 году..))
Проект предполагал создание до 2026 года 8-10 крупных боевых кораблей для ВМС Украины.
Как и все осталось на бумаге флот.
Ажбігом.
https://www.youtube.com/watch?v=xtAKmF3KNK0
Мы не в НАТО, мы не решаем международные проблемы США в мировом океане... нам нужно защитить себя от соседей по лужам Черного и Азовского морей...и в случае по состоянию на сегодня от рашки
Однако на октябрь 2019-му общая готовность объекта оценивается всего в 17%, а корпус собран на 80%.
Стоимость его постройки составляет 7,7 млрд грн. Всего планируется построить четыре таких корвета.
украинский корвет предполагается вооружить итальянской 76,2-мм автоматической корабельной пушкой Super Rapid производства компании OTO Melara со скорострельностью до 85 выстрелов в минуту, спаренной 35-мм корабельной зенитной установкой производства швейцарской компании Oerlikon и торпедами MU90, которые делает европейский оружейный консорциум EuroTorp. Также корвет должен получить 16 зенитных ракет типа Aster-15, восемь мощных противокорабельных ракет Нептун.
Так же Украина может приобрести - патрульные Корветы «Standard Flex 300» - Дания (от 12 млн $ за 1 корабль)
Интересно, что именно Standard Flex 300 выбрала Литва для наращивания корабельного потенциала своих ВМС (в составе флота Литвы 4 таких корвета, из которых 1 получено в 2017 году). Корветы оснащены боевой информационной системой от компаний Saab Systems и Terma Elektronik, системой управления вооружением Celchis Tech 9LV 200 и рядом радиолокационных систем. Контейнер StanFlex с ПКР Гарпун (4-8 шт), модуль ПВО под УВП Mk 48 Mod 3 (6-12 контейнеров) RIM-7 Sea Sparrow, торпедные аппараты, а также система постановки минных заграждений на 60 морськимх мин.