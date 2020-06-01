Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром". ФОТО

ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", завершив капітальний ремонт десантного катеру Військово-Морських сил України "Сватове".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Ми успішно завершили капітальний ремонт десантного катеру "Сватове", роботи над яким тривали кілька років. У результаті ремонту катер отримав фактично новий корпус – змінено 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки, так само відремонтовано або замінено основні системи та агрегати корабля. Катер уже пройшов військову прийомку та відбув до місця базування", - повідомив директор МСЗ Валерій Калашніков.

У ході капітального ремонту фахівці заводу повністю відновили конструкції корпусу та зовнішню обшивку, механізм десантної апарелі, систему головного двигуна, гвинто-стернову та якірно-швартовну системи. Крім того, було відремонтовано електричну систему та електрообладнання корабля.

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"Ремонт десантного катеру "Сватове" було розпочато у 2015 році та неодноразово призупинявся через різні причини. Тільки після зміни керівництва Миколаївського суднобудівного заводу у 2018 році роботи було відновлено", – підкреслив заступник Генерального директора Укроборонпрому з суднобудування та морської техніки Денис Кравченко.

Десантний катер "Сватове", проект 1176 шифр "Акула", призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення. Катер має відкритий трюм і носову апарель, висока маневреність забезпечується двома гребними гвинтами в роздільно-керованих поворотних насадках. Це дозволяє успішно виконувати десантно-транспортні операції біля морського узбережжя, здійснювати вивантаження на необладнаний берег. Катер також пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі.

Нагадаємо, минулого тижня Миколаївський суднобудівний завод передав військовим відремонтований МБАК "Нікополь", який у листопаді 2019 року повернувся з російського полону.