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Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром". ФОТО

ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", завершив капітальний ремонт десантного катеру Військово-Морських сил України "Сватове".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України Сватове, - Укроборонпром 01

 "Ми успішно завершили капітальний ремонт десантного катеру "Сватове", роботи над яким тривали кілька років. У результаті ремонту катер отримав фактично новий корпус – змінено 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки, так само відремонтовано або замінено основні системи та агрегати корабля. Катер уже пройшов військову прийомку та відбув до місця базування", - повідомив директор МСЗ Валерій Калашніков.

Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України Сватове, - Укроборонпром 02

У ході капітального ремонту фахівці заводу повністю відновили конструкції корпусу та зовнішню обшивку, механізм десантної апарелі, систему головного двигуна, гвинто-стернову та якірно-швартовну системи. Крім того, було відремонтовано електричну систему та електрообладнання корабля.

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"Ремонт десантного катеру "Сватове" було розпочато у 2015 році та неодноразово призупинявся через різні причини. Тільки після зміни керівництва Миколаївського суднобудівного заводу у 2018 році роботи було відновлено", – підкреслив заступник Генерального директора Укроборонпрому з суднобудування та морської техніки Денис Кравченко.

Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України Сватове, - Укроборонпром 03

Десантний катер "Сватове", проект 1176 шифр "Акула", призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення. Катер має відкритий трюм і носову апарель, висока маневреність забезпечується двома гребними гвинтами в роздільно-керованих поворотних насадках. Це дозволяє успішно виконувати десантно-транспортні операції біля морського узбережжя, здійснювати вивантаження на необладнаний берег. Катер також пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі.

Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України Сватове, - Укроборонпром 04

Нагадаємо, минулого тижня Миколаївський суднобудівний завод передав військовим відремонтований МБАК "Нікополь", який у листопаді 2019 року повернувся з російського полону.

Автор: 

ВМС (1378) військово-промисловий комплекс (281) корабель (1611) Миколаїв (1792) оборона (4770) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+20
Народный депутат Украины Анна Скороход опубликовала письмо, в котором говорится, что судостроительный завод "Океан" в Николаеве распиливают на металлолом.
Текст письма, а также фотографии она разместила в своем https://t.me/AnnaSkorokhod/1114 Telegram -канале.https://focus.ua/ukraine/456383-imushchestvo_nikolaevskogo_sudostroitelnogo_zavoda_okean_rezhut_na_metallolom__nardep
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01.06.2020 18:05
+14
особенно тронуло то, что целый судостроительный завод трудился над этим несколько лет. Там три человека что ли осталось на заводе?
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01.06.2020 18:19
+11
Как там судьба корвета "Винница" решена?? слабо отремонтировать и восстановить "Винницу"?! На металлолом похоже отправили наши Адмиралисимусы. Уже как 2 года судьба корвета Винница пока остается под вопросом.

последняя новость за 2018 г. Корвет "Вінниця" лишився після ремонту "сліпим" та "глухим".

корабель лишається з не діючими радіолокаційною та гідроакустичною системою.

ссылка -- https://vezha.ua/korvet-vinnytsya-lyshyvsya-pislya-remontu-slipym-ta-gluhym/

и как там корвет "Владимир Великий" строиться? который заложили еще в 2011 году..))

Проект предполагал создание до 2026 года 8-10 крупных боевых кораблей для ВМС Украины.

Как и все осталось на бумаге флот.
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01.06.2020 19:07
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Браконьерская шаланда.
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01.06.2020 17:54 Відповісти
Такое впечатление, что речь идет за 1942 год, когда на в темное время суток можно было осторожно подойти к слабозащищенному участку побережья противника и высадить десант
А вот реальной браконьерской колымаги такое сделать можно, когда ее начнут принимать ********** погранцы взять спецурой на абордаж...либо с быстроходных прогулочных катеров случайно заблудившихся...Или по примеру кацапов с "аварийным бортом" в Праге в 1968 году....
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01.06.2020 18:04 Відповісти
Я сам в шоке,думал какой-то скотовоз.сразу не написал , потому как думал ,что набегут зебилы и обозвут кацапом.
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01.06.2020 18:39 Відповісти
Цивілізований світ вже переходить на бронемашини які можуть долати по 120км по воді і далі продовжувати рух по суші, виконуючи завдання вогневого прикриття та транспортування морпіхів на великі відстані. Це ****** БМП для морської піхоти Expeditionary Fighting Vehicle
Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8547
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01.06.2020 18:58 Відповісти
Замість застарілих засобів доставки десанту на ворожий берег потрібні ******* бронемашини які можуть долати по 120 кілометрів по воді на високій швидкості, виходити на берег і продовжувати рух по суші. Такі машини є, це https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle EFV
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01.06.2020 18:55 Відповісти
Я стараюсь нікого накуй не посилати на початку місяця, щоб не псувати собі настрій на цілий місяць, але для вас можу зробити виняток. В умовах потужної берегової оборони Криму та російського берега Азовського моря, здійснювати успішні десантні операції можливо тільки малими та швидкими засобами доставки морпіхів на ворожий берег! Для цього EFV це ідеальне рішення і воно має бути використане негайно, поки Трамп при владі! Україна має закупити пробну партію EFV для морської піхоти і налагодити виробництво цих бронемашин в Україні на заводах Укроборонпрому з американських комплектуючих.
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01.06.2020 19:08 Відповісти
и твой зеля (ты за него топишь не скрывай) уже по этому поводу записал видосик???
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01.06.2020 19:37 Відповісти
Тільки в скромно забули сказати що...
The vehicle was to be deployed in 2015;https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-NAVWAR-4 [4] however, on 6 January 2011, https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_Defense Secretary of Defense https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates Robert Gates recommended the EFV program be canceled.https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-statement-5 [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-efficiencies-6 [6] The program, which was projected to cost $15 billion, had already cost $3 billion.https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-$3_Billion-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-$15_billion-8 [8]
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01.06.2020 20:27 Відповісти
Для США не потрібен такий дорогий транспортний засіб, бо вони можуть висаджуватись на узбережжя повністю подавив берегову оборону противника авіацією та ракетними ударами. А в у випадку Криму чи висадки на російському березі Азовського моря нам прийдеться атакувати без масованих ракетних та авіаційних обстрілів! Тому для нас EFV це зброя яка дасть нам перемогу на полі бою. Наші морпіхи нарешті перестануть бути береговою обороною, а стануть нарешті морською піхотою яка зможе атакувати ворога з моря! EFV дуже швидкий та маневрений і дуже маленький, його практично неможливо знищити протикорабельною або зенітною ракетою і тому за допомоги EFV можна атакувати навіть захищене береговими ракетними комплексами узбережжя! Після доставки десанту на берег EFV продовжує вести бойові дії на суші, що робить його унікальною зброєю, здатною успішно просуватись вглиб суші і захоплювати важливі плацдарми, перерізати шляхи сполучення, автотраси, залізничні колії, аеропорти! Наявність EFV в ЗСУ зробить оборону Криму неможливою для росіян, бо росіянам прийдеться забудувати бетонними антидесантними спорудами все узбережжя Криму, що коштує мільярди доларів і на це підуть роки роботи! Крим стане для росіян каменем який потягне росію на дно!
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02.06.2020 00:08 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwius7KWsuHpAhUhi8MKHfrCA_gQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fgolosislama.com%2Fnews.php%3Fid%3D31761&usg=AOvVaw2P9TNDwO4xrgHrFl0jmZTz Турецкий скотовоз затопил российский суперкорабль ...

Apr 28, 2017 - Турецкий плавучий скотовоз недалеко от Босфора затопил корабль российской разведтехники 'Лиман'.
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01.06.2020 22:54 Відповісти
И вот так, благодаря оркам, хоть начали уделять внимание армии и флоту.
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01.06.2020 17:57 Відповісти
ГП "Николаевский судостроительный завод", входящий в государственный концерн "Укроборонпром", провел капитальный ремонт десантного катера Военно-Морских сил Украины "Сватово".

Выставьте еще этот завод на приватизацию, как учат на западе.

Эффективные власники капиталисты быстро порежут его на металлолом.
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01.06.2020 17:59 Відповісти
Народный депутат Украины Анна Скороход опубликовала письмо, в котором говорится, что судостроительный завод "Океан" в Николаеве распиливают на металлолом.
Текст письма, а также фотографии она разместила в своем https://t.me/AnnaSkorokhod/1114 Telegram -канале.https://focus.ua/ukraine/456383-imushchestvo_nikolaevskogo_sudostroitelnogo_zavoda_okean_rezhut_na_metallolom__nardep
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01.06.2020 18:05 Відповісти
***. Там что, силос?
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01.06.2020 18:08 Відповісти
Это маскировка под тину морскую!
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01.06.2020 18:12 Відповісти
шо-то не похоже
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01.06.2020 18:15 Відповісти
Ну, чего кому не хватает... "Тигр" там-бы, мясо не увидел... Тебе известно, что такое "маскировочная сеть"? Или тебе всюду "жранина" мерещится, как советскому солдату - женский половой орган?...
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01.06.2020 18:14 Відповісти
Так он ещё меньше на военный похож
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01.06.2020 18:15 Відповісти
особенно тронуло то, что целый судостроительный завод трудился над этим несколько лет. Там три человека что ли осталось на заводе?
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01.06.2020 18:19 Відповісти
Там действительно осталось три инвалида. Собак там очень много водится.
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01.06.2020 19:47 Відповісти
Сразу на первом фото я попытался его найти на фото(((... Думал, что показалось, но нет, не показалось(((. Такие статьи деморализуют(((
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01.06.2020 18:08 Відповісти
У меня было точно так же. На первом фото не сразу нашёл катер, думал по ошибке другое фото выложили.
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01.06.2020 18:14 Відповісти
Ничего вы не понимаете в маскировке .его и кацапы примут за скотовоз.
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01.06.2020 18:41 Відповісти
Вместо крейсеров и эсминцев.
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01.06.2020 18:10 Відповісти
Крейсер - сложный и дорогостоящий корабль ( особенно ракетный ) , больше подходит для войны на обширных морских просторах . В Чёрном море ему и развернуться негде ,а вести войну в океане нам не с кем . По этой же причине не нужны и эсминцы , основная задача которых состоит в уничтожении подлодок .Крейсеры на сегодня имеют в наличии в основном 2 страны , США и рашка . Остальные страны их перестали строить .Нам больше нужно сосредоточиться на защите береговой линии . .
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01.06.2020 19:02 Відповісти
Не спорю с тем, что Украине они и не нужны, так просто вырвалось, когда-то Украина была сильна в любом плане.
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01.06.2020 21:38 Відповісти
Не только береговой линии, а сосредоточиться обязательно нужно по защите экономической зоны Украины в черном море...и там должны быть патрульные боевые корабли, делать нужно упор на Ракетные катера и корветы.

Корветы и с Ракетными катерами типа "Веспа" или "Лань" образует мощную "кочующую" группу, которая будет действовать против вражеского флота,.. под прикрытием береговых комплексов https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-zavershili-ispytaniya-protivokorabelnogo-kompleksa-neptun-1195219.html противокорабельных ракет "Нептун" . А 2-3 таких корвета, вместе с ракетными катерами "Веспа" могли бы образовать ударное ядро, способное как минимум умерить наступательный пыл противника.
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02.06.2020 03:28 Відповісти
А маскировочная сетка к чему? Типа, это островок покрытый травой??? Винни-Пух и то больше на тучку походил.
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01.06.2020 18:10 Відповісти
это дед Мазай зайцев везет
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01.06.2020 18:14 Відповісти
Вот так надо маскировать...у него намного болше шансов подойти к берегу и ввести противника в заблуждение
Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины "Сватово", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3333
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01.06.2020 18:18 Відповісти
Тремтіть ху@лопіддані! Збирайте свої надводні та підводні корита! Сватово іде, волю несе!
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01.06.2020 18:11 Відповісти
Русскій?
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01.06.2020 18:14 Відповісти
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01.06.2020 18:16 Відповісти
что то как то не очень ....
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01.06.2020 18:14 Відповісти
да уж...
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01.06.2020 18:17 Відповісти
Головне шо на кормі мона грати в "козла".
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01.06.2020 18:21 Відповісти
У них такие же, только чуть покрупнее и поновее.
Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины "Сватово", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4871
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01.06.2020 18:38 Відповісти
Можно переименовать в "Сваты". Это короче и страшнее.
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01.06.2020 18:23 Відповісти
эх мы такой с пожарной машиной в Индийском Океане утопили в 1991-ом . когда из Эфиопии советскую базу эвакуировали
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01.06.2020 18:27 Відповісти
Пару бтр/бмп перевезет
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01.06.2020 18:34 Відповісти
Шутка?
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01.06.2020 18:44 Відповісти
Здобули... Оце так, за 30 років, під керівництвом олігархату, будуємо ці корита. А колись будували ракетні крейсери і підводні човни.
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01.06.2020 18:43 Відповісти
"Десантный катер "Сватово", проект 1176 шифр "Акула", предназначен ..."

Обожаю совковые наименования военной техники. "Операция Ы" - чтобы никто не догадался (с)
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01.06.2020 18:47 Відповісти
Для статистики...
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01.06.2020 18:52 Відповісти
два БТР влезут на Сватово, будем десантироваться и брать Крым.) +еще поможет десантный корабль "Юрий Олефиренко.
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01.06.2020 19:38 Відповісти
Для тренировок и можно доставлять провизию на остров змеиный.
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01.06.2020 21:06 Відповісти
Ну, надо же хоть одно корыто на пятерых адмиралов иметь.
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01.06.2020 22:11 Відповісти
трепещи! рассия!
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01.06.2020 18:55 Відповісти
Апрель 2014
г. Жители города Сватово Луганской области устанавливают
блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и провокаций
сепаратистов с российским триколором: "На сегодня в самооборону
записались уже более 500 человек (население города Сватово составляет 19 тыс.
чел.). Это те люди, которые готовы с оружием в руках, или даже без него,
противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр
Давыденко. По его словам, в самооборону записываются представители разных
национальностей и профессий - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы - те
сватовчане, которым небезразлично, что происходит в их родном городе:

http://www.obzor.com.ua/news/svatovo35177

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01.06.2020 19:02 Відповісти
Как там судьба корвета "Винница" решена?? слабо отремонтировать и восстановить "Винницу"?! На металлолом похоже отправили наши Адмиралисимусы. Уже как 2 года судьба корвета Винница пока остается под вопросом.

последняя новость за 2018 г. Корвет "Вінниця" лишився після ремонту "сліпим" та "глухим".

корабель лишається з не діючими радіолокаційною та гідроакустичною системою.

ссылка -- https://vezha.ua/korvet-vinnytsya-lyshyvsya-pislya-remontu-slipym-ta-gluhym/

и как там корвет "Владимир Великий" строиться? который заложили еще в 2011 году..))

Проект предполагал создание до 2026 года 8-10 крупных боевых кораблей для ВМС Украины.

Как и все осталось на бумаге флот.
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01.06.2020 19:07 Відповісти
Да его не удасться без раши отремонтировать думаю там все оборудование устарело, разве что переделать в учебный корвет учить курсантов если есть смысл.
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01.06.2020 21:09 Відповісти
Типу, як СРСР у 1942 році, за допомогою Німеччини, ремонтує карусельний станок, для розточки погону башти танка Т-34.
Ажбігом.
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01.06.2020 22:57 Відповісти
В тоже время в совке был такой интересный авиаконструктор с характерной русской фамилией, Роберто Бартини...так вот разработки его КБ в Таганроге как раз соответствовали современным требованиям десантных машин, как раз для Азовского и Черного морей...однако образцы выпустили в единственном экземпляре, а потом и угандонили...
https://www.youtube.com/watch?v=xtAKmF3KNK0

Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7188
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01.06.2020 19:16 Відповісти
В этом году на вооружение поступит "морской монстр" (https://user.vse42.ru/files/P_S889x529q80/Wnone/ui-5ec248d9151504.95547471.png ссылка ) 150 десантников. Летит над водой, пустыней, и льдами.. А этот ДК,.... смешно, не более
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01.06.2020 19:48 Відповісти
По ссилкє, тільки дитячий малюнок.
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01.06.2020 22:59 Відповісти
Это экранопланы. Оказалась полная х...ня.
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01.06.2020 22:15 Відповісти
наш флот как бы не прискорбно это звучало посмешище а не флот...
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01.06.2020 19:32 Відповісти
Нету флота, бумажный флот ВМСУ. Одни только проекты и так все 29 лет.
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01.06.2020 19:40 Відповісти
Флот то есть, но больше схож на речную флотилию.
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01.06.2020 21:04 Відповісти
Зе обещал корвет достроить
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01.06.2020 21:11 Відповісти
Корвет достроить,:-из области очередной фантазии зе..У нас допотопный десантный катер ремонтировали аж целых три года..
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01.06.2020 21:21 Відповісти
Та до одного места что он обещал...тут необходим контроль побережья + возможность нанесения упредительных ударов по оккупированным и близлежащим территориям государства оккупанта...
Мы не в НАТО, мы не решаем международные проблемы США в мировом океане... нам нужно защитить себя от соседей по лужам Черного и Азовского морей...и в случае по состоянию на сегодня от рашки
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01.06.2020 22:43 Відповісти
Сразу вопрос..какие боевые плавсредства необходимы..и есть ли возможность их замаскировать под гражданские
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01.06.2020 22:45 Відповісти
Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2780
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01.06.2020 21:51 Відповісти
фак,да он до берега не дойдет,уйдет на дно быстрее Титаника.
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01.06.2020 22:06 Відповісти
Цей дійде. А от чи «Кузя» - вопрос.
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01.06.2020 23:01 Відповісти
16 октября 2019 г. Зеленский заявил что корвет "Владимир Великий" должно быть завершено в 2023 году. ВОТ И ПОСМОТРИМ - балабол Зеленский или человек слова и действий. Время пошло.

Однако на октябрь 2019-му общая готовность объекта оценивается всего в 17%, а корпус собран на 80%.
Стоимость его постройки составляет 7,7 млрд грн. Всего планируется построить четыре таких корвета.

украинский корвет предполагается вооружить итальянской 76,2-мм автоматической корабельной пушкой Super Rapid производства компании OTO Melara со скорострельностью до 85 выстрелов в минуту, спаренной 35-мм корабельной зенитной установкой производства швейцарской компании Oerlikon и торпедами MU90, которые делает европейский оружейный консорциум EuroTorp. Также корвет должен получить 16 зенитных ракет типа Aster-15, восемь мощных противокорабельных ракет Нептун.

Так же Украина может приобрести - патрульные Корветы «Standard Flex 300» - Дания (от 12 млн $ за 1 корабль)

Интересно, что именно Standard Flex 300 выбрала Литва для наращивания корабельного потенциала своих ВМС (в составе флота Литвы 4 таких корвета, из которых 1 получено в 2017 году). Корветы оснащены боевой информационной системой от компаний Saab Systems и Terma Elektronik, системой управления вооружением Celchis Tech 9LV 200 и рядом радиолокационных систем. Контейнер StanFlex с ПКР Гарпун (4-8 шт), модуль ПВО под УВП Mk 48 Mod 3 (6-12 контейнеров) RIM-7 Sea Sparrow, торпедные аппараты, а также система постановки минных заграждений на 60 морськимх мин.
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02.06.2020 02:52 Відповісти
Впрочем, стоимость полностью оснащенного корабля с боекомплектом (который нужно покупать отдельно) будет составлять не один десяток миллионов долларов. А также повлечет дополнительные средства на подготовку экипажей на соответствующие системы и их эксплуатацию. Хотя, маленькая Литва позволяет себе содержать 4 таких корвета..
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02.06.2020 02:59 Відповісти
Корветы «Standard Flex 300» Дания

Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3345




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02.06.2020 03:06 Відповісти
 
 