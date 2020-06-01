Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины "Сватово", - "Укроборонпром". ФОТО

ГП "Николаевский судостроительный завод", входящий в государственный концерн "Укроборонпром", провел капитальный ремонт десантного катера Военно-Морских сил Украины "Сватово".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Мы успешно завершили капитальный ремонт десантного катера "Сватово", работы над которым продолжались несколько лет. В результате ремонта катер получил фактически новый корпус - изменены 93% конструкций корпуса и наружной обшивки, также отремонтированы или заменены основные системы и агрегаты корабля. Катер уже прошел военную приемку и отбыл к месту базирования", - сообщил директор НСЗ Валерий Калашников.

В ходе капитального ремонта специалисты завода полностью восстановили конструкции корпуса и внешнюю обшивку, механизм десантной аппарели, систему главного двигателя, винто-рулевую и якорно-швартовные системы. Кроме того, была отремонтирована электрическая система и электрооборудование корабля.

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"Ремонт десантного катера "Сватово" был начат в 2015 году и неоднократно приостанавливался по разным причинам. Только после смены руководства Николаевского судостроительного завода в 2018 году работы были возобновлены", - подчеркнул замгендиректора Укроборонпрома по судостроению и морской технике Денис Кравченко.

Десантный катер "Сватово", проект 1176 шифр "Акула", предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. Катер имеет открытый трюм и носовую аппарель, высокая маневренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельно-управляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантно-транспортные операции у морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег. Катер также приспособлен для перевозки загруженной колесной и гусеничной техники, которая самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели.

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Напомним, на прошлой неделе Николаевский судостроительный завод передал военным отремонтированный МБАК "Никополь", который в ноябре 2019 г. вернулся из российского плена.