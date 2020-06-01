РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5759 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 951 81

Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины "Сватово", - "Укроборонпром". ФОТО

ГП "Николаевский судостроительный завод", входящий в государственный концерн "Укроборонпром", провел капитальный ремонт десантного катера Военно-Морских сил Украины "Сватово".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины Сватово, - Укроборонпром 01

"Мы успешно завершили капитальный ремонт десантного катера "Сватово", работы над которым продолжались несколько лет. В результате ремонта катер получил фактически новый корпус - изменены 93% конструкций корпуса и наружной обшивки, также отремонтированы или заменены основные системы и агрегаты корабля. Катер уже прошел военную приемку и отбыл к месту базирования", - сообщил директор НСЗ Валерий Калашников.

Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины Сватово, - Укроборонпром 02

В ходе капитального ремонта специалисты завода полностью восстановили конструкции корпуса и внешнюю обшивку, механизм десантной аппарели, систему главного двигателя, винто-рулевую и якорно-швартовные системы. Кроме того, была отремонтирована электрическая система и электрооборудование корабля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побывавший в российском плену МБАК "Никополь" после ремонта спущен на воду в Николаеве, - Укроборонпром. ФОТО

"Ремонт десантного катера "Сватово" был начат в 2015 году и неоднократно приостанавливался по разным причинам. Только после смены руководства Николаевского судостроительного завода в 2018 году работы были возобновлены", - подчеркнул замгендиректора Укроборонпрома по судостроению и морской технике Денис Кравченко.

Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины Сватово, - Укроборонпром 03

Десантный катер "Сватово", проект 1176 шифр "Акула", предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. Катер имеет открытый трюм и носовую аппарель, высокая маневренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельно-управляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантно-транспортные операции у морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег. Катер также приспособлен для перевозки загруженной колесной и гусеничной техники, которая самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели.

Также смотрите: ВМС испытали новый артиллерийский катер, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины Сватово, - Укроборонпром 04

Напомним, на прошлой неделе Николаевский судостроительный завод передал военным отремонтированный МБАК "Никополь", который в ноябре 2019 г. вернулся из российского плена.

Автор: 

ВМС (1461) военно-промышленный комплекс (245) корабль (2040) Николаев (2138) оборона (5198) Укроборонпром (1238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Народный депутат Украины Анна Скороход опубликовала письмо, в котором говорится, что судостроительный завод "Океан" в Николаеве распиливают на металлолом.
Текст письма, а также фотографии она разместила в своем https://t.me/AnnaSkorokhod/1114 Telegram -канале.https://focus.ua/ukraine/456383-imushchestvo_nikolaevskogo_sudostroitelnogo_zavoda_okean_rezhut_na_metallolom__nardep
показать весь комментарий
01.06.2020 18:05
+14
особенно тронуло то, что целый судостроительный завод трудился над этим несколько лет. Там три человека что ли осталось на заводе?
показать весь комментарий
01.06.2020 18:19
+11
Как там судьба корвета "Винница" решена?? слабо отремонтировать и восстановить "Винницу"?! На металлолом похоже отправили наши Адмиралисимусы. Уже как 2 года судьба корвета Винница пока остается под вопросом.

последняя новость за 2018 г. Корвет "Вінниця" лишився після ремонту "сліпим" та "глухим".

корабель лишається з не діючими радіолокаційною та гідроакустичною системою.

ссылка -- https://vezha.ua/korvet-vinnytsya-lyshyvsya-pislya-remontu-slipym-ta-gluhym/

и как там корвет "Владимир Великий" строиться? который заложили еще в 2011 году..))

Проект предполагал создание до 2026 года 8-10 крупных боевых кораблей для ВМС Украины.

Как и все осталось на бумаге флот.
показать весь комментарий
01.06.2020 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браконьерская шаланда.
показать весь комментарий
01.06.2020 17:54 Ответить
Такое впечатление, что речь идет за 1942 год, когда на в темное время суток можно было осторожно подойти к слабозащищенному участку побережья противника и высадить десант
А вот реальной браконьерской колымаги такое сделать можно, когда ее начнут принимать ********** погранцы взять спецурой на абордаж...либо с быстроходных прогулочных катеров случайно заблудившихся...Или по примеру кацапов с "аварийным бортом" в Праге в 1968 году....
показать весь комментарий
01.06.2020 18:04 Ответить
Я сам в шоке,думал какой-то скотовоз.сразу не написал , потому как думал ,что набегут зебилы и обозвут кацапом.
показать весь комментарий
01.06.2020 18:39 Ответить
Цивілізований світ вже переходить на бронемашини які можуть долати по 120км по воді і далі продовжувати рух по суші, виконуючи завдання вогневого прикриття та транспортування морпіхів на великі відстані. Це ****** БМП для морської піхоти Expeditionary Fighting Vehicle
Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8547
показать весь комментарий
01.06.2020 18:58 Ответить
Замість застарілих засобів доставки десанту на ворожий берег потрібні ******* бронемашини які можуть долати по 120 кілометрів по воді на високій швидкості, виходити на берег і продовжувати рух по суші. Такі машини є, це https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle EFV
показать весь комментарий
01.06.2020 18:55 Ответить
Я стараюсь нікого накуй не посилати на початку місяця, щоб не псувати собі настрій на цілий місяць, але для вас можу зробити виняток. В умовах потужної берегової оборони Криму та російського берега Азовського моря, здійснювати успішні десантні операції можливо тільки малими та швидкими засобами доставки морпіхів на ворожий берег! Для цього EFV це ідеальне рішення і воно має бути використане негайно, поки Трамп при владі! Україна має закупити пробну партію EFV для морської піхоти і налагодити виробництво цих бронемашин в Україні на заводах Укроборонпрому з американських комплектуючих.
показать весь комментарий
01.06.2020 19:08 Ответить
и твой зеля (ты за него топишь не скрывай) уже по этому поводу записал видосик???
показать весь комментарий
01.06.2020 19:37 Ответить
Тільки в скромно забули сказати що...
The vehicle was to be deployed in 2015;https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-NAVWAR-4 [4] however, on 6 January 2011, https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_Defense Secretary of Defense https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates Robert Gates recommended the EFV program be canceled.https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-statement-5 [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-efficiencies-6 [6] The program, which was projected to cost $15 billion, had already cost $3 billion.https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-$3_Billion-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Expeditionary_Fighting_Vehicle#cite_note-$15_billion-8 [8]
показать весь комментарий
01.06.2020 20:27 Ответить
Для США не потрібен такий дорогий транспортний засіб, бо вони можуть висаджуватись на узбережжя повністю подавив берегову оборону противника авіацією та ракетними ударами. А в у випадку Криму чи висадки на російському березі Азовського моря нам прийдеться атакувати без масованих ракетних та авіаційних обстрілів! Тому для нас EFV це зброя яка дасть нам перемогу на полі бою. Наші морпіхи нарешті перестануть бути береговою обороною, а стануть нарешті морською піхотою яка зможе атакувати ворога з моря! EFV дуже швидкий та маневрений і дуже маленький, його практично неможливо знищити протикорабельною або зенітною ракетою і тому за допомоги EFV можна атакувати навіть захищене береговими ракетними комплексами узбережжя! Після доставки десанту на берег EFV продовжує вести бойові дії на суші, що робить його унікальною зброєю, здатною успішно просуватись вглиб суші і захоплювати важливі плацдарми, перерізати шляхи сполучення, автотраси, залізничні колії, аеропорти! Наявність EFV в ЗСУ зробить оборону Криму неможливою для росіян, бо росіянам прийдеться забудувати бетонними антидесантними спорудами все узбережжя Криму, що коштує мільярди доларів і на це підуть роки роботи! Крим стане для росіян каменем який потягне росію на дно!
показать весь комментарий
02.06.2020 00:08 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwius7KWsuHpAhUhi8MKHfrCA_gQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fgolosislama.com%2Fnews.php%3Fid%3D31761&usg=AOvVaw2P9TNDwO4xrgHrFl0jmZTz Турецкий скотовоз затопил российский суперкорабль ...

Apr 28, 2017 - Турецкий плавучий скотовоз недалеко от Босфора затопил корабль российской разведтехники 'Лиман'.
показать весь комментарий
01.06.2020 22:54 Ответить
И вот так, благодаря оркам, хоть начали уделять внимание армии и флоту.
показать весь комментарий
01.06.2020 17:57 Ответить
ГП "Николаевский судостроительный завод", входящий в государственный концерн "Укроборонпром", провел капитальный ремонт десантного катера Военно-Морских сил Украины "Сватово".

Выставьте еще этот завод на приватизацию, как учат на западе.

Эффективные власники капиталисты быстро порежут его на металлолом.
показать весь комментарий
01.06.2020 17:59 Ответить
Народный депутат Украины Анна Скороход опубликовала письмо, в котором говорится, что судостроительный завод "Океан" в Николаеве распиливают на металлолом.
Текст письма, а также фотографии она разместила в своем https://t.me/AnnaSkorokhod/1114 Telegram -канале.https://focus.ua/ukraine/456383-imushchestvo_nikolaevskogo_sudostroitelnogo_zavoda_okean_rezhut_na_metallolom__nardep
показать весь комментарий
01.06.2020 18:05 Ответить
***. Там что, силос?
показать весь комментарий
01.06.2020 18:08 Ответить
Это маскировка под тину морскую!
показать весь комментарий
01.06.2020 18:12 Ответить
шо-то не похоже
показать весь комментарий
01.06.2020 18:15 Ответить
Ну, чего кому не хватает... "Тигр" там-бы, мясо не увидел... Тебе известно, что такое "маскировочная сеть"? Или тебе всюду "жранина" мерещится, как советскому солдату - женский половой орган?...
показать весь комментарий
01.06.2020 18:14 Ответить
Так он ещё меньше на военный похож
показать весь комментарий
01.06.2020 18:15 Ответить
особенно тронуло то, что целый судостроительный завод трудился над этим несколько лет. Там три человека что ли осталось на заводе?
показать весь комментарий
01.06.2020 18:19 Ответить
Там действительно осталось три инвалида. Собак там очень много водится.
показать весь комментарий
01.06.2020 19:47 Ответить
Сразу на первом фото я попытался его найти на фото(((... Думал, что показалось, но нет, не показалось(((. Такие статьи деморализуют(((
показать весь комментарий
01.06.2020 18:08 Ответить
У меня было точно так же. На первом фото не сразу нашёл катер, думал по ошибке другое фото выложили.
показать весь комментарий
01.06.2020 18:14 Ответить
Ничего вы не понимаете в маскировке .его и кацапы примут за скотовоз.
показать весь комментарий
01.06.2020 18:41 Ответить
Вместо крейсеров и эсминцев.
показать весь комментарий
01.06.2020 18:10 Ответить
Крейсер - сложный и дорогостоящий корабль ( особенно ракетный ) , больше подходит для войны на обширных морских просторах . В Чёрном море ему и развернуться негде ,а вести войну в океане нам не с кем . По этой же причине не нужны и эсминцы , основная задача которых состоит в уничтожении подлодок .Крейсеры на сегодня имеют в наличии в основном 2 страны , США и рашка . Остальные страны их перестали строить .Нам больше нужно сосредоточиться на защите береговой линии . .
показать весь комментарий
01.06.2020 19:02 Ответить
Не спорю с тем, что Украине они и не нужны, так просто вырвалось, когда-то Украина была сильна в любом плане.
показать весь комментарий
01.06.2020 21:38 Ответить
Не только береговой линии, а сосредоточиться обязательно нужно по защите экономической зоны Украины в черном море...и там должны быть патрульные боевые корабли, делать нужно упор на Ракетные катера и корветы.

Корветы и с Ракетными катерами типа "Веспа" или "Лань" образует мощную "кочующую" группу, которая будет действовать против вражеского флота,.. под прикрытием береговых комплексов https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-zavershili-ispytaniya-protivokorabelnogo-kompleksa-neptun-1195219.html противокорабельных ракет "Нептун" . А 2-3 таких корвета, вместе с ракетными катерами "Веспа" могли бы образовать ударное ядро, способное как минимум умерить наступательный пыл противника.
показать весь комментарий
02.06.2020 03:28 Ответить
А маскировочная сетка к чему? Типа, это островок покрытый травой??? Винни-Пух и то больше на тучку походил.
показать весь комментарий
01.06.2020 18:10 Ответить
это дед Мазай зайцев везет
показать весь комментарий
01.06.2020 18:14 Ответить
Вот так надо маскировать...у него намного болше шансов подойти к берегу и ввести противника в заблуждение
Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины "Сватово", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3333
показать весь комментарий
01.06.2020 18:18 Ответить
Тремтіть ху@лопіддані! Збирайте свої надводні та підводні корита! Сватово іде, волю несе!
показать весь комментарий
01.06.2020 18:11 Ответить
Русскій?
показать весь комментарий
01.06.2020 18:14 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2020 18:16 Ответить
что то как то не очень ....
показать весь комментарий
01.06.2020 18:14 Ответить
да уж...
показать весь комментарий
01.06.2020 18:17 Ответить
Головне шо на кормі мона грати в "козла".
показать весь комментарий
01.06.2020 18:21 Ответить
У них такие же, только чуть покрупнее и поновее.
Завершен капитальный ремонт десантного катера ВМС Украины "Сватово", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4871
показать весь комментарий
01.06.2020 18:38 Ответить
Можно переименовать в "Сваты". Это короче и страшнее.
показать весь комментарий
01.06.2020 18:23 Ответить
эх мы такой с пожарной машиной в Индийском Океане утопили в 1991-ом . когда из Эфиопии советскую базу эвакуировали
показать весь комментарий
01.06.2020 18:27 Ответить
Пару бтр/бмп перевезет
показать весь комментарий
01.06.2020 18:34 Ответить
Шутка?
показать весь комментарий
01.06.2020 18:44 Ответить
Здобули... Оце так, за 30 років, під керівництвом олігархату, будуємо ці корита. А колись будували ракетні крейсери і підводні човни.
показать весь комментарий
01.06.2020 18:43 Ответить
"Десантный катер "Сватово", проект 1176 шифр "Акула", предназначен ..."

Обожаю совковые наименования военной техники. "Операция Ы" - чтобы никто не догадался (с)
показать весь комментарий
01.06.2020 18:47 Ответить
Для статистики...
показать весь комментарий
01.06.2020 18:52 Ответить
два БТР влезут на Сватово, будем десантироваться и брать Крым.) +еще поможет десантный корабль "Юрий Олефиренко.
показать весь комментарий
01.06.2020 19:38 Ответить
Для тренировок и можно доставлять провизию на остров змеиный.
показать весь комментарий
01.06.2020 21:06 Ответить
Ну, надо же хоть одно корыто на пятерых адмиралов иметь.
показать весь комментарий
01.06.2020 22:11 Ответить
трепещи! рассия!
показать весь комментарий
01.06.2020 18:55 Ответить
Апрель 2014
г. Жители города Сватово Луганской области устанавливают
блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и провокаций
сепаратистов с российским триколором: "На сегодня в самооборону
записались уже более 500 человек (население города Сватово составляет 19 тыс.
чел.). Это те люди, которые готовы с оружием в руках, или даже без него,
противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр
Давыденко. По его словам, в самооборону записываются представители разных
национальностей и профессий - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы - те
сватовчане, которым небезразлично, что происходит в их родном городе:

http://www.obzor.com.ua/news/svatovo35177

показать весь комментарий
01.06.2020 19:02 Ответить
Как там судьба корвета "Винница" решена?? слабо отремонтировать и восстановить "Винницу"?! На металлолом похоже отправили наши Адмиралисимусы. Уже как 2 года судьба корвета Винница пока остается под вопросом.

последняя новость за 2018 г. Корвет "Вінниця" лишився після ремонту "сліпим" та "глухим".

корабель лишається з не діючими радіолокаційною та гідроакустичною системою.

ссылка -- https://vezha.ua/korvet-vinnytsya-lyshyvsya-pislya-remontu-slipym-ta-gluhym/

и как там корвет "Владимир Великий" строиться? который заложили еще в 2011 году..))

Проект предполагал создание до 2026 года 8-10 крупных боевых кораблей для ВМС Украины.

Как и все осталось на бумаге флот.
показать весь комментарий
01.06.2020 19:07 Ответить
Да его не удасться без раши отремонтировать думаю там все оборудование устарело, разве что переделать в учебный корвет учить курсантов если есть смысл.
показать весь комментарий
01.06.2020 21:09 Ответить
Типу, як СРСР у 1942 році, за допомогою Німеччини, ремонтує карусельний станок, для розточки погону башти танка Т-34.
Ажбігом.
показать весь комментарий
01.06.2020 22:57 Ответить
В тоже время в совке был такой интересный авиаконструктор с характерной русской фамилией, Роберто Бартини...так вот разработки его КБ в Таганроге как раз соответствовали современным требованиям десантных машин, как раз для Азовского и Черного морей...однако образцы выпустили в единственном экземпляре, а потом и угандонили...
https://www.youtube.com/watch?v=xtAKmF3KNK0

Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7188
показать весь комментарий
01.06.2020 19:16 Ответить
В этом году на вооружение поступит "морской монстр" (https://user.vse42.ru/files/P_S889x529q80/Wnone/ui-5ec248d9151504.95547471.png ссылка ) 150 десантников. Летит над водой, пустыней, и льдами.. А этот ДК,.... смешно, не более
показать весь комментарий
01.06.2020 19:48 Ответить
По ссилкє, тільки дитячий малюнок.
показать весь комментарий
01.06.2020 22:59 Ответить
Это экранопланы. Оказалась полная х...ня.
показать весь комментарий
01.06.2020 22:15 Ответить
наш флот как бы не прискорбно это звучало посмешище а не флот...
показать весь комментарий
01.06.2020 19:32 Ответить
Нету флота, бумажный флот ВМСУ. Одни только проекты и так все 29 лет.
показать весь комментарий
01.06.2020 19:40 Ответить
Флот то есть, но больше схож на речную флотилию.
показать весь комментарий
01.06.2020 21:04 Ответить
Зе обещал корвет достроить
показать весь комментарий
01.06.2020 21:11 Ответить
Корвет достроить,:-из области очередной фантазии зе..У нас допотопный десантный катер ремонтировали аж целых три года..
показать весь комментарий
01.06.2020 21:21 Ответить
Та до одного места что он обещал...тут необходим контроль побережья + возможность нанесения упредительных ударов по оккупированным и близлежащим территориям государства оккупанта...
Мы не в НАТО, мы не решаем международные проблемы США в мировом океане... нам нужно защитить себя от соседей по лужам Черного и Азовского морей...и в случае по состоянию на сегодня от рашки
показать весь комментарий
01.06.2020 22:43 Ответить
Сразу вопрос..какие боевые плавсредства необходимы..и есть ли возможность их замаскировать под гражданские
показать весь комментарий
01.06.2020 22:45 Ответить
Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2780
показать весь комментарий
01.06.2020 21:51 Ответить
фак,да он до берега не дойдет,уйдет на дно быстрее Титаника.
показать весь комментарий
01.06.2020 22:06 Ответить
Цей дійде. А от чи «Кузя» - вопрос.
показать весь комментарий
01.06.2020 23:01 Ответить
16 октября 2019 г. Зеленский заявил что корвет "Владимир Великий" должно быть завершено в 2023 году. ВОТ И ПОСМОТРИМ - балабол Зеленский или человек слова и действий. Время пошло.

Однако на октябрь 2019-му общая готовность объекта оценивается всего в 17%, а корпус собран на 80%.
Стоимость его постройки составляет 7,7 млрд грн. Всего планируется построить четыре таких корвета.

украинский корвет предполагается вооружить итальянской 76,2-мм автоматической корабельной пушкой Super Rapid производства компании OTO Melara со скорострельностью до 85 выстрелов в минуту, спаренной 35-мм корабельной зенитной установкой производства швейцарской компании Oerlikon и торпедами MU90, которые делает европейский оружейный консорциум EuroTorp. Также корвет должен получить 16 зенитных ракет типа Aster-15, восемь мощных противокорабельных ракет Нептун.

Так же Украина может приобрести - патрульные Корветы «Standard Flex 300» - Дания (от 12 млн $ за 1 корабль)

Интересно, что именно Standard Flex 300 выбрала Литва для наращивания корабельного потенциала своих ВМС (в составе флота Литвы 4 таких корвета, из которых 1 получено в 2017 году). Корветы оснащены боевой информационной системой от компаний Saab Systems и Terma Elektronik, системой управления вооружением Celchis Tech 9LV 200 и рядом радиолокационных систем. Контейнер StanFlex с ПКР Гарпун (4-8 шт), модуль ПВО под УВП Mk 48 Mod 3 (6-12 контейнеров) RIM-7 Sea Sparrow, торпедные аппараты, а также система постановки минных заграждений на 60 морськимх мин.
показать весь комментарий
02.06.2020 02:52 Ответить
Впрочем, стоимость полностью оснащенного корабля с боекомплектом (который нужно покупать отдельно) будет составлять не один десяток миллионов долларов. А также повлечет дополнительные средства на подготовку экипажей на соответствующие системы и их эксплуатацию. Хотя, маленькая Литва позволяет себе содержать 4 таких корвета..
показать весь комментарий
02.06.2020 02:59 Ответить
Корветы «Standard Flex 300» Дания

Завершено капітальний ремонт десантного катера ВМС України "Сватове", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3345




показать весь комментарий
02.06.2020 03:06 Ответить
 
 