Зеленський: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано

Адаптивний карантин запроваджено у всіх областях України, крім трьох: Львівської, Рівненської та Чернівецької, і майже всюди відбувся перехід до третього етапу пом'якшення обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу.

На нараді також було зазначено, що після початку впровадження карантинних пом’якшень значних спалахів хвороби в країні не відбулося. До того ж в Україні тримається плато захворюваності. За минулу добу одужало 388 осіб, а захворіло – 328.

"Нам насправді вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії. Цьому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку ми детально й ретельно розробляли та змінювали за потреби. Тепер у нас є досвід, розуміння й витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу, у 12 із 24 областей України, а також у Києві, ще в чотирьох областях залишилася незмінною.

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