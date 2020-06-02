Зеленський: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано
Адаптивний карантин запроваджено у всіх областях України, крім трьох: Львівської, Рівненської та Чернівецької, і майже всюди відбувся перехід до третього етапу пом'якшення обмежувальних заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу.
На нараді також було зазначено, що після початку впровадження карантинних пом’якшень значних спалахів хвороби в країні не відбулося. До того ж в Україні тримається плато захворюваності. За минулу добу одужало 388 осіб, а захворіло – 328.
"Нам насправді вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії. Цьому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку ми детально й ретельно розробляли та змінювали за потреби. Тепер у нас є досвід, розуміння й витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим", – наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу, у 12 із 24 областей України, а також у Києві, ще в чотирьох областях залишилася незмінною.
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После выхода в свет декларации преЗедента, стало понятно зачем были манипуляции с Форбсом.
Да-да. Отвлечь внимание от очень странной декларации четырежды уклониста и дважды потерпевшего "величайшего лидера современности".
А потому что мальчик наш, "из народа который", - не так прост, как казался.
Зеленский - миллионер.
У него в декларации 28,5 миллионов гривен даже в легальной части, без офшоров.
А есть ведь и нелегальная!
Это та, где доходы компаний из оффшорок, которые не попали в декларацию.
Например, в 2018 году Зеленский владел акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, которые зарегистрированы на Кипре. И Film Heritage inc, которая в офшоре Белиз.
А в декларации за 2019 год, компании Aldorante Limited, GREEN FAMILY LTD и Film Heritage inc этих компаний нет, они переоформлены.
Жена Зеленского до сих пор владеет двумя офшорами на Кипре, одну из которых купила у мужа за два дня до выборов 19 апреля 2019 года. И никто, заметьте, не кричал про кипрскую фабрику.
Декларация Зеленского - очень интересна для изучения.
Но, к сожалению, наше НАЗК не объективно и считает, что преЗедент - тушка неприкасаемая.
Но у нас и свой антирекорд.
У нас - первый керманыч в Европе, у которого офшорный бизнес - на жене.
Это в цивилизованных странах не принято. А у нас некоторым можно.
В Европе такого нарванного президента уже отправили бы в отставку. Там принято платить налоги своей стране. Вроде правил хорошего тона и примера для граждан.
Мы посмотрели чуть глубже в прошлое - в военный и кризисный 2014 год.
Так вот, пользуясь падением цен и ростом доллара, семейство Зеленских скупало недвижимость.
Более чем на 130 миллионов гривен. Кое чего прикупили и за границей.
На всякий случай, вдруг пришлось бы когти рвать.
Да. Когда страна скидывалась на броники и тепловизоры, Порошенко восстанавливал ПВО и покупал винтовки за свои, Зеленские думали о своих жопах.
Виллу в Форте-дей-Марми, Зеленский купил летом 2015-го.
Стоила она примерно $3 500 000.
Это в то время, когда Порошенко отдал сумму в 10 раз большую на обеспечение армии. На защиту всех нас от российской агрессии.
Кстати, я напомню, что наш "народный преЗедент" в 2015 году был в сплошных убытках, и прибыли или не показывал вообще, или показывал 3 копейки.
То есть, официальных доходов на покупку имения в Италии у него не было.
Голобородько нам достался с золотой ложкой во рту. (Гусары! Молчать!).
Выбирали простого учителя, как в сериале, а выбрали...миллионера с кучей офшоров, с мутными схемами, неуплатой налогов, бизнесом в стране-агрессоре.
Вместо "своего в доску пацыка" на велике, выбрали быдло на Рейнж Ровере с маленьким писюном, комплекс от которого оно компенсирует длинным кортежем из Мерседесов.
Особенно доставила его коллекция часов, прям как у путина.
Часы дорогие.
Там суммы в десятки тысяч долларов за штуку.
Насмеялись с мятых костюмов Порошенко?
Ну так, это ЗЕлёное тело в мятом ходить не будет. Он себя холит и лелеет.
А на людей он срать хотел. И не важно ему про ваши пенсии и зарплаты.
5 тысяч гривен хватит, чтобы с голоду не сдохнуть.
А кому не хватит - ваши проблемы. И у кого 5 не выходит - тоже сами решайте, как вам выжить.
Главное, что у ЗЕ - жопа в тепле и роскоши.
Елена Подгорная
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3152829.html
Призначення депутата президентської партії "Слуга народу" Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики являє собою типовий конфлікт інтересів, оскільки родина Ткаченка має відношення до компанії, якій належить половина акцій Одеської кіностудії. Інша половина належить міністерству культури.
Про це в кулуарах Верховної Ради розповів народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Я розумію, що в когось від цього будуть плюси, а у культури будуть мінуси... Від такої культури та інформаційної політики. Друге - це те, що пан Ткаченко є співвласником Одеської кіностудії, де 50% плюс одна акція поки що належить державі, а 50% мінус одна акція, відповідно - компанії, де бенефіціаром є родина пана Ткаченка. І справа в тому, що сьогодні ця приватна компанія судиться з державою в особі Мінкульту, щоб забрати ще 12% акцій Одеської кіностудії. І вже перша інстанція, Господарський суд міста Києва, їх підтримала. така класична рейдерська схема. Без грошей, без нічого, просто 12% покладіть нам в кишеню... І що саме цікаве: апеляцію має подати Міністерство культури. Тобто, у нас буде судитися пан Ткаченко як міністр культури з паном Ткаченком як бенефіціаром цієї компанії", - пояснив депутат.
"Це такий собі "1+1", розумієте", - додав Гончаренко.
https://twitter.com/baraban088/status/1267742931332419586
А у медиков при этом копеечные зарплаты и еще задержки с выплатами по два месяца!