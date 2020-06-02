Зеленский: Первую волну пандемии Украине удалось пройти сравнительно неплохо

Адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ривненской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса.

На совещании также было отмечено, что после начала введения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели - 328.

"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 12 из 24 областей Украины, а также в Киеве, еще в четырех областях осталось неизменным.

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