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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский: Первую волну пандемии Украине удалось пройти сравнительно неплохо

Зеленский: Первую волну пандемии Украине удалось пройти сравнительно неплохо

Адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ривненской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса.

На совещании также было отмечено, что после начала введения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели - 328.

"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 12 из 24 областей Украины, а также в Киеве, еще в четырех областях осталось неизменным.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
ета ваша лічная заслуга, Владімєр Санич!
особливо допомогли продані засоби захисту та реклама епіцентру
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02.06.2020 13:03
+22
И это разумеется благодаря чуткому руководству непревзайденного лидера всех времен и народов...нашей галактики и ее окрестностей...ослику оманскому...если бы не он...
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02.06.2020 13:02
+20
Неплохо на масочках и на зерне из госрезерва наварили . Мародёры разомные
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02.06.2020 13:06
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Дохтур обращаясь к родственникам больного: - Ну что, будем лечить или пусть живет?
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02.06.2020 20:27 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3152829.html Когда страна скидывалась на броники, Порошенко восстанавливал ПВО, то Зеленские думали о своих ж. ...

После выхода в свет декларации преЗедента, стало понятно зачем были манипуляции с Форбсом.
Да-да. Отвлечь внимание от очень странной декларации четырежды уклониста и дважды потерпевшего "величайшего лидера современности".
А потому что мальчик наш, "из народа который", - не так прост, как казался.
Зеленский - миллионер.
У него в декларации 28,5 миллионов гривен даже в легальной части, без офшоров.
А есть ведь и нелегальная!
Это та, где доходы компаний из оффшорок, которые не попали в декларацию.

Например, в 2018 году Зеленский владел акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, которые зарегистрированы на Кипре. И Film Heritage inc, которая в офшоре Белиз.

А в декларации за 2019 год, компании Aldorante Limited, GREEN FAMILY LTD и Film Heritage inc этих компаний нет, они переоформлены.
Жена Зеленского до сих пор владеет двумя офшорами на Кипре, одну из которых купила у мужа за два дня до выборов 19 апреля 2019 года. И никто, заметьте, не кричал про кипрскую фабрику.
Декларация Зеленского - очень интересна для изучения.
Но, к сожалению, наше НАЗК не объективно и считает, что преЗедент - тушка неприкасаемая.

Но у нас и свой антирекорд.
У нас - первый керманыч в Европе, у которого офшорный бизнес - на жене.
Это в цивилизованных странах не принято. А у нас некоторым можно.
В Европе такого нарванного президента уже отправили бы в отставку. Там принято платить налоги своей стране. Вроде правил хорошего тона и примера для граждан.

Мы посмотрели чуть глубже в прошлое - в военный и кризисный 2014 год.
Так вот, пользуясь падением цен и ростом доллара, семейство Зеленских скупало недвижимость.
Более чем на 130 миллионов гривен. Кое чего прикупили и за границей.
На всякий случай, вдруг пришлось бы когти рвать.
Да. Когда страна скидывалась на броники и тепловизоры, Порошенко восстанавливал ПВО и покупал винтовки за свои, Зеленские думали о своих жопах.
Виллу в Форте-дей-Марми, Зеленский купил летом 2015-го.
Стоила она примерно $3 500 000.
Это в то время, когда Порошенко отдал сумму в 10 раз большую на обеспечение армии. На защиту всех нас от российской агрессии.
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02.06.2020 13:27 Ответить
Про эту виллу на 15 спален в итальянском городке Форте-дей-Марми, в декларации преЗедента - нынче ни слова. Скорее всего, вилла зарегистрирована тоже на офшорную компанию. Или записана на одну из украинских компаний, которые Зеленский переоформил за символические 250 тысяч гривен на родню своего первого помощника Шефира.
Кстати, я напомню, что наш "народный преЗедент" в 2015 году был в сплошных убытках, и прибыли или не показывал вообще, или показывал 3 копейки.
То есть, официальных доходов на покупку имения в Италии у него не было.
Голобородько нам достался с золотой ложкой во рту. (Гусары! Молчать!).
Выбирали простого учителя, как в сериале, а выбрали...миллионера с кучей офшоров, с мутными схемами, неуплатой налогов, бизнесом в стране-агрессоре.

Вместо "своего в доску пацыка" на велике, выбрали быдло на Рейнж Ровере с маленьким писюном, комплекс от которого оно компенсирует длинным кортежем из Мерседесов.

Зеленський: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано - Цензор.НЕТ 2678

Особенно доставила его коллекция часов, прям как у путина.
Часы дорогие.
Там суммы в десятки тысяч долларов за штуку.
Насмеялись с мятых костюмов Порошенко?
Ну так, это ЗЕлёное тело в мятом ходить не будет. Он себя холит и лелеет.
А на людей он срать хотел. И не важно ему про ваши пенсии и зарплаты.
5 тысяч гривен хватит, чтобы с голоду не сдохнуть.

Зеленський: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано - Цензор.НЕТ 159

А кому не хватит - ваши проблемы. И у кого 5 не выходит - тоже сами решайте, как вам выжить.
Главное, что у ЗЕ - жопа в тепле и роскоши.
Елена Подгорная

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3152829.html


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02.06.2020 13:29 Ответить
ЕРЕЗ ПРИЗНАЧЕННЯ ТКАЧЕНКА МІНІСТРОМ КУЛЬТУРИ ВИНИКНЕ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ - ГОНЧАРЕНКО

Призначення депутата президентської партії "Слуга народу" Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики являє собою типовий конфлікт інтересів, оскільки родина Ткаченка має відношення до компанії, якій належить половина акцій Одеської кіностудії. Інша половина належить міністерству культури.

Про це в кулуарах Верховної Ради розповів народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Я розумію, що в когось від цього будуть плюси, а у культури будуть мінуси... Від такої культури та інформаційної політики. Друге - це те, що пан Ткаченко є співвласником Одеської кіностудії, де 50% плюс одна акція поки що належить державі, а 50% мінус одна акція, відповідно - компанії, де бенефіціаром є родина пана Ткаченка. І справа в тому, що сьогодні ця приватна компанія судиться з державою в особі Мінкульту, щоб забрати ще 12% акцій Одеської кіностудії. І вже перша інстанція, Господарський суд міста Києва, їх підтримала. така класична рейдерська схема. Без грошей, без нічого, просто 12% покладіть нам в кишеню... І що саме цікаве: апеляцію має подати Міністерство культури. Тобто, у нас буде судитися пан Ткаченко як міністр культури з паном Ткаченком як бенефіціаром цієї компанії", - пояснив депутат.

"Це такий собі "1+1", розумієте", - додав Гончаренко.
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02.06.2020 13:31 Ответить
Зеленський: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано - Цензор.НЕТ 2057
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02.06.2020 13:41 Ответить
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02.06.2020 14:00 Ответить
Ну где вы ее прошли??? Страны которые прошли фиксируют до 10 чел новых заболевших в сутки. У нас сотни...
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02.06.2020 13:41 Ответить
ага ага
Зеленський: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано - Цензор.НЕТ 1601
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02.06.2020 13:46 Ответить
Добре, що хоч у цифрах не плутаються...
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02.06.2020 13:50 Ответить
Зеленський: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано - Цензор.НЕТ 132
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02.06.2020 13:47 Ответить
"Сравнительно неплохо" б'юджет виконується, якщо порівнювати з Венесуелою і правопорядок дотримується, якщо порівнювати з Сомалі. Вибрали дебіла, який навіть речення грамотно сформувати не може.
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02.06.2020 13:48 Ответить
А он, как и педалик, только с телесуфлера может читать. Самостоятельно - только заученные дежурные лозунги. Поэтому вопрос к авторам и редакторам текста для телесуфлера.
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02.06.2020 16:26 Ответить
Видео к стрельбе (новость была утром) в Одессе на рынке "7 километр"
https://twitter.com/baraban088/status/1267742931332419586
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02.06.2020 13:49 Ответить
Надо просто перестать болеть и перестать короновать вирусов.
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02.06.2020 13:52 Ответить
интересно, Султан Омана билеты только зеленскому купил, или и его супруге ?
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02.06.2020 14:12 Ответить
Спасибі Біллу Гейсу за ковидло.
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02.06.2020 14:16 Ответить
А що таке то було за пандемія??
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02.06.2020 14:38 Ответить
Спроси у Испанцев. Или жителей Нью-Йорка.
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02.06.2020 15:03 Ответить
так а че...на масках наварились...потом все что мрия привезла через эпицентр толкнули
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02.06.2020 14:48 Ответить
vsem kto vyjil - dat po 10000 uah
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02.06.2020 15:11 Ответить
Ну да, всё неплохо для Зеленского - закон о продаже земли под шумок протащили.
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02.06.2020 15:23 Ответить
Понятно, чтобы "сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии", нужно просто не завозить тесты.
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02.06.2020 16:19 Ответить
Еще бы - 3 миллиарда долларов украли из бюджета на борьбу типа с вирусом!
А у медиков при этом копеечные зарплаты и еще задержки с выплатами по два месяца!
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02.06.2020 19:40 Ответить
Первая волна - неплохо, - понятно, шо не хило наварились на масках
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03.06.2020 01:02 Ответить
Смотря кому неплохо))
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03.06.2020 02:33 Ответить
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