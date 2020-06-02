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Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу

Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслює, що в Німеччині підтримують ініціативи України щодо Мінського процесу, а українська сторона знову показала, що робить зі свого боку все для просування мирного процесу.

"По-перше, ми почули на всіх зустрічах про безумовну підтримку України. Нас підтримують за новим форматом, який ми зробили сьогодні в Тристоронній контактній групі в Мінську, коли указом президента підняли рівень представництва української делегації. Ми ще раз довели, що Україна робить все для того, щоб мирний процес рухався", - повідомив він журналістам у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак вказав, що українська сторона розповіла в Берліні про факти продовження стрілянини на Донбасі, які, на жаль, фіксуються. "Був вичерпний виступ міністра оборони, який довів те, що відбувається, цифрами, фактами, на картах", - зазначив він.

Глава ОП вважає, що в Берліні українська делегація провела дуже плідні переговори.

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Автор: 

Німеччина (7326) перемовини (2854) Донбас (22354) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+17
Берлин всегда поддерживает Украину.

И в вопросе отбиться от Кацапии

и в вопросе сдаться Кацапии.
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02.06.2020 19:17
+14
Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу - Цензор.НЕТ 8573
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02.06.2020 19:23
+13
дерьмак должен сидеть за держ зраду!
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02.06.2020 19:18
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Берлин всегда поддерживает Украину.

И в вопросе отбиться от Кацапии

и в вопросе сдаться Кацапии.
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02.06.2020 19:17 Відповісти
то то ермак жалуется на Берлин...
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02.06.2020 19:33 Відповісти
Украина не поддерживает ермака, по здаче россии Донбаса !!!!
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02.06.2020 21:37 Відповісти
на основании какой информации ты написал "Украина не поддерживает" ?
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02.06.2020 21:54 Відповісти
Ну а оті курси ;Слуг народа;?- І тут прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР.
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.;
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02.06.2020 19:20 Відповісти
Ну хто тепер скаже, що ПРИРОДА не мудра ?

Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу - Цензор.НЕТ 758 Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу - Цензор.НЕТ 4654
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02.06.2020 19:25 Відповісти
Цікаво, а в Трускавці, у перервах між семінарами та лекціями "охолоджені напої" подавали? А то у мене знайомий був - дружина його захопилася якимись черговими "МММшниками", так і мене пробувала агітувать. Аж захлиналася, так розхвалювала... Я її розпитав, як саме семінар організований, і коли почув, що у залі було душно, жарко, але в перерві всіх наполегливо пригощали "фірменними" напоями, наступного разу, коли і чоловік з нею на семінар поїхав, я йому дав шприц і попросив, щоб він мені набрав "охолодженого". Привіз він... Я взяв, та й поїхав до знакомого токсиколога, у СМЕ. Розповів про підозрілі симптоми. Телефонує днів через два: "Ти, "як у воду дивився...". Препарат, що має слабку наркотичну дію... Особливість - ослаблення волі і посилення впливу навіювання...". Я зателефонував Мишкові, сказав. Потім, пізніше, зустрів його дружину... У темних окулярах, що півобличчя закривали... День був похмурий, дощовий. Привітався. Відвернулась, і говорить не захотіла...
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02.06.2020 19:33 Відповісти
Певно дав пару разів по пиці...
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02.06.2020 19:37 Відповісти
Здогадуюсь...
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02.06.2020 19:55 Відповісти
Не могу сейчас найти, но была передача на которой присутствовал Арестович и какой-то Слуга, так когда он выступал, то напомнил мне выступление Северокорейского представителя в ООН (в 2014 году обсуждалась аннексия Крыма): Гегемония США, Порошенко, экспансия, провал реформ, капитализм, Свинарчуки...
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02.06.2020 20:59 Відповісти
Єрмак озвучить свої ініціативи?
Бо цікаво.
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02.06.2020 19:18 Відповісти
Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу - Цензор.НЕТ 8573
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02.06.2020 19:23 Відповісти
Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу - Цензор.НЕТ 1027
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02.06.2020 19:28 Відповісти
За Зеленского проголосовали 13,5 млн украинцев
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02.06.2020 19:40 Відповісти
дерьмак должен сидеть за держ зраду!
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02.06.2020 19:18 Відповісти
с какого хрена ?

полномочиями Ермака не предусмотрена возможность державної зради.

А то, что Ермаку какой-то клоун дал порулить - это не вина Ермака, а вина того клоуна, который дал ему порулить.

А то, что какой-то клоун у руля страны - это не вина того клоуна, а вина тех, кто за него проголосовал.
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02.06.2020 19:35 Відповісти
А кого він зрадив? Він чесно служить своїй державі- Москві. Зраджують свої. А він ніколи не був українцем. Як і кримчани.
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02.06.2020 22:00 Відповісти
Ермаки продают Родину, а Германия их поддерживает.
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02.06.2020 19:19 Відповісти
если кто-то уполномочил Ермака продавать Украину, то в чём его вина ?
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02.06.2020 19:32 Відповісти
Одне не заперечує інше. Він зрадник з повноваженнями наданими презЕдентом
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02.06.2020 20:01 Відповісти
президент не може формально надати завхозу такі повноваження.

а нема формальних повноважень - нема порушення повноважень.
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02.06.2020 20:18 Відповісти
Тогда возникает вопрос о легитимности переговоров...
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02.06.2020 21:02 Відповісти
не возникает никакого вопроса.

Зелёного наркомана откачают и подсунут подписать результат.
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02.06.2020 21:31 Відповісти
"Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины."

"Мы еще раз доказали, что Украина делает всё для того, чтобы мирный процесс двигался"

"Было исчерпывающее выступление министра обороны, который доказал, что происходит, цифрами, фактами, на картах."

"..украинская делегация провела очень плодотворные переговоры."
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02.06.2020 19:19 Відповісти
"Ермак: Берлин поддерживает Киев (сволочи фрицевские) в его инициативах по Минскому процессу (и мешает мне выполнять указания с Кремля, по развалу верхнего эшелона власти в Украине...)".
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02.06.2020 19:21 Відповісти
Берлин раньше знал как поступать с ермаками такими.....
да так шо не рыпались на бутылке
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02.06.2020 19:21 Відповісти
Це ж німці висловили сумніви в проукраїнській позиції Єрмака ?
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02.06.2020 19:22 Відповісти
Ни ермаку, ни его шестерке зеленскому не верит никто: ни враги, ни друзья Украины, ни равнодушные.
Не позорьтесь, скоты, уйдите добровольно!
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02.06.2020 19:24 Відповісти
Зеленскай в руках у ЗЕрмака
Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу - Цензор.НЕТ 350
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02.06.2020 19:27 Відповісти
Та ну... Мавпочка набагато миліша на вигляд, ніж кловун.
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02.06.2020 19:56 Відповісти
то ты ещё голос этой милочки не слышала.

а рост совпадает и уровень IQ тоже.
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02.06.2020 20:20 Відповісти
Правильно. уже выработался рефлекс - что скажет Ермак, всё не так
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02.06.2020 20:55 Відповісти
Ермак мы тебе голову отрежем и твоим детям как сабакам , если ты будешь сдавать Украину .Запомни *****.
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02.06.2020 19:24 Відповісти
а он при чём ?
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02.06.2020 19:29 Відповісти
это тот ермак что портфели продаёт?
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02.06.2020 19:25 Відповісти
продает зеленский, этот кассир
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02.06.2020 20:24 Відповісти
_Перевод с языка слуги врага: союзник путлера Херманея милостиво одобряет действия украинских коллаборантов по предательству Украины на расправу захватчику.
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02.06.2020 19:25 Відповісти
_"Хермания одобряет наше предательство Украины в когти расии", - говорит д`Ермак. Мнение безропотного украинского народа слуг москвы вообще не интересует.
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02.06.2020 19:30 Відповісти
От дивлюся я на цей цирк і міркую собі: ну хто такий отой Єрмак? Головний секретут ОПУ, а тягне на себе обов'язки МЗС, КМУ та найвеличнішого, лишаючи останньому право на відосики та перерізання стрічок. І мимоволі виникає запитання: а нашо нам такий Президент, який свої обов'язки не виконує, зате зарплатню за це отримує? Та й чи потрібен нам той прокацаплений головний секретут теж?
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02.06.2020 19:31 Відповісти
_Режим 3Енуковича грабит народ, предаёт страну смертельному врагу, а тебя больше всего заботят формальности? Ну и ну! Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу - Цензор.НЕТ 3726
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02.06.2020 19:42 Відповісти
Але такі маленькі формальності можуть надати непорушний правовий статус для зміни влади як мирним, так і силовим шляхом
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02.06.2020 20:06 Відповісти
Ермак - глава канцелярии президента.Одно дело сопровождать президента в поездках,но лететь на международные переговоры,да еще во главе делегации,плюс его поведение,амбиции...Да это тянет минимум на вице-президента,но не на клерка.Похоже у нас режим Ермака-Зеленского.
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02.06.2020 19:32 Відповісти
Може й так, але в мене стійке відчуття, що ЗЕ! - то лише ширма на посаді для єрмакоподібних як ОПУ, так і у ВРУ та КМУ
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02.06.2020 20:05 Відповісти
Во главе с Шредером?
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02.06.2020 19:34 Відповісти
Немцы наконец смогут открыто торговать газом с Макшанией.
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02.06.2020 19:39 Відповісти
Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу - Цензор.НЕТ 8201
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02.06.2020 19:41 Відповісти
"у Меркель відкрито заявили, що єрмак працює на російські спецслужби".
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02.06.2020 19:45 Відповісти
зеленский сцыт в глаза
ярмак убеждает лохов - то роса
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02.06.2020 20:21 Відповісти
"Компромисс с обеих сторон" по российски это значит признание российских террористов на Донбассе, федерализация Украины, 2 -3 гражданства в Украине включая российское, полученное в Крыму и в Лугандонии, отказ Украины от ЕС и от НАТО, снятие санкций с Московии за вооруженное вторжение в Украину и убийство нескольких десятков тысяч украинцев и миллионы переселенцев, принятие "российского языка" во вновь созданных "российскоязычных федеративных областях" Украины, украинский Крым остается в составе Московии и тд. и тп.
Вы хочете такого "мира" ??? Это не мир, это полная капитуляция.
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02.06.2020 20:41 Відповісти
Селедки уже не хватает давать, придется на кильку переходить.
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02.06.2020 20:58 Відповісти
"Глава ОП считает, что в Берлине украинская делегация провела очень плодотворные переговоры".

Жаль, что Ермак не уточнил, в чью пользу сия плодотворность была направлена - Украины или России?
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02.06.2020 20:58 Відповісти
Еще бы тевтоны были не довольны начальником зе-канцелярии.Ведь он, небось, из кожи лез нахваливая и проталкивая, на унижение Украине, капитулянско-пораженческий план их соотечественника.
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02.06.2020 21:07 Відповісти
Тут один чернокожий из Миннеаполиса, тоже искал компромисса с полицейским, примерно, как сейчас Украина ищет компромисса с агрессором (только вдумайтесь в это) с Россией, закончилось все печально, та же участь ждет и Украину. А что касается Ермака, то он даже не Чемберлен, а обыкновенный агент ФСБ по кличке "козырь".
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02.06.2020 21:49 Відповісти
Если бы немецкая и европейская бюрократии в целом, хотели что бы, что бы на Донбассе закончилась война (точнее, что бы Россия перестала убивать украинцев на их же земле) они бы сделали это легко, введя действительно действенные санкции, но газ оказался для них оказался дороже жизней украинцев.
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02.06.2020 21:57 Відповісти
Россия уже один раз гарантировала Украине территориальную целостность (Будапештский меморандум) и где гарантия, что после полной капитуляции имени какого-то Ермака (агент ФСБ "козырь") который не понятно на каком основании ведет переговоры от имени Украины, даже после этой унизительной капитуляции, нас не превратят в рабов "русского мира". Ермаку видимо обещано место гауляйтера Украины в этой новой системе мира. Разве за это более 13 000 украинцев отдали свои жизни?
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02.06.2020 22:16 Відповісти
Маас отправил Ермаков и Таранов водить пальцем по карте у министра обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Сам один на один беседовал с Кулебой. Недолго.

На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса".

Интересно, что они будут 3,14здеть, когда правда откроется??
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03.06.2020 06:54 Відповісти
це ти з Маасом компроміси обговорив? скільки ви ще компромісів ***** відасте з зеленим виродком?
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03.06.2020 07:30 Відповісти
 
 