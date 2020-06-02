Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслює, що в Німеччині підтримують ініціативи України щодо Мінського процесу, а українська сторона знову показала, що робить зі свого боку все для просування мирного процесу.
"По-перше, ми почули на всіх зустрічах про безумовну підтримку України. Нас підтримують за новим форматом, який ми зробили сьогодні в Тристоронній контактній групі в Мінську, коли указом президента підняли рівень представництва української делегації. Ми ще раз довели, що Україна робить все для того, щоб мирний процес рухався", - повідомив він журналістам у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Єрмак вказав, що українська сторона розповіла в Берліні про факти продовження стрілянини на Донбасі, які, на жаль, фіксуються. "Був вичерпний виступ міністра оборони, який довів те, що відбувається, цифрами, фактами, на картах", - зазначив він.
Глава ОП вважає, що в Берліні українська делегація провела дуже плідні переговори.
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И в вопросе отбиться от Кацапии
и в вопросе сдаться Кацапии.
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.;
Бо цікаво.
полномочиями Ермака не предусмотрена возможность державної зради.
А то, что Ермаку какой-то клоун дал порулить - это не вина Ермака, а вина того клоуна, который дал ему порулить.
А то, что какой-то клоун у руля страны - это не вина того клоуна, а вина тех, кто за него проголосовал.
а нема формальних повноважень - нема порушення повноважень.
Зелёного наркомана откачают и подсунут подписать результат.
"Мы еще раз доказали, что Украина делает всё для того, чтобы мирный процесс двигался"
"Было исчерпывающее выступление министра обороны, который доказал, что происходит, цифрами, фактами, на картах."
"..украинская делегация провела очень плодотворные переговоры."
да так шо не рыпались на бутылке
Не позорьтесь, скоты, уйдите добровольно!
а рост совпадает и уровень IQ тоже.
ярмак убеждает лохов - то роса
Вы хочете такого "мира" ??? Это не мир, это полная капитуляция.
Жаль, что Ермак не уточнил, в чью пользу сия плодотворность была направлена - Украины или России?
На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса".
Интересно, что они будут 3,14здеть, когда правда откроется??