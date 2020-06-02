Єрмак: Берлін підтримує Київ у його ініціативах щодо Мінського процесу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслює, що в Німеччині підтримують ініціативи України щодо Мінського процесу, а українська сторона знову показала, що робить зі свого боку все для просування мирного процесу.

"По-перше, ми почули на всіх зустрічах про безумовну підтримку України. Нас підтримують за новим форматом, який ми зробили сьогодні в Тристоронній контактній групі в Мінську, коли указом президента підняли рівень представництва української делегації. Ми ще раз довели, що Україна робить все для того, щоб мирний процес рухався", - повідомив він журналістам у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак вказав, що українська сторона розповіла в Берліні про факти продовження стрілянини на Донбасі, які, на жаль, фіксуються. "Був вичерпний виступ міністра оборони, який довів те, що відбувається, цифрами, фактами, на картах", - зазначив він.

Глава ОП вважає, що в Берліні українська делегація провела дуже плідні переговори.

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