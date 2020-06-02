Ермак: Берлин поддерживает Киев в его инициативах по Минскому процессу
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в Германии поддерживают инициативы Украины по Минскому процессу, а украинская сторона вновь показала, что делает со своей стороны всё для продвижения мирного процесса.
"Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают по новому формату, который мы сделали сегодня в Трехсторонней контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает всё для того, чтобы мирный процесс двигался", - сообщил он журналистам во вторник в Берлине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ермак указал, что украинская сторона рассказала в Берлине о фактах продолжения стрельбы на Донбассе, которые, к сожалению, фиксируются. "Было исчерпывающее выступление министра обороны, который доказал, что происходит, цифрами, фактами, на картах", - отметил он.
Глава ОП считает, что в Берлине украинская делегация провела очень плодотворные переговоры.
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И в вопросе отбиться от Кацапии
и в вопросе сдаться Кацапии.
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.;
Бо цікаво.
полномочиями Ермака не предусмотрена возможность державної зради.
А то, что Ермаку какой-то клоун дал порулить - это не вина Ермака, а вина того клоуна, который дал ему порулить.
А то, что какой-то клоун у руля страны - это не вина того клоуна, а вина тех, кто за него проголосовал.
а нема формальних повноважень - нема порушення повноважень.
Зелёного наркомана откачают и подсунут подписать результат.
"Мы еще раз доказали, что Украина делает всё для того, чтобы мирный процесс двигался"
"Было исчерпывающее выступление министра обороны, который доказал, что происходит, цифрами, фактами, на картах."
"..украинская делегация провела очень плодотворные переговоры."
да так шо не рыпались на бутылке
Не позорьтесь, скоты, уйдите добровольно!
а рост совпадает и уровень IQ тоже.
ярмак убеждает лохов - то роса
Вы хочете такого "мира" ??? Это не мир, это полная капитуляция.
Жаль, что Ермак не уточнил, в чью пользу сия плодотворность была направлена - Украины или России?
На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса".
Интересно, что они будут 3,14здеть, когда правда откроется??