Заступник командира арсеналу на Івано-Франківщині найняв для установки камер відеоспостереження підрядників без допуску до держтаємниці, - СБУ
Економічна контррозвідка Служби безпеки України викрила заступника командира однієї з військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області, який залучив до робіт з обладнання охоронного периметру режимного об’єкту підрядників без допуску до державної таємниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регіонального управління СБУ.
На Івано-Франківщині СБУ викрила заступника командира арсеналу озброєння на розголошенні держтаємниці
За даними слідства, представники чотирьох комерційних структур займалися облаштуванням системи протипожежного оповіщення і встановленням камер відеофіксації на території військового арсеналу. При цьому підрядники не мали спеціальних дозволів на проведення відповідних робіт.
Також слідчі СБУ встановили, що проектанти розробили і зберігали документацію з оснащення охоронного периметру та споруд військової частини в приміщеннях без забезпечення режиму таємності.
У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 422 Кримінального кодексу України співробітники спецслужби вилучили таємні документи.
Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у розголошенні відомостей військового характеру, що становлять держтаємницю.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это их на периметр загнали, а не туда, где действительно нужны особые допуски.
Это как я работал в монтажной бригаде и числился подсобником, ибо для работ нужен был "допуск к высотным работам", а такого ни у кого не было, зато у нас получал зарплату человек который этот допуск имел и не работал....
А допуск скорее всего только у конторы крышуемой СБУ из сбушников пенсов...а тут их опа и прокатили..
Тут, очевидно, имеющие допуск ни черта не смыслят в колбасных обрезках, при этом требуют немеряно бабла за свои "услуги".
Схема посещений секретная?? Та я вас умоляю...при совке построенное...все проекты в мацкве есть..с момента строительства....