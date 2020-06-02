Заступник командира арсеналу на Івано-Франківщині найняв для установки камер відеоспостереження підрядників без допуску до держтаємниці, - СБУ

Економічна контррозвідка Служби безпеки України викрила заступника командира однієї з військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області, який залучив до робіт з обладнання охоронного периметру режимного об’єкту підрядників без допуску до державної таємниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регіонального управління СБУ.

На Івано-Франківщині СБУ викрила заступника командира арсеналу озброєння на розголошенні держтаємниці

За даними слідства, представники чотирьох комерційних структур займалися облаштуванням системи протипожежного оповіщення і встановленням камер відеофіксації на території військового арсеналу. При цьому підрядники не мали спеціальних дозволів на проведення відповідних робіт.

Також слідчі СБУ встановили, що проектанти розробили і зберігали документацію з оснащення охоронного периметру та споруд військової частини в приміщеннях без забезпечення режиму таємності.

У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 422 Кримінального кодексу України співробітники спецслужби вилучили таємні документи.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у розголошенні відомостей військового характеру, що становлять держтаємницю.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

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