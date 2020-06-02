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Заступник командира арсеналу на Івано-Франківщині найняв для установки камер відеоспостереження підрядників без допуску до держтаємниці, - СБУ

Заступник командира арсеналу на Івано-Франківщині найняв для установки камер відеоспостереження підрядників без допуску до держтаємниці, - СБУ

Економічна контррозвідка Служби безпеки України викрила заступника командира однієї з військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області, який залучив до робіт з обладнання охоронного периметру режимного об’єкту підрядників без допуску до державної таємниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регіонального управління СБУ.

На Івано-Франківщині СБУ викрила заступника командира арсеналу озброєння на розголошенні держтаємниці

За даними слідства, представники чотирьох комерційних структур займалися облаштуванням системи протипожежного оповіщення і встановленням камер відеофіксації на території військового арсеналу. При цьому підрядники не мали спеціальних дозволів на проведення відповідних робіт.

Також слідчі СБУ встановили, що проектанти розробили і зберігали документацію з оснащення охоронного периметру та споруд військової частини в приміщеннях без забезпечення режиму таємності.

У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 422 Кримінального кодексу України співробітники спецслужби вилучили таємні документи.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у розголошенні відомостей військового характеру, що становлять держтаємницю.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Заступник командира арсеналу на Івано-Франківщині найняв для установки камер відеоспостереження підрядників без допуску до держтаємниці, - СБУ 01

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Автор: 

Арсенал (17) держтаємниця (41) Івано-Франківськ (516) СБУ (12780) Івано-Франківська область (945)


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Топ коментарі
+5
А если бы нанял подрядчиков с допуском то цена бы во сколько раз выросла ? И я не исключаю что допуск этот имеют вообще избранные подрядчики .Монополия короче чья то , а этот замкомандира видать хотел наварить на разнице
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02.06.2020 20:55
+2
А на хіба допуск до ДТ при встановленні камер по периметру, що усім видний?
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02.06.2020 21:20
+2
Та я вас умоляю, всего то подрядчик арсенала. У на с на СБУ поставали хер знает кого с женой московиткой и тёщей в подмосковье, в генпрокурорах ходило такое же, сивохов в РНБН допустили, а тут всего то арсенал.
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02.06.2020 21:26
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А если бы нанял подрядчиков с допуском то цена бы во сколько раз выросла ? И я не исключаю что допуск этот имеют вообще избранные подрядчики .Монополия короче чья то , а этот замкомандира видать хотел наварить на разнице
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02.06.2020 20:55 Відповісти
Если-б вы знали поднаготную этих взлётно-посадочных полос , - то наверняка молчали бы ... .
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02.06.2020 21:35 Відповісти
Совешенно верно! В "правильных тендерах" доступ к гостайне пишут для "отсекающих условий" чтобы никто чужой часом не вклинился
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02.06.2020 21:40 Відповісти
Дебил, или коллаборант.
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02.06.2020 20:59 Відповісти
Напевне місцевим хотів дати заробити. Якась маленька фірма, а допуск коштує скільки що вони й за рік не зароблять.
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02.06.2020 21:19 Відповісти
А на хіба допуск до ДТ при встановленні камер по периметру, що усім видний?
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02.06.2020 21:20 Відповісти
Абсолютно верно.
Это их на периметр загнали, а не туда, где действительно нужны особые допуски.
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02.06.2020 23:31 Відповісти
Сразу вопрос, а кто оплатит подрядчиков с допуском, и есть ли такие...
Это как я работал в монтажной бригаде и числился подсобником, ибо для работ нужен был "допуск к высотным работам", а такого ни у кого не было, зато у нас получал зарплату человек который этот допуск имел и не работал....
А допуск скорее всего только у конторы крышуемой СБУ из сбушников пенсов...а тут их опа и прокатили..
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02.06.2020 21:23 Відповісти
Та я вас умоляю, всего то подрядчик арсенала. У на с на СБУ поставали хер знает кого с женой московиткой и тёщей в подмосковье, в генпрокурорах ходило такое же, сивохов в РНБН допустили, а тут всего то арсенал.
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02.06.2020 21:26 Відповісти
Ой, я описывал как то, что служба киберразведки при Януковиче состояла из тупых очковтирателей, которые в подметки не годились некоторым детективным агенствам.
Тут, очевидно, имеющие допуск ни черта не смыслят в колбасных обрезках, при этом требуют немеряно бабла за свои "услуги".
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02.06.2020 21:29 Відповісти
А что секретного в пожарной сигнализации?? Схема расположения датчиков?? Так их согласно норм располагают...любой проектант это сделает имея схему помещения...
Схема посещений секретная?? Та я вас умоляю...при совке построенное...все проекты в мацкве есть..с момента строительства....
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02.06.2020 21:32 Відповісти
Ну, конечно же нужно разрешить допуск к военным арсеналам всех, кому не лень. А потом жалуетесь, что арсеналы на воздух взлетают. Как дети малые, чес слово.
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02.06.2020 21:55 Відповісти
Расстреляйте подрядчиков и тема сохранения военной тайны исчезнет сама собой.
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02.06.2020 22:52 Відповісти
Воно саме знає як країну грабувати й знищувати Нащо єдиноначаліє...,Цікаво навіщо існують Трибунали
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02.06.2020 22:53 Відповісти
фсбу
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03.06.2020 02:51 Відповісти
ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ )))
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03.06.2020 08:04 Відповісти
Можна подумати що, ЗСУ чи БУ не має відповідої служби, яка займається обладнанням спецоб'єктів.
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03.06.2020 10:05 Відповісти
 
 