Замкомандира арсенала на Ивано-Франковщине нанял для установки камер видеонаблюдения подрядчиков без допуска к гостайне, - СБУ

Экономическая контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила заместителя командира одной из воинских частей, дислоцированных в Ивано-Франковской области, который привлек к работам по оборудованию охранного периметра режимного объекта подрядчиков без допуска к государственной тайне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ.

По данным следствия, представители четырех коммерческих структур занимались обустройством системы противопожарного оповещения и установлением камер видеофиксации на территории военного арсенала. При этом подрядчики не имели специальных разрешений на проведение соответствующих работ.

Также следователи СБУ установили, что проектанты разработали и хранили документацию по оснащению охранного периметра и сооружений воинской части в помещениях без обеспечения режима секретности.

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В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 422 Уголовного кодекса Украины сотрудники спецслужбы изъяли секретные документы.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в разглашении сведений военного характера, составляющих гостайну.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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