Замкомандира арсенала на Ивано-Франковщине нанял для установки камер видеонаблюдения подрядчиков без допуска к гостайне, - СБУ
Экономическая контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила заместителя командира одной из воинских частей, дислоцированных в Ивано-Франковской области, который привлек к работам по оборудованию охранного периметра режимного объекта подрядчиков без допуска к государственной тайне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ.
По данным следствия, представители четырех коммерческих структур занимались обустройством системы противопожарного оповещения и установлением камер видеофиксации на территории военного арсенала. При этом подрядчики не имели специальных разрешений на проведение соответствующих работ.
Также следователи СБУ установили, что проектанты разработали и хранили документацию по оснащению охранного периметра и сооружений воинской части в помещениях без обеспечения режима секретности.
В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 422 Уголовного кодекса Украины сотрудники спецслужбы изъяли секретные документы.
Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в разглашении сведений военного характера, составляющих гостайну.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
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Это их на периметр загнали, а не туда, где действительно нужны особые допуски.
Это как я работал в монтажной бригаде и числился подсобником, ибо для работ нужен был "допуск к высотным работам", а такого ни у кого не было, зато у нас получал зарплату человек который этот допуск имел и не работал....
А допуск скорее всего только у конторы крышуемой СБУ из сбушников пенсов...а тут их опа и прокатили..
Тут, очевидно, имеющие допуск ни черта не смыслят в колбасных обрезках, при этом требуют немеряно бабла за свои "услуги".
Схема посещений секретная?? Та я вас умоляю...при совке построенное...все проекты в мацкве есть..с момента строительства....