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Замкомандира арсенала на Ивано-Франковщине нанял для установки камер видеонаблюдения подрядчиков без допуска к гостайне, - СБУ

Замкомандира арсенала на Ивано-Франковщине нанял для установки камер видеонаблюдения подрядчиков без допуска к гостайне, - СБУ

Экономическая контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила заместителя командира одной из воинских частей, дислоцированных в Ивано-Франковской области, который привлек к работам по оборудованию охранного периметра режимного объекта подрядчиков без допуска к государственной тайне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ.

По данным следствия, представители четырех коммерческих структур занимались обустройством системы противопожарного оповещения и установлением камер видеофиксации на территории военного арсенала. При этом подрядчики не имели специальных разрешений на проведение соответствующих работ.

Также следователи СБУ установили, что проектанты разработали и хранили документацию по оснащению охранного периметра и сооружений воинской части в помещениях без обеспечения режима секретности.

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В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 422 Уголовного кодекса Украины сотрудники спецслужбы изъяли секретные документы.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в разглашении сведений военного характера, составляющих гостайну.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Замкомандира арсенала на Ивано-Франковщине нанял для установки камер видеонаблюдения подрядчиков без допуска к гостайне, - СБУ 01

Также смотрите: СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Арсенал (24) гостайна (74) Ивано-Франковск (827) СБУ (19861) Ивано-Франковская область (916)


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Топ комментарии
+5
А если бы нанял подрядчиков с допуском то цена бы во сколько раз выросла ? И я не исключаю что допуск этот имеют вообще избранные подрядчики .Монополия короче чья то , а этот замкомандира видать хотел наварить на разнице
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02.06.2020 20:55
+2
А на хіба допуск до ДТ при встановленні камер по периметру, що усім видний?
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02.06.2020 21:20
+2
Та я вас умоляю, всего то подрядчик арсенала. У на с на СБУ поставали хер знает кого с женой московиткой и тёщей в подмосковье, в генпрокурорах ходило такое же, сивохов в РНБН допустили, а тут всего то арсенал.
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02.06.2020 21:26
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А если бы нанял подрядчиков с допуском то цена бы во сколько раз выросла ? И я не исключаю что допуск этот имеют вообще избранные подрядчики .Монополия короче чья то , а этот замкомандира видать хотел наварить на разнице
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02.06.2020 20:55 Ответить
Если-б вы знали поднаготную этих взлётно-посадочных полос , - то наверняка молчали бы ... .
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02.06.2020 21:35 Ответить
Совешенно верно! В "правильных тендерах" доступ к гостайне пишут для "отсекающих условий" чтобы никто чужой часом не вклинился
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02.06.2020 21:40 Ответить
Дебил, или коллаборант.
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02.06.2020 20:59 Ответить
Напевне місцевим хотів дати заробити. Якась маленька фірма, а допуск коштує скільки що вони й за рік не зароблять.
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02.06.2020 21:19 Ответить
А на хіба допуск до ДТ при встановленні камер по периметру, що усім видний?
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02.06.2020 21:20 Ответить
Абсолютно верно.
Это их на периметр загнали, а не туда, где действительно нужны особые допуски.
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02.06.2020 23:31 Ответить
Сразу вопрос, а кто оплатит подрядчиков с допуском, и есть ли такие...
Это как я работал в монтажной бригаде и числился подсобником, ибо для работ нужен был "допуск к высотным работам", а такого ни у кого не было, зато у нас получал зарплату человек который этот допуск имел и не работал....
А допуск скорее всего только у конторы крышуемой СБУ из сбушников пенсов...а тут их опа и прокатили..
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02.06.2020 21:23 Ответить
Та я вас умоляю, всего то подрядчик арсенала. У на с на СБУ поставали хер знает кого с женой московиткой и тёщей в подмосковье, в генпрокурорах ходило такое же, сивохов в РНБН допустили, а тут всего то арсенал.
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02.06.2020 21:26 Ответить
Ой, я описывал как то, что служба киберразведки при Януковиче состояла из тупых очковтирателей, которые в подметки не годились некоторым детективным агенствам.
Тут, очевидно, имеющие допуск ни черта не смыслят в колбасных обрезках, при этом требуют немеряно бабла за свои "услуги".
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02.06.2020 21:29 Ответить
А что секретного в пожарной сигнализации?? Схема расположения датчиков?? Так их согласно норм располагают...любой проектант это сделает имея схему помещения...
Схема посещений секретная?? Та я вас умоляю...при совке построенное...все проекты в мацкве есть..с момента строительства....
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02.06.2020 21:32 Ответить
Ну, конечно же нужно разрешить допуск к военным арсеналам всех, кому не лень. А потом жалуетесь, что арсеналы на воздух взлетают. Как дети малые, чес слово.
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02.06.2020 21:55 Ответить
Расстреляйте подрядчиков и тема сохранения военной тайны исчезнет сама собой.
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02.06.2020 22:52 Ответить
Воно саме знає як країну грабувати й знищувати Нащо єдиноначаліє...,Цікаво навіщо існують Трибунали
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02.06.2020 22:53 Ответить
фсбу
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03.06.2020 02:51 Ответить
ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ )))
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03.06.2020 08:04 Ответить
Можна подумати що, ЗСУ чи БУ не має відповідої служби, яка займається обладнанням спецоб'єктів.
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03.06.2020 10:05 Ответить
 
 