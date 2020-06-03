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Від сьогодні буде частково обмежено рух Столичним шосе у Києві. КАРТА

Від сьогодні буде частково обмежено рух Столичним шосе у Києві. КАРТА

Із середи, 3 червня, буде частково обмежено рух на Столичному шосе в районі ст. м. "Видубичі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській міськдержадміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

"На Столичному шосе фахівці КП "Київтеплоенерго" ремонтуватимуть трубопровід. Роботи розпочнуть у ніч проти середи 3 червня. За попередніми планами, ремонт триватиме до 7 червня. Утім, точний час буде відомо після оцінки масштабів заміни трубопроводу", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

Зазначається, що під час робіт рух буде частково обмежено в 2 крайніх лівих смугах.

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Від сьогодні буде частково обмежено рух Столичним шосе у Києві 01

Чиновники уточнили, що працюватимуть тепловики поблизу розв'язки біля ст. м. "Видубичі" в напрямку виїзду з міста.

Автор: 

дороги (3056) КМДА (2365) Київ (19422) ремонт (2296) Київавтодор (277)


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Специально подбирали так, чтобы пятницу захватить?
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03.06.2020 08:02 Відповісти
Так там і так все відгорожено вже років 5 як чи це вже в іншому місці?
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03.06.2020 12:41 Відповісти
 
 