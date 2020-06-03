Міносвіти: Щодо затриманого на хабарі співробітника розпочато дисциплінарне провадження

Міністерство освіти і науки України отримало повідомлення від прокуратури №6 м.Києва щодо здійснення нею процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди працівником міністерства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Міністерство співпрацює зі слідством, здійснює всі необхідні заходи та сприяє проведенню розслідування. Остаточне рішення в цій справі ухвалюватимуть правоохоронні органи та суд", - йдеться в повідомленні.

Міністерство почало дисциплінарне провадження стосовно затриманого працівника.

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Зазначається, що Міносвіти системно проводить роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції. Всі співробітники ознайомлені зі спеціальними обмеженнями, вимогами та заборонами під час проходження державної служби, які встановлені ЗУ "Про державну службу" та "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, раніше Контррозвідка СБУ спіймала чиновника Міносвіти на отриманні "відкатів" з оборонних розробок.