Контррозвідка СБУ спіймала чиновника Міносвіти на отриманні "відкатів" за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері. ФОТОрепортаж

У Києві контррозвідники Служби безпеки України викрили чиновника Директорату науки Міністерства освіти і науки України на отриманні "відкатів" за ухвалення рішень щодо фінансування науково-дослідних конструкторських робіт, зокрема в галузі оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 10% від суми, виділеної на державне оборонне замовлення в інтересах Міністерства оборони України. Розробка стосувалась військових захисних технологій.

Правоохоронці затримали чиновника у Шевченківському районі столиці, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень від директора одного з оборонно-промислових підприємств Київщини.

Як зазначили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, в приміщенні Директорату Міністерства освіти і науки України проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії. За даними слідства, чиновник Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника держпідприємства за перемогу в конкурсі з призовим фондом в 3 млн грн.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Ухвалюється рішення щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу.

Затримання проводилось під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

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