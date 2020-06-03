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Новини Фото Хабарники
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Контррозвідка СБУ спіймала чиновника Міносвіти на отриманні "відкатів" за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері. ФОТОрепортаж

У Києві контррозвідники Служби безпеки України викрили чиновника Директорату науки Міністерства освіти і науки України на отриманні "відкатів" за ухвалення рішень щодо фінансування науково-дослідних конструкторських робіт, зокрема в галузі оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 10% від суми, виділеної на державне оборонне замовлення в інтересах Міністерства оборони України. Розробка стосувалась військових захисних технологій.

Правоохоронці затримали чиновника у Шевченківському районі столиці, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень від директора одного з оборонно-промислових підприємств Київщини.

Контррозвідка СБУ спіймала чиновника Міносвіти на отриманні відкатів за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері 01

Як зазначили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, в приміщенні Директорату Міністерства освіти і науки України проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії. За даними слідства, чиновник Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника держпідприємства за перемогу в конкурсі з призовим фондом в 3 млн грн.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Контррозвідка СБУ спіймала чиновника Міносвіти на отриманні відкатів за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері 02

Ухвалюється рішення щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу.

Затримання проводилось під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

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Контррозвідка СБУ спіймала чиновника Міносвіти на отриманні відкатів за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері 03
Контррозвідка СБУ спіймала чиновника Міносвіти на отриманні відкатів за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері 04
Контррозвідка СБУ спіймала чиновника Міносвіти на отриманні відкатів за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері 05

Автор: 

хабар (4702) Київ (19463) Міносвіти (1412) Офіс Генпрокурора (3249)


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А этот шо продавал ?

Вот Крадуцкие продавали маски и зерно из Госсрезерва
Ермаки продавали должности
А этот - образование?
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03.06.2020 09:34 Відповісти
вагон букварей толканул
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03.06.2020 09:55 Відповісти
Не зміг *откат * заховати ...*Жаба * задавила провести через підставних .
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03.06.2020 09:37 Відповісти
Доброе прокуратура працює. І продовжуйте в тому ж руслі, хабарникам не місце в нашій державі!
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03.06.2020 09:41 Відповісти
проте сісти повинні обидві і той що хотів отримати перемогу у незаконний спосіб що другий який брав хабар...
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03.06.2020 10:02 Відповісти
Ловити мух біля лайна - то справа добра, але безглузда.
Може краще не фінансувати із бюджета "осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий"
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03.06.2020 10:24 Відповісти
Хто, коли і за яких обставин прийняв рішення про фвнансування офісів преза і генпрокурора, якщо у бюджеті немає жодного з цих фейкових збіговиськ?
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03.06.2020 09:50 Відповісти
 
 