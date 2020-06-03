Минобразования: В отношении задержанного на взятке сотрудника начато дисциплинарное производство
Министерство образования и науки Украины получило сообщение от прокуратуры №6 г. Киева относительно осуществления ею процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды работником министерства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Министерство сотрудничает со следствием, осуществляет все необходимые мероприятия и способствует проведению расследования. Окончательное решение по этому делу будут принимать правоохранительные органы и суд", - говорится в сообщении.
Министерство начало дисциплинарное производство в отношении задержанного работника.
Отмечается, что Минобразования системно проводит разъяснительную работу по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции. Все сотрудники ознакомлены со специальными ограничениями, требованиями и запретами при прохождении государственной службы, установленных ЗУ "О государственной службе" и "О предотвращении коррупции".
Напомним, ранее Контрразведка СБУ поймала чиновника Минобразования на получении "откатов" по оборонным разработкам.
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