Терористи "ЛНР" зробили російську єдиною державною мовою

Російська мова офіційно визнана єдиною державною в самопроголошеній "Луганській Народній Республіці".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, "парламент ЛНР" в середу, 3 червня, ухвалив відповідний закон.

Рішення було підтримано практично одноголосно. Лише один з парламентарів утримався від голосування.

Законопроєкт, що вносить зміни до статті 10 "конституції республіки", був раніше внесений ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Згідно з попереднім текстом, державними мовами в "республіці" є російська та українська.

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