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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы "ЛНР" сделали русский единственным государственным языком

Террористы

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной "Луганской народной республике".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, "парламент ЛНР" в среду, 3 июня, принял соответствующий закон.

Решение было поддержано практически единогласно. Лишь один из парламентариев воздержался от голосования.

Законопроект, вносящий изменения в статью 10 "конституции республики", был ранее внесен главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником.

Согласно предыдущему тексту, государственными языками в "республике" являются русский и украинский.

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украинский язык (1189) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+29
100%! Украинский язык должен быть всегда единственным государственным языком. Всякое покушение на это положение конституции и законом должно квалифицироваться, как преступление и строго наказываться.
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03.06.2020 13:01
+24
Учитесь как посылать на три буквы тех кто говорит, что необходимо в Украине венгерский, чувашский, мордовский, кацапский языки. Всегда поражался тупостью и трусостью некоторых, уверен что проголосовало за единственный кацапский язык в Лугондонии трусливые хохлы в своём большинстве
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03.06.2020 12:56
+15
а раньше был днр-ский, лнр-ский и руцкий! но сборная команда лингвистов из обеих псевдореспублик вышла наконец из запоя и поняла что это одно и то же.
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03.06.2020 12:58
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Учитесь как посылать на три буквы тех кто говорит, что необходимо в Украине венгерский, чувашский, мордовский, кацапский языки. Всегда поражался тупостью и трусостью некоторых, уверен что проголосовало за единственный кацапский язык в Лугондонии трусливые хохлы в своём большинстве
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03.06.2020 12:56 Ответить
100%! Украинский язык должен быть всегда единственным государственным языком. Всякое покушение на это положение конституции и законом должно квалифицироваться, как преступление и строго наказываться.
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03.06.2020 13:01 Ответить
а раньше был днр-ский, лнр-ский и руцкий! но сборная команда лингвистов из обеих псевдореспублик вышла наконец из запоя и поняла что это одно и то же.
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03.06.2020 12:58 Ответить
Правильно. Раньше они знали и говорили на 3-х изіках и єто біло очень сложно, но потом произошло слияние далеких но родственніх культур и кругом осталась одна мацква. Как всегда.
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03.06.2020 13:25 Ответить
Можна подумати в Лугандонi до сьогодні було дві мови
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03.06.2020 13:00 Ответить
Можно подумать, тут вопрос в язіке вообще... Язік, как заведено у мокш, єто только повод и инструмент.
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03.06.2020 13:23 Ответить
Мова то основа визначення певної народності як нації ,грунт формування національної свідомості
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03.06.2020 14:33 Ответить
наша соловїна мова - могучее оружие, как дуст на пысок москалю
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03.06.2020 16:48 Ответить
ну по селах там ще досі можна почути як не українську так хоча б суржик.
а міста - то все майже завезені
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03.06.2020 14:04 Ответить
справа не тільки в завезених. Здавна міста були місцем ассиміляції в будь якій імперії.
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03.06.2020 14:05 Ответить
в тому й то справа що була хоча б видимість.
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03.06.2020 14:04 Ответить
теж мені республіка, тьху.
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03.06.2020 13:03 Ответить
Какая разница?
зедебил!
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03.06.2020 13:03 Ответить
Готовятся к "объединению с РФ" или к "интеграции с Украиной".. Выберите правильный вариант.. Реально на неизвестный период эти территории утраченные, " наших людей" там осталось максимум 5% и то с большой натяжкой.. Ну и скажите будьте добры 1) почему Украина дает туда бесплатно воду и электричество ( хотя туда и за двойной тариф давать ненужно), это прямая помощь оккупантам и их прихлебателям 2) почему через линию фронта , где каждый день стреляют и убивают и ранят наших бойцов существует проход туда - сюда, а не перекрыто все наглухо ( хотя бы в одну строну для беженцев оставили, так нет) 3) почему Украины выплачивает пенсии, соц выплаты тем людям кто проклинает Украину, призвал Путина, ходил на референдумы, выборы ( и избирался), проводит анти украинскую пропаганду, да чего там прямо воюет против Украины, преследует , пытает патриотов. Тех кто только и мечтает что бы слиться в экстазе с путинским национал- социализмом.
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03.06.2020 13:04 Ответить
>почему Украины выплачивает пенсии

Потому, что в Украине Закон не работает. Не лишают даже гражданство получивших добровольно паспорт РФ, они даже клятву на верность Московии произносили. Хотя это прямо предусмотрено Законом Украины "Про громадянство України".
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03.06.2020 13:55 Ответить
разве в республиках не ишакский язык государственный???
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03.06.2020 13:12 Ответить
Шмаркля нічого не хоче на сказати, чи сівоха?
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03.06.2020 13:15 Ответить
Звісно вони вилупки,але!
Усі ті, хто агітує за "несколько гос.языков в Украине"-йдуть на йух семимильними кроками.
Державна мова едина-українська.Крапка.

А звиздеть и писать,и дышать можете хоть на санскрите,имеете право.
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03.06.2020 13:18 Ответить
Ну вот и хорошо. Теперь я думаю вопрос про русский-второй-государственній, про притеснение русскоязічніх, восставший против язікового угнетения народ донбаса, и прочую подобную чушь в Украине можно закріть навсегда. Украинский должен біть единственнім государственнім и везде в сми, по радио, на тв, в газетах, раде, и тд и тд. должен звучать только он.
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03.06.2020 13:21 Ответить
Терористи "ЛНР" зробили російську єдиною державною мовою - Цензор.НЕТ 8932
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03.06.2020 13:21 Ответить
в этом есть что-то удивительное? Разве в 2014 не было объявлено о строительстве на этих территориях "русского мира"?
Украина тоже не объявляла себя "унитарно-федеративным" государством, ну, в том плане, что в территориальной политике унитаризм, а в языковой федерализм, основанный на многонациональности вообще и на наличие мест компактного проживания отдельных этносов составляющих большинство этих территорий.

3.6.1. Державна мова

№№ 10/99, 13/07, 4/10

Під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус обов'язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя.
Конституцією України статус державної мови надано українській мові (частина перша статті 10). Це повністю відповідає державотворчій ролі української нації, що зазначено у преамбулі Конституції України, нації, яка історично проживає на території України, складає абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі.

Виходячи з положень статті 10 Конституції України та законів України щодо гарантування застосування мов в Україні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання в дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українська мова.
У державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п'ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.



Таким чином, в розвиток конституційних положень про статус української мови як державної та порядок застосування мов згаданими законами України встановлено одну з засад державної мовної політики в сфері освіти: навчальна і виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється українською мовою, поряд з якою можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

П.С. 10/99 - означает, что документ 1999 года
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03.06.2020 13:42 Ответить
А нам на Лугандошию похй - главное чтобы эти совковые упорки из зоны отчуждения ОРДЛО-ХУЙЛО навечно оставались в таком опетушенном состоянии - это лучшее для них наказание, прозябать в Зоне навечно, пока люди в нормальных странах живут.
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03.06.2020 14:15 Ответить
пока люди в нормальных странах живут.

Ну а ты-то каким боком к нормальным людям живущим в нормальных странах? Ты что ли нормальный? Как твоя "нормальная" страна называется? Украина что ли? Когда это она вдруг стала нормальной страной? В Украине есть власть которая хочет и может бороться за процветание государства, а не за инструменты распила "закромов родины"?
Да тебе точно так же будет пох и на ОРЗЛО, и на ОРВРО, и на ОРЧСО. Ты точно так же будешь тут вещать что они "упорки из зоны отчуждения" и, например в "ЗНР", орали "Орбан, введи войска!".
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03.06.2020 15:38 Ответить
казлятина мацкальская пщло нахй своему ***** член досасывать
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03.06.2020 18:20 Ответить
Верной дорогой идете товарисчи.Теперь делайте единой пенсией российскую,единой валютой рубель,единым пачпортом -пачпорт с двухголовой курицей и начинайте паковать чемоданы на раску федераску,бо подзаседелись вы в гостях.
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03.06.2020 14:35 Ответить
https://espreso.tv/article/2020/06/03/******************************************************
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03.06.2020 14:41 Ответить
Кацапы изначально говорили что им нужна российская Украина а не украинская. Вуаля😉
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03.06.2020 15:18 Ответить
А тут приховані колоборанти все хвилюютя за рос. мову як догодити ворогу ,хіба по дорозі нам з цими лднр в них "русский мир" в них герої мотороли і гіві ,то чи по дорозі нам з ними ?Будуйте успішну тут країну,а всякі лднр самі повернутся якщо Україна приваблива ,а так вся так звана дипломатія йде як приєднати, чи приєднатися до лднр.
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03.06.2020 15:25 Ответить
А че не лугандонский?
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03.06.2020 15:27 Ответить
лугандонцы, не хотите жить по украинским законам, не хотите украинской пенсии - так и скажите..
баба з возу - кобилі легше - українські пенсіонери та бюджетники вам, дебілам, лише подякують..
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03.06.2020 15:36 Ответить
 
 