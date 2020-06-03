Террористы "ЛНР" сделали русский единственным государственным языком

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной "Луганской народной республике".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, "парламент ЛНР" в среду, 3 июня, принял соответствующий закон.

Решение было поддержано практически единогласно. Лишь один из парламентариев воздержался от голосования.

Законопроект, вносящий изменения в статью 10 "конституции республики", был ранее внесен главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником.

Согласно предыдущему тексту, государственными языками в "республике" являются русский и украинский.

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