Террористы "ЛНР" сделали русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной "Луганской народной республике".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, "парламент ЛНР" в среду, 3 июня, принял соответствующий закон.
Решение было поддержано практически единогласно. Лишь один из парламентариев воздержался от голосования.
Законопроект, вносящий изменения в статью 10 "конституции республики", был ранее внесен главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником.
Согласно предыдущему тексту, государственными языками в "республике" являются русский и украинский.
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а міста - то все майже завезені
зедебил!
Потому, что в Украине Закон не работает. Не лишают даже гражданство получивших добровольно паспорт РФ, они даже клятву на верность Московии произносили. Хотя это прямо предусмотрено Законом Украины "Про громадянство України".
Усі ті, хто агітує за "несколько гос.языков в Украине"-йдуть на йух семимильними кроками.
Державна мова едина-українська.Крапка.
А звиздеть и писать,и дышать можете хоть на санскрите,имеете право.
Украина тоже не объявляла себя "унитарно-федеративным" государством, ну, в том плане, что в территориальной политике унитаризм, а в языковой федерализм, основанный на многонациональности вообще и на наличие мест компактного проживания отдельных этносов составляющих большинство этих территорий.
3.6.1. Державна мова
№№ 10/99, 13/07, 4/10
Під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус обов'язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя.
Конституцією України статус державної мови надано українській мові (частина перша статті 10). Це повністю відповідає державотворчій ролі української нації, що зазначено у преамбулі Конституції України, нації, яка історично проживає на території України, складає абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі.
Виходячи з положень статті 10 Конституції України та законів України щодо гарантування застосування мов в Україні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання в дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українська мова.
У державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п'ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.
Таким чином, в розвиток конституційних положень про статус української мови як державної та порядок застосування мов згаданими законами України встановлено одну з засад державної мовної політики в сфері освіти: навчальна і виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється українською мовою, поряд з якою можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.
П.С. 10/99 - означает, что документ 1999 года
Ну а ты-то каким боком к нормальным людям живущим в нормальных странах? Ты что ли нормальный? Как твоя "нормальная" страна называется? Украина что ли? Когда это она вдруг стала нормальной страной? В Украине есть власть которая хочет и может бороться за процветание государства, а не за инструменты распила "закромов родины"?
Да тебе точно так же будет пох и на ОРЗЛО, и на ОРВРО, и на ОРЧСО. Ты точно так же будешь тут вещать что они "упорки из зоны отчуждения" и, например в "ЗНР", орали "Орбан, введи войска!".
баба з возу - кобилі легше - українські пенсіонери та бюджетники вам, дебілам, лише подякують..