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Меморіал українських героїв буде створено в Києві, - Кабмін

Меморіал українських героїв буде створено в Києві, - Кабмін

Кабінет Міністрів України затвердив організаційний комітет для створення Меморіалу українських героїв.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ.

Головою оргкомітету призначено віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Оргкомітету доручено за місяць розробити і затвердити план заходів щодо створення меморіалу українських героїв.

Крім того, необхідно буде розробити концепцію меморіалу, визначити місце його розміщення і провести архітектурний конкурс.

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Зазначається, що реалізація цього рішення дозволить увіковічнити пам'ять про воїнів, які боролися за свободу, незалежність і територіальну цілісність України в протистоянні російській агресії, українських борців за незалежність 20 століття, зберегти національну пам'ять про мужність і патріотизм захисників української держави.

Автор: 

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Отмечается, что реализация данного решения позволит увековечить память про воинов, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость 20 столетия Источник: https://censor.net/n3199761 - а в двадцать первом столетии, например с 2014 года, с РусскимиФашистами проблем нет, за независимость не боремся уже?
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03.06.2020 14:13 Відповісти
Навряд чи це станеться - он ОПЖЗ подали позов до суду, щоб скасували закон про захист учасників Революції Гідності і дозволили притягати її учасників до кримінальної відповідальності...
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03.06.2020 14:15 Відповісти
чому ні? Список "борців" вже формується Вілкул он перший, - вже з медалями...
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03.06.2020 14:18 Відповісти
З язика зняли.
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03.06.2020 14:22 Відповісти
Мемориал украинских героев будет создан в Киеве/И есть кому строить и известно как строить. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг. В 2012 г. в Днепре Коломойский построил крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
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03.06.2020 14:27 Відповісти
 
 