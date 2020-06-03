Меморіал українських героїв буде створено в Києві, - Кабмін

Кабінет Міністрів України затвердив організаційний комітет для створення Меморіалу українських героїв.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ.

Головою оргкомітету призначено віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Оргкомітету доручено за місяць розробити і затвердити план заходів щодо створення меморіалу українських героїв.

Крім того, необхідно буде розробити концепцію меморіалу, визначити місце його розміщення і провести архітектурний конкурс.

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Зазначається, що реалізація цього рішення дозволить увіковічнити пам'ять про воїнів, які боролися за свободу, незалежність і територіальну цілісність України в протистоянні російській агресії, українських борців за незалежність 20 століття, зберегти національну пам'ять про мужність і патріотизм захисників української держави.