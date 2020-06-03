Мемориал украинских героев будет создан в Киеве, - Кабмин

Кабинет Министров Украины создал организационный комитет для создания Мемориала украинских героев.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ.

Главой оргкомитета назначен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Оргкомитету поручено за месяц разработать и утвердить план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.

Кроме того, необходимо будет разработать концепцию мемориала, определить место его размещения и провести архитектурный конкурс.

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Отмечается, что реализация данного решения позволит увековечить память про воинов, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость 20 столетия, сберечь национальную память о мужестве и патриотизме защитников украинского государства.