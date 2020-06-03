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Новости Агрессия России против Украины
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Мемориал украинских героев будет создан в Киеве, - Кабмин

Мемориал украинских героев будет создан в Киеве, - Кабмин

Кабинет Министров Украины создал организационный комитет для создания Мемориала украинских героев.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ.

Главой оргкомитета назначен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Оргкомитету поручено за месяц разработать и утвердить план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.

Кроме того, необходимо будет разработать концепцию мемориала, определить место его размещения и провести архитектурный конкурс.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным

Отмечается, что реализация данного решения позволит увековечить память про воинов, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость 20 столетия, сберечь национальную память о мужестве и патриотизме защитников украинского государства.

Автор: 

ветераны (1106) Кабмин (14025) памятник (2238) герой (260) Пристайко Вадим (500)


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Отмечается, что реализация данного решения позволит увековечить память про воинов, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость 20 столетия Источник: https://censor.net/n3199761 - а в двадцать первом столетии, например с 2014 года, с РусскимиФашистами проблем нет, за независимость не боремся уже?
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03.06.2020 14:13 Ответить
Навряд чи це станеться - он ОПЖЗ подали позов до суду, щоб скасували закон про захист учасників Революції Гідності і дозволили притягати її учасників до кримінальної відповідальності...
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03.06.2020 14:15 Ответить
чому ні? Список "борців" вже формується Вілкул он перший, - вже з медалями...
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03.06.2020 14:18 Ответить
З язика зняли.
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03.06.2020 14:22 Ответить
Мемориал украинских героев будет создан в Киеве/И есть кому строить и известно как строить. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг. В 2012 г. в Днепре Коломойский построил крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
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03.06.2020 14:27 Ответить
 
 