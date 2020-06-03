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Висловлення недовіри уряду чекати не варто, - "слуга народу" Арахамія

Висловлення недовіри уряду чекати не варто, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що не варто чекати висловлення недовіри уряду.

Про це він сказав сьогодні журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на питання, чи може незабаром бути висловлена ​​недовіра уряду, Арахамія сказав: "Я думаю, що не варто чекати ніякої недовіри уряду. Одиничних кадрових питань та ротацій можна точно чекати, я думаю".

Раніше Арахамія повідомив, що цього тижня очікується призначення міністрів захисту довкілля, культури та інформаційної політики, освіти і науки, а також віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Читайте: Замість Олександра Ткаченка нардепом стане Денис Маслов, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Кабмін (14071) недовіра (18) Арахамія Давид (1103)


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Выражения недоверия правительству ожидать не стоит, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4582
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03.06.2020 15:35 Відповісти
Идите в отставку, вместе с Рюкзаковым, дотянулись клоуны до корыта, не оттащишь.
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03.06.2020 15:42 Відповісти
Это будет неожиданность. Всем приготовится!
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03.06.2020 15:45 Відповісти
Были такие уже
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03.06.2020 16:56 Відповісти
 
 