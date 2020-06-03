Висловлення недовіри уряду чекати не варто, - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що не варто чекати висловлення недовіри уряду.
Про це він сказав сьогодні журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Відповідаючи на питання, чи може незабаром бути висловлена недовіра уряду, Арахамія сказав: "Я думаю, що не варто чекати ніякої недовіри уряду. Одиничних кадрових питань та ротацій можна точно чекати, я думаю".
Раніше Арахамія повідомив, що цього тижня очікується призначення міністрів захисту довкілля, культури та інформаційної політики, освіти і науки, а також віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
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