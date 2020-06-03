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Выражения недоверия правительству ожидать не стоит, - "слуга народа" Арахамия

Выражения недоверия правительству ожидать не стоит, -

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что не стоит ждать выражения недоверия правительству.

Об этом он сказал сегодня журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос, может ли вскоре быть выражено недоверие правительству, Арахамия сказал: "Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия правительству. Единичных кадровых вопросов и ротаций можно точно ждать, я думаю".

Ранее Арахамия сообщил, что на этой неделе ожидается назначение министров защиты окружающей среды, культуры и информационной политики, образования и науки, а также вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Автор: 

Кабмин (14025) недоверие (38) Арахамия Давид (988)


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Выражения недоверия правительству ожидать не стоит, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4582
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03.06.2020 15:35 Ответить
Идите в отставку, вместе с Рюкзаковым, дотянулись клоуны до корыта, не оттащишь.
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03.06.2020 15:42 Ответить
Это будет неожиданность. Всем приготовится!
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03.06.2020 15:45 Ответить
Были такие уже
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03.06.2020 16:56 Ответить
 
 