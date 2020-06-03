Выражения недоверия правительству ожидать не стоит, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что не стоит ждать выражения недоверия правительству.

Об этом он сказал сегодня журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос, может ли вскоре быть выражено недоверие правительству, Арахамия сказал: "Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия правительству. Единичных кадровых вопросов и ротаций можно точно ждать, я думаю".

Ранее Арахамия сообщил, что на этой неделе ожидается назначение министров защиты окружающей среды, культуры и информационной политики, образования и науки, а также вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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